Reederei Hapag-Lloyd zahlt Dividende – auf Kosten der Substanz

Die Hapag-Lloyd-Aktionäre erhalten erstmals seit dem Börsengang eine Dividende. Doch das Aktionärsgeschenk kommt die Reederei teuer zu stehen.

Nach der Übernahme des arabischen Konkurrenten UASC rechne das Management auch 2018 mit deutlich steigenden Ergebnissen. (Foto: Reuters) Schiff von Hapag-Lloyd in Hamburg

HamburgDas gab es lange nicht mehr bei Hapag-Lloyd. So lange, dass sich der Vorstand auf Anhieb nicht einmal erinnern kann. „Vielleicht war es 2008 oder 2010, dass unsere Gesellschafter zum letzten Mal eine Ausschüttung erhielten“, glaubt Rolf Habben Jansen. Da allerdings war der niederländische Vorstandschef noch nicht an Bord.

Nun findet das Leid der Aktionäre ein Ende. Wie der in 51-jährige Reeder am Nachmittag in der Zentrale am Hamburger Ballindamm verkündete, soll es für das abgelaufene Geschäftsjahr pro Aktie eine Dividende von 57 Cent geben. Nur die Hauptversammlung muss noch zustimmen.

Die Ausschüttung darf getrost als Geschenk an die Eigentümer gewertet werden. Zwar schrieb Deutschlands größte Containerreederei im vergangenen Jahr erstmals wieder schwarze Zahlen – ein Kunststück, das ihr seit Ende 2010 allein im Geschäftsjahr 2015 gelungen war. Doch komplett verdient hat Hapag-Lloyd die Dividende nicht.

Die größten Container-Reedereien der Welt Platz 10 Orient Overseas Container Line (OOCL, China): 100 Schiffe Platz 9 Yang Ming Marine Transport Corp. (China): 101 Schiffe Platz 8 Antong Holdings (China, QASC): 101 Schiffe Platz 7 Pacific International Line (PIL, China): 132 Schiffe Platz 6 Evergreen Marine (Taiwan): 194 Schiffe Platz 5 Hapag-Lloyd (Deutschland): 212 Schiffe Platz 4 COSCO Shipping Co Ltd (China): 341 Schiffe Platz 3 CMA CGM Group (Frankreich): 494 Schiffe Platz 2 Mediterranean Shipping Company (MSC, Schweiz): 511 Schiffe Platz 1 A.P. Møller-Maersk (Dänemark): 778 Schiffe Quelle: Alphaliner, März 2018

Während 2017 unterm Strich ein Nettogewinn von 32 Millionen Euro blieb, sollen 100 Millionen Euro den Gesellschaftern zufließen – allen voran dem chilenischen Großaktionär CSAV (25,5 Prozent Unternehmensanteil), dem Spediteur Klaus Michael Kühne (20,5 Prozent) und der Stadt Hamburg (13,9 Prozent).

„In den vergangenen drei bis vier Jahren haben die Gesellschafter 1,3 Milliarden Euro in das Unternehmen investiert“, rechtfertigte der Vorstandschef die großzügige Geste. Da sei eine solche Ausschüttung seiner Meinung nach fällig gewesen. Nach der Ankündigung ging es mit dem Kurs der Papiere, die bis dahin noch im Minus notiert hatten, um mehr als zwei Prozent nach oben.

Nach einem jahrelangen Niedergang, der gekennzeichnet war durch Überkapazitäten auf See, erholt sich die Containerschifffahrt zusehends. Ähnlich wie der Schiffsbetreiber Hapag-Lloyd, der 2016 noch einen Verlust von 93 Millionen Euro zu verkraften hatte, kehrte auch Weltmarktführer Maersk mit 356 Millionen Dollar zurück in die Gewinnzone - trotz eines kostspieligen Angriffs von Computerhackern auf die Logistiksoftware. Im Jahr zuvor hatten die Dänen noch einen Verlust von 496 Millionen Dollar verbucht.

