Ryanair-Chef Michael O’Leary „Wir werden den lächerlichen Forderungen nicht nachgeben“

Finanziell hat der Billigflieger Ryanair den Pilotenstreik gut verkraftet. Nun attackiert Airline-Chef Michael O’Leary die Gewerkschaften. Er fürchte sich nicht vor weiteren Streiks.

Der Gründer des Billigfliegers nimmt im Konflikt mit den Piloten weitere Streiks in Kauf. (Foto: AFP) Ryanair-Chef Michael O’Leary

LondonMichael O’Leary ist keiner, der vor einer Auseinandersetzung zurückschreckt. Das wird auch bei Vorlage der aktuellen Quartalszahlen des irischen Billigfliegers deutlich, an dessen Spitze der streitlustige Ire seit rund 25 Jahren steht. Es seien wegen der bevorstehenden Verhandlungen mit Gewerkschaften Streiks zu erwarten, erklärte O’Leary in einer Videobotschaft an die Ryanair-Investoren.

Denn auch wenn er im vergangenen Jahr nachgeben musste und erstmals in der Geschichte der blau-gelben Airline mit den von ihm so verabscheuten Gewerkschaftsvertretern verhandeln musste – kampflos ergeben will sich der 56-Jährige nicht, schon gar nicht wegen „regionaler Störungen und negativer PR“, auf die er sich einstellt.

Im vergangenen Sommer hatte Ryanair bereits ein Desaster erlebt, als rund 20.000 Flüge der Gesellschaft ausfielen. Der Grund für die Flugausfälle: Es fehlte an Personal. Ryanair selbst führte die Ausfälle auf neue Vorschriften der irischen Luftverkehrsaufsicht zurück, zudem sei die Ausbildung neu eingestellter Piloten noch nicht abgeschlossen gewesen.

In der Branche wurde jedoch spekuliert, dass viele Piloten zur Konkurrenz gewechselt waren – aus Unzufriedenheit mit ihren Arbeitsbedingungen. Am Ende mussten Flüge gestrichen werden, wütende Kunden waren die Folge – und Ryanair konnte es sich in dieser Situation nicht mehr leisten, die seit Jahren geäußerte Kritik von Arbeitnehmervertretern zu ignorieren. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, setzten sich Vertreter von Ryanair und von Gewerkschaften erstmals an den Verhandlungstisch. In einigen europäischen Ländern konnte man eine Einigung erzielen, in anderen noch nicht. Die Gespräche sollen dieses Jahr fortgesetzt werden.

Doch dabei werde Ryanair den „lächerlichen“ Forderungen der Piloten nicht nachgeben, kündigte der streitlustige Konzernchef nun an. Ryanair sei bereit, die damit verbundenen Beeinträchtigungen hinzunehmen.

Die Anerkennung von Gewerkschaften „zieht Risiken nach sich“, erklärt Börsenexperte Neil Wilson von ETX Capital: Sogar die Gewinnprognose für das Jahr hänge davon ab, dass die Gewerkschaften mitspielen, warnt Wilson. Streiks verschrecken schließlich nicht nur Passagiere, sondern führen auch zu höheren Kosten.

Ryanair selbst rechnet aktuell damit, in diesem Jahr 45 Millionen Euro für höhere Gehälter auf den Tisch legen zu müssen. Das sind Nachrichten, die bei den Aktionären nicht gut ankommen, die Aktie fiel an der Börse. Als kleines Trostpflaster für die Investoren will Ryanair weiter Aktien zurückkaufen. Zudem verspricht O’Leary, werde man sich von den Gewerkschaften nicht vom eingeschlagenen Weg abhalten lassen.