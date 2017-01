Rüdiger Grube Seit 1. Mai 2009 war der Manager Vorstandschef der Deutschen Bahn. (Foto: dpa)

Düsseldorf/BerlinBahnchef Rüdiger Grube ist am Montag überraschend zurückgetreten. Das erfuhr das Handelsblatt aus Aufsichtsratskreisen. Grube habe dem Kontrollgremium vorgeworfen, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Ihm sei vor der Sitzung eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Ende 2020 zugesichert worden, er habe im Gegenzug auf eine Gehaltserhöhung und auf eine Abfindung im Falle eines vorzeitigen Abgangs verzichtet, erfuhr das Handelsblatt aus Aufsichtsratskreisen.

In der Aufsichtsratssitzung des Staatskonzerns am Montag habe man ihm dann aber doch nur zwei weitere Jahre als Vorstandschef geben wollen, hieß es. Die Deutsche Bahn hat bestätigt, dass Konzernchef Rüdiger Grube von seinem Amt zurücktritt. Der Aufsichtsrat habe einstimmig der Bitte Grubes entsprochen, seine Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden mit sofortiger Wirkung aufzuheben, teilte das Staatsunternehmen mit. Der Aufsichtsrat werde bald über einen Nachfolger entscheiden.

Grube wollte seinen Arbeitsplatz noch am Montag verlassen. Erwartet worden war hingegen, dass der Aufsichtsrat den Vertrag Grubes verlängert.

Doch der Vorschlag des Bahneigentümers und Personalausschusses, den Vertrag über 2017 hinaus um drei Jahre zu bestätigen, dafür aber Grubes Forderung nach einer Gehaltserhöhung nicht nachzukommen, sei „nicht mehrheitsfähig“ gewesen, heißt es in Kreisen der Bundesregierung. Regierungsvertreter zeigten sich „fassungslos“ nach Grubes Rücktritt. Kommissarischer Bahnchef ist nunmehr Finanzvorstand Richard Lutz.

Vita Rüdiger Grube Der Manager Der gelernte Flugzeugmechaniker Rüdiger Grube ist seit 2009 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Ende 2017 läuft sein Mandat aus. Grube würde aber auch verlängern, wenn der Bund als Eigentümer dies will. Darüber soll im Herbst entschieden werden.

Das Unternehmen Die Bahn ist in Schwierigkeiten. Mangelhafter Service, Verspätungen und technische Pannen sollen nun durch ein milliardenschweres Investitionsprogramm behoben werden. Das Projekt „Zukunft Bahn“ ist 2015 gestartet und soll bis in die 2020er-Jahre laufen. Es erfordert Milliarden, die das Management nun unter anderem durch Börsengänge der Töchter Arriva und Schenker hereinholen will.

Um die Vertragsverlängerung war mit Grube bis zum Wochenende verhandelt worden. Erst am Freitag einigten sich Bund und Bahnchef auf die Konditionen. Grube bestand auf drei weiteren Jahren, einige Aufseher wollten ihm von Anfang an nur zwei Jahre zubilligen. Dass die Mehrheit der Aufsichtsräte nun aber auf der Aufsichtsratssitzung am heutigen Montag in Berlin erneut nur zwei Jahre genehmigen würde, hatte selbst die Regierungsvertreter überrascht.

Vor allem aber, dass die Aufseher mit ihrer Weigerung in Kauf genommen haben, dass Grube möglicherweise Konsequenzen daraus zieht. Grube hatte immer darauf hingewiesen, er wolle einer Vertragsverlängerung „nicht nachlaufen“. Doch schon vor der Sitzung gab es immer wieder Hinweise darauf, dass einige Vertreter des Aufsichtsrates nicht mit der Führung Grubes einverstanden waren. Sie kreideten dem seit 2009 amtierenden Bahnchef an, das Kerngeschäft vernachlässigt zu haben. Grube hatte daraufhin 2015 ein Sanierungsprogramm gestartet, dass bis 2021 reicht und Milliarden schwere Investitionen in die Bahn vorsieht.

Der 65-Jährige war seit 2009 Vorstandschef des bundeseigenen Konzerns mit weltweit 300.000 Angestellten und rund 40 Milliarden Euro Umsatz. Er übernahm die Führung nach der Affäre um massenhafte Ausspähung von Mitarbeiter-E-Mails unter seinem Vorgänger Hartmut Mehdorn.

Durch den Kauf der Auslandsverkehrstochter Arriva trieb er die internationale Ausrichtung voran. Nach einem Verlustjahr 2015 konnte Grube zuletzt auf ein verbessertes Ergebnis und eine gestiegene Pünktlichkeit der Züge verweisen. Das Gremium wollte seinen Vertrag nur um zwei statt wie zuvor vereinbart um drei Jahre verlängern.