Auch die französische CMA CGM, Nummer drei auf dem Weltmarkt und damit zwei Plätze vor Hapag-Lloyd, schaffte nach einem Vorjahresverlust von 452 Millionen Dollar 2017 einen Gewinn von 701 Millionen.

Zu verdanken haben dies die Reedereien den Frachtraten, die sowohl bei Hapag wie bei CMA im Schnitt um neun Prozent stiegen. Selbst den kräftigen Anstieg beim Schiffsdiesel, der sich auf Jahressicht um 41 Prozent verteuerte, konnten die Zusatzerlöse ausgleichen.

Zwar sind die Überkapazitäten noch nicht vollends beseitigt, durch die Zusammenschlüsse zahlreicher Reedereien und neue Allianzen aber steigt die Rentabilität. Und die Konsolidierung geht weiter. Im April werden sich die drei japanischen Reedereien MOL, K-Line und NYK vereinen, gefolgt von dem Zusammenschluss der chinesischen Cosco mit OOCL.

Schon im vergangenen Jahr ging die Oetker-Reederei Hamburg Süd an Maersk, Hapag-Lloyd griff nach der arabischen UASC, nachdem der deutsche Marktführer zuvor schon die chilenische CSAV übernommen hatte. Von den einst 20 weltgrößten Seefahrtsfirmen werden danach nur noch elf übrig bleiben. Deren Markt- und Verhandlungsmacht wächst damit kräftig.

Entsprechend optimistisch zeigte sich Hapags Vorstandschef über die Erfolgsaussichten. Auch wenn er die Frachtraten 2018 nur auf Vorjahresniveau erwartet, hofft er auf ein signifikant kletterndes Transportvolumen. Auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) – 2017 mit 411 Millionen Euro beziffert – werde in diesem Jahr „deutlich steigen“.

Da man mit der Übernahme von UASC reichlich neue Schiffe hinzubekommen habe, seien auf absehbare Zeit keine Neuinvestitionen in Frachter geplant, erklärte Habben Jansen. Den erzielten Cashflow werde die Reederei stattdessen nutzen, den enormen Schuldenberg von netto 5,7 Milliarden Euro schnellstens abzutragen. Noch wertet die Ratingagentur Standard & Poor‘s Hapag mit der schwachen Note „B+“.

Doch nicht alle Experten sehen die Gefahren für die internationale Containerschifffahrt gebannt. Eine aktuell veröffentlichte Studie der Hamburger Privatbank Berenberg warnt vor einem schrumpfenden Welthandel – und das nicht nur in Folge der von den USA verhängten Strafzöllen.

Betroffen wären davon in vorderster Front die weltweit operierenden Reedereien, die mit zusammen mehr als 5000 Frachtern den Transport rund um den Globus in Gang halten. Schon 2015 und 2016 seien die weltweiten Exporte nur noch um 2,7 und 2,2 Prozent gestiegen, ermittelte Berenberg, was bereinigt um den Preisanstieg sogar ein Minus bedeutet habe.

Gründe für den ins Stottern geratenen Welthandel nennt die Privatbank gleich mehrere. So hätten sich in Schwellenländern wie China die Wachstumsstrategien gewandelt - weg von der Exportwirtschaft, hin zu mehr heimischen Dienstleistungen. Die internationale Arbeitsteilung gehe deshalb zurück.

Zudem schrumpfe und altere die Bevölkerung in den Industrienationen, wodurch die Konsumfreude zu sinken droht. „Die lange geltende Daumenregel, nach der der internationale Handel doppelt wo schnell wächst wie das globale Sozialprodukt, gehöre der Vergangenheit an“, warnen die Berenberg-Analysten. Eher sei künftig von einem Verhältnis eins zu ein auszugehen, glauben sie, oder sogar einer unterdurchschnittlichen Entwicklung.

Die Reedereien gerieten damit zurück in Seenot.