Michael O'Leary Er posiert gern – doch beim Thema Brexit ist der Ryanair-Chef nicht zu Späßen aufgelegt. (Foto: Reuters)

LondonRyanair-Chef Michael O´Leary ist bekannt für seine offenen Worte – und so redet er auch an diesem herbstlich anmutenden Sommertag in London nicht lange um den heißen Brei herum. Auf der Insel würden die Folgen eines harten Brexit unterschätzt, wettert er am Mittwoch vor Journalisten. Alles, was er derzeit von Seiten der britischen Regierung höre sei `wir sind optimistisch, dass es einen Deal geben wird, es wird schon nicht soweit kommen´. Das sei zwar schön und gut, „aber ich teile diesen Optimismus nicht“, kritisierte der Ire. Ende März 2019 werde „ein Fallbeil hinunterfallen“ und die Insel vom Kontinent abschneiden.

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) am 31. März 2019 fallen die britischen Fluggesellschaften aus dem „Open Skies“ Abkommen. Somit verlieren die Fluggesellschaften das Recht, von der EU aus nach Großbritannien zu fliegen, zudem haben britische Airlines keine Erlaubnis mehr, Flüge innerhalb der EU anzubieten.

Anders als für anderen Branchen gibt es auch keine Vereinbarungen von der Welthandelsorganisation WTO, die dann greifen könnten. Es müssen neue Vereinbarungen ausgehandelt werden – und das kann dauern. Seit Monaten weisen die Airlines auf diese Folge des Brexit hin – doch bislang ohne Erfolg: Es ist keine Vereinbarung in Sicht, mit der dieser Fall nicht eintritt.

Easyjet wäre Experten zufolge von einer solchen Brexit-Blockade besonders betroffen. Firmenchefin Carolyn McCall hat deswegen Maßnahmen ergriffen: Easyjet hat eine Tochter in Wien gegründet und diese mit einer europäischen Fluglizenz ausgestattet, so dass Easyjet auch auf dem Kontinent Flüge anbieten kann. Allerdings hilft das nicht für den Wegfall der Verbindungen zwischen Wien und London.

Ryanair-Chef O´Leary sieht seine in Dublin ansässige Fluggesellschaft in einer besseren Position als die Konkurrenz. „Wir sind eine europäische Fluggesellschaft“, betont er. Sollte es keine Vereinbarung für die Flugrechte geben, will Ryanair die derzeit in Großbritannien positionierten Flugzeuge auf andere europäischen Flugplätzen verteilen und Flüge streichen – und das bereits ab Herbst 2018. Denn auch wenn die Folgen des Brexit erst im Frühjahr in Kraft treten werden: Die Airlines müssen ihre Planungen für den Winter- oder Sommerflugplan bereits zwölf bis 18 Monate vorher machen. Dann müssten die Airlines bereits wissen, womit sie planen müssen.

Der Brexit trifft die Airlines sechs Monate früher als andere Branchen, sagte O´Leary. Im Herbst 2018 „wird hier die Hölle losbrechen“. In Großbritannien würden aber viele die Augen vor den möglichen Folgen verschließen, sagte er, sogar die anderen Fluggesellschaften.