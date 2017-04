Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Amazon Die Geschäfte des Online-Versandhändlers laufen gut - die Quartalszahlen sind besser als erwartet. (Foto: dpa)

BangaloreAmazon hat seinen Gewinn zu Jahresbeginn überraschend kräftig gesteigert. Der Überschuss kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 41 Prozent auf 724 Millionen Dollar (666 Mio. Euro), wie der Online-Handelsriese am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Prognosen der Analysten wurden damit klar übertroffen.

Die Erlöse stiegen um 23 Prozent auf 35,7 Milliarden Dollar und wuchsen damit ebenfalls stärker als erwartet. Für das laufende zweite Quartal stellte Amazon ein Umsatzwachstum zwischen 16 und 24 Prozent und einen operativen Gewinn zwischen 425 Millionen und 1,08 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Aktie legte nachbörslich zunächst um rund vier Prozent zu.

Es ist das achte Quartal in Folge, in dem das in Seattle beheimatete Unternehmen einen Gewinn verzeichnet. Für das zweite Quartal rechnet Amazon mit einem Betriebsgewinn zwischen 425 Millionen Dollar und 1,075 Milliarden Dollar. Experten waren von 1,46 Milliarden Dollar ausgegangen. Grund für die Differenz könnten Investitionen sein, die im vergangenen Jahr deutlich erhöht wurden, um die Konkurrenzfähigkeit zu steigern.