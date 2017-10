 Russischer Onlinehändler : Ulmart in der Schuldenfalle

Dmitri Kostygin erscheint in Handschellen vor Gericht Dem 45-Jährigen Ulmart-Mitinhaber und Großinvestor wird vorgeworfen, sich einen Kredit der staatlichen Sberbank über eine Milliarde Rubel – umgerechnet knapp 15 Millionen Euro – erschlichen und ihn dann veruntreut zu haben. (Foto: imago/ITAR-TASS)

MoskauJähes Ende eines Höhenflugs: Der Chef des russischen Online-Händlers Ulmart, Dmitri Kostygin, ist in St. Petersburg wegen Betrugsverdachts vorläufig festgenommen worden. Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, sich einen Kredit der staatlichen Sberbank über eine Milliarde Rubel – umgerechnet knapp 15 Millionen Euro – erschlichen und ihn dann veruntreut zu haben. Es sind nicht die einzigen problembehafteten Schulden des einstigen Branchenprimus.



Ulmart wurde 2008 in St. Petersburg als Retailer gegründet, der sich vor allem auf den Verkauf von Elektrowaren spezialisierte. „Wir verkaufen alles, was sich in die Steckdose stecken lässt“, sagte Mitgründer Sergej Fedorinow einmal. Der Name sei in Anlehnung an den amerikanischen Einzelhandelsriesen Walmart gewählt worden, verriet er. Das Hybridkonzept von On- und Offline-Verkauf, bei dem auch die Filialen als Showraum ausgestaltet wurden, in dem die Käufer ihre Waren am Bildschirm aussuchten, zeigte überraschend schnell Erfolg.



Einen echten Wachstumssprung vollführte Ulmart nach dem Einstieg der Großinvestoren Dmitri Kostygin und August Meyer, die zuvor mit der Hypermarktkette Lenta ein Vermögen gemacht hatten. Kostygin und der aus den USA stammende Meyer übernahmen für 150 Millionen Dollar 60 Prozent der Ulmart-Anteile. Das Geld floss in den Ausbau von Webseite, Filialnetz und Logistik-Infrastruktur.

2013 wurde Ulmart mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar zum größten Online-Shop Russlands. Forbes schätzte das Unternehmen mit einem Wert von 1,4 Milliarden Dollar als das drittteuerste Internet-Unternehmen des Landes ein; lediglich übertroffen von dem Suchmaschinengiganten Yandex und der Mail.ru Group von Milliardär Alischer Usmanow.



Doch die Krise ist nicht spurlos an Ulmart vorbei gegangen: Seit 2014 sind die Realeinkommen der Russen um rund zehn Prozent zurückgegangen, was auch die Konsumlaune im Land drückt. Zwar konnten sich Online-Shops im Vergleich zum gewöhnlichen Einzelhandel relativ gut behaupten, doch gerade die zumeist importieren Elektronikartikel verteuerten sich stark, woraufhin viele Russen auf diesen Luxus verzichteten.