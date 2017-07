 Puma-Mutter Kering: Gucci-Nachfrage bringt Gewinnsprung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mode Kering kann sich über einen satten Gewinn dank Luxusmarken wie Gucci freuen. (Foto: Reuters)

ParisDie Puma-Mutter Kering profitiert von guten Geschäften bei seiner größten Marke Gucci und einer hohen Nachfrage nach Luxuskleidung der Marke Yves Saint Laurent. In der ersten Jahreshälfte schnellte der Betriebsgewinn um 57,1 Prozent auf 1,274 Milliarden Euro in die Höhe, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Allein bei Gucci, die mehr als 60 Prozent zum Kering-Umsatz beisteuern und dessen Produkte von Stars wie Rihanna beworben werden, legten die Erlöse um 39,3 Prozent zu.

Auch bei Puma brummt das Geschäft. Der Umsatz legte um 17 Prozent zu, der Betriebsgewinn hat sich sogar fast vervierfacht, wie das Unternehmen zuletzt mitteilte. Die Herzogenauracher hoben daraufhin die Prognose an.

Kering profitiert von der Erholung im Luxussektor. Zuletzt hatten Hermes und LVMH starke Geschäftszahlen vorgelegt.