 Reisebranche: Thomas Cook erhöht Preise

Urlaub mit Neckermann und Thomas Reisen wird im Sommer 2009 im Schnitt um drei bis vier Prozent teurer. Der Konzern will sich nicht an Preiskämpfen beteiligen und gibt die gestiegenen Kosten an die Kunden weiter. Nun müssen auch die Konkurrenten reagieren.

