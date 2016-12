Rocket Internet : Investoren bescheren Hello Fresh mit Millionen

Datum: 20.12.2016 02:42 Uhr

Der Kochbox-Anbieter Hello Fresh gehört zu den Hoffnungsträgern des Berliner Start-ups Rocket Internet. Damit es an die Börse gehen kann, muss eine hohe Firmenbewertung her – daran glauben offenbar auch die Investoren.