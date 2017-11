 Qatar steigt bei Cathay Pacific ein: Golf-Airline sucht ihr Glück in China

Cathay Pacific Die Airline aus Hongkong musste im Sommer einen hohen Verlust verkünden. (Foto: AP)

DüsseldorfQatar Airways steigt überraschend bei der Fluggesellschaft Cathay Pacific aus Hongkong ein. Die Golf-Airline übernimmt für umgerechnet rund 620 Millionen Euro 9,6 Prozent der Anteile von dem bisherigen Großaktionär Kingboard Chemical. Der erste Einstieg einer arabischen Airline bei einem Konkurrenten aus Fernost macht Qatar zum drittgrößten Aktionär bei Cathay Pacific. 45 Prozent hält das Hongkonger Konglomerat Swire Pacific, die staatliche Air China fast 30 Prozent.

„Cathay bekommt jetzt drei Großaktionäre, die alle verschiedene und möglicherweise sich überkreuzende Interessen haben“, sagt Analystin Corrine Png von Crucial Perspective. „Wir glauben immer noch, dass eine Fusion langfristig mehr Sinn für Cathay und Air China macht. Aber mit Qatar Airways dazwischen wird es für alle drei Seiten noch komplizierter.“

Hinter dem Investment steht der Kampf um besseren Zugang zum chinesischen Luftfahrtmarkt, der in einem Jahrzehnt der größte der Welt sein dürfte. Der US-Konzern Delta Air Lines hatte 2015 einen Minderheitsanteil an China Eastern übernommen, Konkurrent American Airlines stieg in diesem Jahr bei China Southern ein.

„Cathay Pacific ist eine der stärksten Airlines der Welt, ist in der ganzen Branche respektiert und hat ein massives Potenzial“, sagte Qatar-Chef Akbar Al Baker. Cathay-Chef Rupert Hogg erklärte, er freue sich auf ein „weiter konstruktives Verhältnis“. Beide Fluggesellschaften sind Mitglieder der Oneworld-Allianz.

Zhou Feng, Vorstandssekretär bei Air China, sagte, eine Airline als Cathay-Aktionär bringe „verbesserte Synergien“, da diese Strategie und Geschäftsmodell besser verstehen könne als der bisherige Aktionär Kingboard Chemical. Zwischen Qatar, Cathay und Air China werde es sowohl Wettbewerb als auch Kooperation geben. Air China ist Teil der konkurrierenden Star Alliance.

Cathay hat mehrfach dementiert, dass man eine Fusion mit Air China prüfe. Großaktionär Swire erklärte, man sei bei Cathay fest engagiert und blicke zuversichtlich auf die langfristigen Aussichten der Airline.

Qatar-Chef Al Baker hat sich bereits mehrere Minderheitsbeteiligungen auf der ganzen Welt gesichert: So gehören dem Konzern 20 Prozent an IAG, der Muttergesellschaft von British Airways, und 10 Prozent an Latam Airlines, dem Marktführer in Südamerika. Der Versuch, sich in diesem Sommer ein Stück an American Airlines zu sichern, schlug jedoch fehl.