Aldi, Rewe & Co.

Dem Verpackungsinstitut zufolge werden hierzulande etwa 30 Prozent der im Supermarkt gekauften Lebensmittel später weggeworfen. Da aber 90 Prozent der ökologischen Belastung im Produkt steckten, sei der Schaden durch verdorbene Nahrung höher als durch die schützende Verpackung. „Vielleicht könnten auch kleinere Verpackungseinheiten die Lösung sein“, sagt Batzke weiter.

Und trotzdem versuchen Händler und Ketten, den Müll durch Plastik zu reduzieren: In vielen Supermärkten werden seit längerem keine Plastiktüten mehr angeboten. In den Obst- und Gemüseabteilungen hängen Papiertüten statt der kleinen Plastikbeutelchen.

Aldi etwa bietet Gemüse und Obst mittlerweile auch kistenweise und vermehrt lose an. Die Supermarkt-Kette Rewe experimentiert mit einer Art Lichtlabel. Dafür werden das Bio-Siegel und andere Informationen in die äußerste Schalenschicht eingebracht. Edeka hingegen setzt bei Eigenmarken zum großen Teil auf Kartonschalen. Zudem versucht die Kette, bei vielen Bio-Produkten komplett auf Verpackung zu verzichten und sie stattdessen einzeln mit Etiketten oder einer Banderole zu versehen.

Der Warenkunde-Expertin Gabriele Kaufmann vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) zufolge liegt das Thema Verpackungen für Lebensmittel ebenso in der Hand der Konsumenten. „Der Verbraucher steht am Ende der Handelskette und kann so auch Einfluss ausüben: Was er gerne kauft, wird auch im Regal stehen bleiben. Diesen Einfluss nutzt er aber häufig nicht konsequent genug aus.“