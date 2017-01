Rossmann wehrt sich, aber hat den Schaden

Der Fall ist ein PR-Desaster für Rossmann, dabei fühlt sich das Unternehmen als Opfer unfairer dm-Methoden. Dass man mit der Strategie halbverdeckter Einkaufstouren bei der Konkurrenz die Wettbewerber schädigen könnte, sieht dm nicht. Man gehe davon aus, dass Rossmann, Müller und andere zu niedrigeren Preise verkaufen, als Kosten entstehen, sagt Christoph Werner. „Daher glauben wir nicht, dass unsere Wettbewerber durch unser Verhalten Nachteile in Kauf nehmen müssen.“

Ein Rossmann-Sprecher erklärt das Problem mit den „Fremdeinkäufen“ durch dm-Mitarbeiter auf Anfrage von ZEIT ONLINE: „Die eigenen Kunden stehen vor leeren Regalen, da die Aktions- oder Werbeware ausverkauft ist.“ Ein wirtschaftlicher Schaden entstehe außerdem, weil die Werbepreise üblicherweise nur in der Mischkalkulation funktionieren würden. Sprich, Rossmann rechnet damit, dass „der Werbekunde auch Normalware kauft. Das tut der Aufkäufer aber nicht.“

Aber schädigt dm mit seiner Einkaufsstrategie Rossmann derart, dass es damit gegen das Wettbewerbsrecht verstößt? Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) heißt es immerhin: „Unlauter handelt, wer Mitbewerber gezielt behindert.“ Der Kassenaufstand und anschließende Facebookpost der dm-Mitarbeiterin könnten als solcher gewertet werden. Eigentlich gibt dm seinen Mitarbeitern in seinen „Empfehlungen“ zum Konkurrenzeinkauf extra mit auf den Weg, „den Geschäftsbetrieb nicht zu stören“. Die Rechtsabteilung von Rossmann sieht trotz des entstandenen PR-Desasters bislang aber keinen Verstoß gegen das UWG. Es gehöre auch nicht zum unternehmerischen Selbstverständnis, „gegen Wettbewerber mit Gerichten oder Verbraucherschützern vorzugehen“.

Diskriminieren ist nicht per se verboten

Tatsächlich sei der Umgang mit unlauterem Wettbewerb seit den 2000er Jahren lockerer geworden, sagt Karl-Nikolaus Peifer, Professor für Wettbewerbsrecht an der Universität Köln. „Früher durften Sie nicht mal Aktionszettel in der Nähe eines Konkurrenzgeschäfts verteilen.“ Schon das habe als Behinderung des Wettbewerbers gegolten. Heute gehe man davon aus, dass mehr Wettbewerb dem Verbraucher nütze. Was Rossmann im Fall von dm-Fremdeinkäufern also bleibt, ist, sein Hausrecht anzuwenden und diese speziellen Kunden gar nicht oder sehr speziell zu bedienen. „Kunden dürfen in diesem Sinne tatsächlich diskriminiert werden, solange es nicht gegen das Diskriminierungsverbot verstößt. Händler dürfen frei entscheiden, mit wem sie Geschäfte machen wollen“, sagt Peifer. Man kenne das aus der Clubszene. „Ein Ladenbesitzer darf Ihnen den Zutritt verwehren, wenn ihm Ihre Krawatte nicht gefällt. Das ist diskriminierend, aber nicht verboten.“

Rossmann nutzt das Hausrecht also als offenbar einziges rechtliches Mittel und setzt seine eigenen Mitarbeiter auf verdächtige dm-Kollegen an. „Rossmann und dm-Mitarbeiter kennen sich an vielen gemeinsamen Standorten in der Regel schon seit Jahren“, teilt Rossmann mit. Es sei demnach nicht schwer festzustellen, wenn die dm-Kollegen plötzlich mehrmals am Tag erscheinen und immer die gleichen Produkte einkaufen würden. Rossmann gibt die klare Handlungsanweisung an seine Mitarbeiter aus, „Großeinkäufe“ zu untersagen. „Wir sind ein Einzelhandelsunternehmen; kein Großhändler.“

Rechtliches Vorgehen gegen Konkurrenten ist häufig schwer

Wie beschränkt das Vorgehen gegen Aktionen von Konkurrenten ist, zeigte zuletzt auch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Hier hatte die Wettbewerbszentrale, eine Art Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft, die sich für die Förderung des fairen Wettbewerbs einsetzt, geklagt, weil die Drogeriekette Müller Rabattkarten seiner Konkurrenten auch bei sich einlösen ließ. Der BGH aber entschied: „Es stellt regelmäßig keine gezielte Mitbewerberbehinderung dar, wenn ein Unternehmen damit wirbt, Rabattgutscheine seiner Mitbewerber einzulösen.“

Und so lösen nicht nur Müller, sondern auch dm die Rabattcoupons von Rossmann ein – rechtlich einwandfrei. Auch der Streit um die Bio-Kette Alnatura, die früher bei dm verkaufen durfte, zeugt vom Kampf um die Vormachtstellung. Dm verkauft inzwischen seine eigene Bio-Linie und listete Alnatura 2016 aus. Alnatura verkauft seinerseits nun bei Rossmann und Müller. Dagegen prozessierte dm, berief sich auf einen Kooperationsvertrag von 1987, verlor jedoch im Dezember vor dem Landgericht Darmstadt.

Wer aus diesem hart geführten Wettbewerb erfolgreicher hervorgeht, entscheiden zumindest im Fall der dm-Fremdeinkäufer aber nun nicht Gerichte, sondern die Kunden: Ist es verwerflicher, als Konkurrent die Regale des Wettbewerbers leerzukaufen und so auf Umwegen an günstigere Einkaufspreise zu kommen – und nebenbei noch enttäuschte Schnäppchenkunden zu generieren? Oder ist es verwerflicher, „Kunden“, wenn sie für dm einkaufen, zu beschränken und im Zweifel auszuschließen, um sich auf diese einzig mögliche Art gegen die Aufkaufstrategie zu wehren? Im Fall der dm-Mitarbeiterin aus Nordrhein-Westfalen jedenfalls scheint Rossmann einen empfindlichen Imageschaden davongetragen haben. Zu umfassend war die mediale Berichterstattung und die Empörung vieler Kunden über die angebliche Diskriminierung.

Wie groß der Druck auf Mitarbeiter im gesamten Einzelhandel in den letzten Jahren geworden ist, bestätigt eine Sprecherin der Gewerkschaft ver.di. Da Rossmann und dm nicht im Arbeitgeberverband organisiert seien, fehlten allerdings konkrete Einblicke in die Bezahlstrukturen. Die aktuellen Phänomene des Einzelhandels gälten aber auch hier: "Kosten drücken, wo es nur geht und zu wenige Mitarbeiter, um die anfallende Arbeit stemmen zu können." Der dm-Mitarbeiterin aus Nordrhein-Westfalen jedenfalls scheint es zu viel geworden zu sein. Ihr Facebookeintrag ist nicht mehr zu finden.