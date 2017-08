Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lufthansa könnte „immens“ vom Brexit profitieren

Dabei wären für andere Gesellschaften die Folgen des Brexit seiner Meinung nach viel gravierender als für die irische Ryanair. „IAG könnte bei einem harten Brexit zerschlagen werden“, sagte er mit Blick auf die verschiedenen Airlines innerhalb der Gruppe, unter anderem British Airways und Iberia. Schließlich spiele es nach dem Brexit auch eine Rolle, wo die Eigentümer der Fluggesellschaften ansässig seien.

Derweil gehen seiner Meinung nach europäische Fluggesellschaften wie Air-France-KLM und Lufthansa „aktiv“ gegen die Interessen der britischen Fluggesellschaften vor. Diese könnten von der Situation „immens“ profitieren. Er selbst habe Dokumente mit dem Logo namhafter europäischer Fluggesellschaften gesehen, in denen diese einen bilateralen Deal mit der britischen Regierung befürworteten - allerdings zu Konditionen, die diese nicht akzeptieren könne, etwa dass der Europäische Gerichtshof zuständig wäre. „Es liegt natürlich im Interesse dieser Airlines, ihre Konkurrenz zu schwächen“, sagt er, „wäre ich an ihrer Stelle, würde ich das genauso tun!“.

O´Leary ist skeptisch, dass sich bis Herbst 2018 eine Lösung findet: „Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu Unterbrechungen im Flugverkehr zwischen Großbritannien und der EU komme ist größer als die für den Fall, dass es keine geben wird“. Erst nach dem offiziellen EU-Austritt könnte das der Fall sein. „Das Problem für die Fluggesellschaften ist: Wir können nicht so lange warten und nichts tun“.

Noch am Morgen hatte sich der Airline-Manager mit dem britischen Transportminister Chris Grayling getroffen – doch der konnte ihn seine Sorgen offensichtlich nicht nehmen. Die Briten sollten sich besser darauf einstellen, dass sie ihren Urlaub zumindest vorübergehend nicht in Spanien, sondern Schottland und Irland verbringen müssen, sagt O´Leary. „Wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt in Aktien schottischer Hotels oder irischer Fährgesellschaften investieren“.