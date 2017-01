Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Marmite und Knorr-Tütensuppen flogen aus den Regalen

Was darunter zu verstehen ist, hatte Tesco im vergangenen Herbst eindrucksvoll im sogenannten „Marmite-Krieg“ vorgeführt: Der Konsumgüterriese Unilever hatte offenbar für seine Produkte, unter anderem die in Großbritannien so beliebte Marmite-Paste, einen zehnprozentigen Preisaufschlag von Tesco verlangt.

Unilever hatte das mit dem starken Rückgang des britischen Pfunds seit dem „Leave“-Votum der Briten begründet. Doch Tesco reagierte postwendend: Die Produkte des britisch-niederländischen Herstellers flogen aus den Regalen. Nicht nur Marmite, sondern auch Produkte wie Hellmann‘s Mayonnaise, PGTips-Tee oder Knorr-Tütensuppen. Letztlich einigten sich die beiden Unternehmen, die Produkte sind wieder verfügbar.

Somit war der „Marmite-Krieg“ ein unterhaltsames Spektakel – das aber nicht dazu führen dürfte, das den britischen Verbrauchern auf lange Sicht höhere Preise für viele Produkte erspart bleiben werden. Denn auch die Preise anderer Waren, vor allem von Importprodukten, steigen durch die Umrechnung der Währungskurse. Erst vor wenigen Tagen machte die Nachricht die Runde, dass die bei Briten so beliebten Fertigkuchen der Marke Mr Kipling, ebenfalls teurer werden könnten.