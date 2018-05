 Protest gegen Insektensterben: So sieht ein Supermarkt ohne Bienen aus

Ein Penny-Markt überraschte am Montag mit einer ungewöhnlichen Aktion: Er räumte alle Produkte aus den Regalen, die von Bienen abhängig sind.

In Hannover machte eine Filiale des Discounters Penny-Markt auf das Bienensterben aufmerksam. (Foto: Meedia.de) Penny-Markt

Kunden, die am Montag gewohnt im Penny-Markt in Hannover-Langenhagen einkaufen wollten, sahen sich einem sehr leeren Supermarkt gegenüberstehen. Grund war eine unangekündigte Aktion, bei der alle Produkte, bei deren Herstellung Bienen eine Rolle spielen, entfernt wurden. Die Folge war, dass offenbar rund 60 Prozent aller Artikel nicht mehr in den Regalen standen.

„Eine Welt ohne Bienen wäre fundamental anders – damit wollen wir sie (die Kunden – Anm. der Red.) hier konfrontieren“, sagte ein Sprecher der Rewe-Gruppe, zu der Penny gehört, gegenüber Spiegel Online.

Das gelingt, denn es sind nicht nur zahlreiche Obst- und Gemüsesorten, sondern auch Kaffee, Kakao, etliche Fertiggerichte und Pflegeprodukte und einige weitere Erzeugnisse, die von Bienen abhängig sind.

Leif Miller, der Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschlands, der die Kampagne mitorganisiert hat, sagte der Mitteldeutschen Zeitung, dass die Aktion „gezielt“ vor dem ersten Weltbienentag der UNO am Sonntag veranstaltet wurde.

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte in der Filiale: „Die Konsequenzen eines ungebremsten Insektensterbens werden uns hier auf deutliche Weise vor Augen geführt.“ Weiter sagte er, dass wir ohne Insekten stark ausgedünnte Supermärkte hätten und dass dieses Problem uns dann alle treffe.

Unsere Aktion heute mit #NABU und #PENNY hat eines ganz deutlich gemacht: Ohne #Wildbiene, Hummel und Co. sind die Supermarktregale leer. Auch als Nahrung für Fledermäuse und Vogelarten brauchen wir die Insekten. Daher müssen wir jetzt handeln, um das #Insektensterben einzudämmen pic.twitter.com/8zg9EWx8As — Minister Olaf Lies (@OlafLies) 14. Mai 2018

Lies forderte in einem Video auf Twitter, dass es bessere wissenschaftliche Untersuchungen über den Rückgang der Insekten brauche, dass man der Natur mehr Raum gebe und dass man „den Einklang zwischen Landwirtschaft und Ökologie“ finde.

Nach wenigen Stunden, um 14:00 Uhr, war die Aktion aber schon wieder vorbei.