Die Geschäftsgeheimnisse der Erfolgreichen

Entsprechend wichtig ist die Gestaltung der Produktbeschreibungen. „Wer einfach nur seine Shop-Angebote blind eins zu eins auf Ebay überträgt, hat schon verloren“, sagt Beraterin von Kuczkowski. Das fängt schon bei den Überschriften an: Oft brechen sie nach den erlaubten 80 Zeichen mitten im Wort ab, weil sie zu lang sind. Meiden sollten Händler englische Worte („grau“ statt „grey“) und wenig bekannte Fachbegriffe.

Dazu kommt: Kunden auf Ebay sind sehr kommunikativ, sie melden sich häufig beim Verkäufer und erwarten eine schnelle Antwort und gute Beratung. „Wer 4000 Artikel auf Ebay stellt und dann einen Schüler zwei Stunden pro Tag die Betreuung übernehmen lässt, wird sicher auch etwas verkaufen, aber nicht den großen Erfolg haben“, so Kuczkowski.

Neue Ideen für die Online-Lieferung Drohnen Als Amazon-Chef Jeff Bezos Ende 2013 in einem TV-Interview den Prototypen seiner kleinen Fluggeräte zur Warenlieferung vorstellte, hielten das viele zunächst für einen Werbegag. Doch Amazon meint es ernst und hat mit „Prime Air“ sogar schon einen Namen für den Service. Ob und wann Amazon-Bestellungen tatsächlich im Alltag per Drohne geliefert werden könnten, ist offen - der Konzern testet noch. Eine Hürde bleibt auch die rechtliche Grundlage. Dies schreckt Konkurrenten jedoch nicht von eigenen Versuchen ab. So hat die Deutsche Post den automatischen „Paketcopter“, der 2014 testweise die Nordseeinsel Juist unter anderem mit Medikamenten versorgte. Und Google arbeitet bei „Project Wing“ an Mini-Fliegern mit Seilwinde.

Lieferroboter Die Fahrzeuge, die äußerlich an einen großen Mars-Rover erinnern, sollen neben Fußgängern auf Gehwegen unterwegs sein. Die Firma Starship zum Beispiel, mit der unter anderem der Paketdienst Hermes und der Handelskonzern Metro zusammenarbeiten, will damit Waren mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilogramm auf eine Entfernung von fünf Kilometern befördern. Die Vision ist, dass ein Mitarbeiter über das Internet 50 bis 100 automatische Lieferroboter überwacht. Starship peilt Kosten von rund einem Dollar pro Zustellung an. Die Pizza-Kette Domino's testete einen eigenen Lieferroboter in Australien. In Deutschland gibt es das Problem, dass der Betrieb solcher Fahrzeuge im Alltag nicht geregelt ist.

Kofferraum Warum die Pakete immer nach Hause liefern, wenn der Adressat vielleicht gerade woanders unterwegs ist? Die Idee, die Pakete vom Zusteller einfach im Kofferraum zu platzieren, nimmt dabei konkrete Formen an. Der Zusteller bekommt dafür einen ein Mal gültigen Code, mit dem er die Klappe öffnen kann. Die Position des Fahrzeugs wird per GPS bestimmt. Ab September will DHL die Kofferraum-Zustellung in sieben deutschen Städten mit jeweils mehreren hundert Smart-Fahrern testen. Unter anderem auch Audi, BMW und Volvo arbeiten an einem solchen Verfahren.

Crowdshipping Warum nicht den Nachbarn zum Paketboten machen? Zahlreiche Start-ups versuchen gerade, daraus eine Geschäftsidee zu machen. Kern ist eine App, die Händler, Lieferanten und Kunden verknüpft. Wer ohnehin unterwegs ist, kann dann Pakete für andere mitnehmen und sich so etwas Geld verdienen. So gut die Idee ist, so schwierig scheint sie umzusetzen zu sein: DHL hat damit schon erfolglos experimentiert, Walmart einen Feldversuch abgebrochen. Auch Amazon testet den Service.

Kühlboxen Die britische Supermarktkette Waitrose hat als erster mit dieser Idee Furore gemacht: Gekühlte Abholstationen für online bestellte Lebensmittel. Auch die britische Walmart-Tochter Asda experimentiert mit Kühlfächern an Tankstellen. Geöffnet werden sie per QR-Code oder PIN, die Kunde per Mail bekommt. Auch Rewe probiert bereits die Idee aus.

Das hat auch Rolf Penkert von Anfang an beherzigt. „Um sich gegen die Mitbewerber zu behaupten, ist uns der Service am Kunden sehr wichtig“, sagt der Unternehmer, der über Ebay Heimwerker-Produkte vertreibt. „Wir bekommen mehrere 100 E-Mails am Tag, die wir so schnell wie möglich beantworten. Das ist viel Arbeit, aber diese Art der Investition lohnt sich“, so Penkert.

Von Anfang an sei es sein Ziel gewesen, mit seinem Shop Penky Umsatzmillionär auf Ebay zu werden. Das hat er mittlerweile erreicht, er beschäftigt 16 Mitarbeiter. Er hat das Segment gewählt, das am meisten erfolgreiche Verkäufer produziert: Gut ein Drittel der Umsatzmillionäre auf dem Onlinemarktplatz kommt nach den aktuellen Daten von Ebay aus der Kategorie „Haus und Garten“. Deswegen ist es so wichtig, sich von der Konkurrenz abzusetzen. „Service, Service und noch einmal Service“, sei dafür sein Rezept, sagt Penkert.

Das sieht auch Foto-Händler Lehnhoff als sein Erfolgsgeheimnis. Die meisten Foto-Onlineshops seien reine Versender. „Wir haben Gesichter, bei uns gibt es keine zwischengeschaltete Service-Hotline, sondern kompetente Mitarbeiter, die dem Kunden jederzeit weiterhelfen“, so Lehnhoff. Das führe zwar nicht zu rasanter, aber zu nachhaltiger Entwicklung. Lehnhoffs Prinzip: Keine hohen Ziele stecken, sondern langsam auf Wachstumskurs bleiben.

Insgesamt seien die Vorstellungen der Ebay-Händler realistischer geworden, beobachtet von Kuczkowski. Zu Beginn ihrer Tätigkeit als Beraterin hätten ihr noch viele neue Händler gesagt, ihr Ziel sei es, Powerseller zu werden und viel Umsatz zu machen. Das habe sie regelrecht geschockt. „Jeder mit ein bisschen kaufmännischen Grundkenntnissen weiß doch, dass der Umsatz viel weniger wichtig ist als der Gewinn“, sagt sie. Doch auch heute noch rechneten viele Händler falsch und übersähen bei ihren Kalkulationen Gebühren und Kosten.

So sehr sie Ebay als Verkaufsplattform schätzt, rät sie jedem Händler doch, parallel auch über Amazon zu handeln. Auch ein eigener Webshop sei ab einer gewissen Umsatzhöhe sinnvoll. Damit spart man nicht nur Gebühren, es senkt auch das Risiko. Denn es kommt immer wieder vor, dass aus den unterschiedlichsten Gründen Händler-Accounts bei Ebay oder Amazon gesperrt werden. Mit dem eigenen Webshop steht man dann immerhin nicht vor dem Nichts.