Das Thema Pensionen bleibt eine Baustelle

In diesem Zusammenhang ist es zudem eine gute Nachricht, dass die nach Umsatz größte europäische Airline auch ihre Verschuldung abgebaut hat. Die sogenannte Nettokreditverschuldung (Finanzschulden abzüglich der Barmittel) ist seit Ende 2016 um fast 60 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gesunken.

Gleichzeitig zeigt der lange umkämpfte und von vielen Streiks begleitete Umbau des Pensionssystems erste Wirkung. Die Pensionsverpflichtungen lagen mit 8,1 Milliarden Euro um rund 200 Millionen niedriger als zum Jahresende 2016. Beides verbessert die finanzielle Konstitution des Unternehmens, eine wichtige Voraussetzung, um zum Beispiel neue Kredite aufnehmen zu können.

Doch gerade beim Thema Pensionen gibt es noch eine wichtige Baustelle zu beseitigen. Bislang gibt es hier eine abschließende Einigung nur mit dem Kabinenpersonal. Die mit den Piloten steht noch aus. Im März hatten die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und das Management lediglich eine Grundsatzerklärung unterzeichnet. Sie muss aber noch im Detail finalisiert werden. Das erwartet Finanzchef Svensson noch in diesem Jahr.

Ein abschließender Vertrag ist hier auch deshalb so wichtig, weil damit auch insgesamt eine weitere Kosten-senkung bei der Kernmarke Lufthansa möglich ist. Und die ist angesichts des harten Wettbewerbs dringend geboten, finden die Analysten von Bernstein. „Die Stückkosten in der Mainline zu senken bleibt die wichtigste strategische Priorität für die Unternehmensgruppe“, heißt es in einer Studie von Bernstein Research. Das sieht auch Finanzchef Svensson so: „Wir sind beim Thema Kosten gut vorangekommen, aber wie immer gilt: Wir müssen da weitermachen.“

Weil die Sicht bis ins vierte Quartal „begrenzt“ sei, will sich der Finanzchef bei der Jahresprognose nicht zu weit aus dem Fenster wagen. Analystenschätzungen, die ein Ergebnis von bis zu 2,65 Milliarden Euro vorhersagen, ein sattes Plus von 50 Prozent im Vergleich vom Vorjahresergebnis von 1,75 Milliarden Euro, ließ der Finanzchef unkommentiert im Raum stehen. Es bleibe dabei, dass man ein Ergebnis über dem Vorjahresniveau erwarte..