Kreative Konzepte gegen Verschwendung

An der Hochschule Niederrhein in Krefeld experimentieren Studenten auch mit Brot als Gärungsgrundlage. „Derzeit geht es darum, den Brauprozess im Hinblick auf den Erhalt einer verlässlichen, gleichbleibenden Produktqualität zu optimieren und den Einfluss unterschiedlicher Restbrotarten auf die Bierqualität zu klären“, sagt Georg Wittich, Professor für Lebensmittelwissenschaft. „Bier“ darf das Gebräu aber nur in Anführungsstrichen heißen – wegen des deutschen Reinheitsgebots.

Janine Trappe will dagegen mit „gerettetem Brot“, wie sie sagt, ins Geschäft kommen. Mit zwei Freunden hat sie in Konstanz die Firma Knödelkult gegründet. Aus altem Brot machen sie drei Knödel im Glas: den Klassiker mit Speck, Zwiebeln und Käse und den „Fleischlos glücklich“ mit Karotten, Walnüssen und Curry. Der Knödel kann in Scheiben geschnitten angebraten werden, 350 Gramm kosten 4,90 Euro. „Wir haben schon eine große Nachfrage“, sagt sie. Demnächst startet der Onlineshop.

Das sind die beliebtesten Biere Deutschlands 1. Krombacher Krombacher übernimmt von Oettinger den Platz an der Sonne – obwohl der Absatz 2015 von 5,49 Millionen Hektolitern nur leicht besser ist als im Vorjahr (5,47 Millionen).

2. Oettinger Der Absatz sank im Jahr 2015 auf 5,393 Millionen Hektoliter – und bedeutet für Oettinger damit den Verlust der Spitzenposition.

3. Bitburger Das Bier aus der Eifel verkaufte sich 2015 etwas schlechter als im Vorjahr. Der Absatz sank um gut 2,5 Prozent auf 3,84 Millionen Hektoliter.

4. Veltins Die Marke verkaufte 2015 2,85 Millionen Hektoliter – ein Plus von knapp drei Prozent.

5. Becks 2015 verzeichnete das Bremer Bier einen Absatz von rund 2,56 Millionen Hektolitern und legte damit um gut ein Prozent zu.

6. Paulaner Das Bier aus Bayern verkaufte sich 2015 etwas schlechter als noch ein Jahr zuvor. Der Absatz von 2,42 Millionen Hektoliter bedeutete ein Minus von gut einem Prozent.

7. Warsteiner Bei der Marke aus dem Sauerland ging es 2015 erneut bergab. Der Absatz sank um rund 7,5 Prozent auf 2,34 Millionen Hektoliter.

8. Hasseröder Die Marke konnte nach dem Einbruch 2014 wieder deutlich zulegen. Ein Absatz von rund 2,25 Millionen Hektolitern bedeutet ein sattes Plus von 17 Prozent.

9. Radeberger Ungefähr 1,9 Millionen Hektoliter wurden 2015 abgesetzt – das sind knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

10. Erdinger Vom Bier aus Bayern wurden rund 1,8 Millionen Hektoliter abgesetzt – ein Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zu 2014.

Der Verein „Restlos glücklich“ zeigt zudem, wie aus überreifem Brot Chutney oder aus altem Brot Muffins werden können. In Resteläden wie „The Good Food“ in Köln werden krumme Möhren und kleine Kartoffeln verkauft, die anderswo aus dem Sortiment fliegen.

Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln soll auch die Anwendung „Too Good To Go“ helfen. Per Smartphone-Click können Nutzer in ihrer Umgebung Restaurants und Geschäfte finden, die vor Ladenschluss noch übriges Essen preisgünstig abgeben. In Deutschland startete die App in diesem Jahr. „Wir haben schon 40.000 Mahlzeiten gerettet“, sagt Sprecherin Teresa Sophie Rath. Das Essen kostet ein paar Euro, 500 Betriebe machen nach ihren Angaben schon mit. Aus der Idee soll irgendwann ein profitables Geschäft werden.