Konzernumbau: Airbus will Forschung in Ottobrunn bündeln

Bei Airbus steht ein Stellenabbau an. Nun will der Luft- und Raumfahrtkonzern die Forschungsarbeiten in Deutschland bündeln. Der Fokus liegt dabei auf dem Standort Ottobrunn. Das hat Auswirkungen für die Mitarbeiter. mehr…