Legalisierte Erpressung der Tabakläden-Inhaber

Ein Bong-Plagiat ist online bereits für rund 15 Dollar zu haben, Sasson zeigt eine gefälschte Roor, die für 90 Dollar über den Ladentisch ging. Für ein echtes Roor-Produkt dieses Modells in dieser Größe wären dagegen 400 Dollar fällig. Im Vergleich wirkte das Glas der Plagiate, die laut Sasson vermutlich aus China kommen, dünner und fragiler als das echter Roor-Geräte. Er betont, die Plagiate schädigten den Ruf der echten Glashandwerker.

Der Tabakhändler Jay Work bezeichnet die Klagen als legalisierte Erpressung der Tabakläden-Inhaber. Schließlich agiere seine Zunft in einer Grauzone, in der man „niemand verärgern will“. Unwissentlich habe er Roor-Kopien im Wert von 1200 Dollar verkauft, die er bei einer Messe von einem Händler erworben habe. Als Reaktion auf die Klage habe er zunächst seinen Gewinn von 600 Dollar angeboten, dann die gesamten 1200 Dollar. Doch Sassons Kanzlei verlangte Work zufolge 14.000 Dollar und danach 12.000 Dollar, wenn er für weitere 2000 Dollar Roor-Pfeifen kaufe. Ende Dezember ließ Roor diese Klage unerwartet und ohne Erklärung fallen. Work glaubt, Farraj stelle seine Verluste übertrieben hoch dar. „Hier geht es darum, die Anwaltshonorare einzutreiben.“

Cannabis, Kokain und Co.

Steve Bloom ist Redakteur der Zeitschrift „Freedom Leaf“ und Verantwortlicher der Website „celebstoner.com“ und erklärt, Roor sei bei ernsthaften Marihuana-Rauchern nach wie vor ein Statussymbol, doch habe das Unternehmen seine Dominanz zugunsten anderer Premium-Bong-Hersteller verloren. „Roor musste man haben, wenn man Geld ausgeben wollte – das machte Eindruck.“

Und sind sie es wert? Bloom vergleicht Bongs mit Stereoanlagen – manche spürten den Unterschied zwischen Billigware und teuren Geräten beim Sound oder beim Rauchen, andere nicht. Tabakhändler Work findet hingegen: „Man kann eine Wasserpfeife nicht von der anderen unterscheiden“, Roors Handwerkskunst könne mit seinem Ruf nicht mithalten. Zum Beweis zeigt er Verarbeitungsfehler an drei echten Roors. Die teuren Originale werde er nicht los: Für den Verkauf einer Lieferung mit 100 Roor-Wasserpfeifen habe er sechs Jahre gebraucht.

Der Anwalt Ken Minerley vertritt sechs von Roor verklagte Tabak- und Eckläden in Südflorida. Manche seiner Klienten hätten ein einziges Roor-Plagiat an einen verdeckt arbeitenden Vertreter des Unternehmens verkauft, so Minerley. Eine Unterlassungsanordnung und vielleicht eine 1000-Dollar-Forderung wären seiner Meinung nach ausreichend, um Fälschungen aus den Regalen zu halten: „Aber anscheinend haben sie die Entscheidung getroffen, dass es lukrativer ist, diese Leute zu verklagen, als ihre Produkte zu verkaufen.“