 Schadenersatz wegen Kartells: Deutsche Bahn schließt Vergleich mit Airlines

Deutsche Bahn einigt sich mit Airlines Singapore Airlines und Qantas zahlen der Bahn Schadenersatz dafür, dass sie sich über Kerosin- und Sicherheitszuschläge abgesprochen haben. (Foto: dapd)

BerlinIm Streit um verbotene Preisabsprachen hat sich die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben auch mit den Fluggesellschaften Singapore Airlines und Qantas auf Schadenersatz geeinigt. Damit hat der Konzern bislang insgesamt mehr als 100 Millionen Dollar Schadenersatz von verschiedenen Mitgliedern des sogenannten Luftfrachtkartells eingenommen, wie ein Sprecher der Bahn am Sonntag sagte. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet.

Mehrere Fluggesellschaften sollen sich in den Jahren 1999 bis 2006 kartellrechtswidrig zu Kerosin- und Sicherheitszuschlägen abgesprochen haben. Die EU-Kommission verhängte knapp 780 Millionen Euro Geldbußen gegen elf Luftfrachtgesellschaften, darunter Singapore und Qantas. Zudem gab es mehrere Klagen von geschädigten Unternehmen in Europa – unter anderem von der Bahn.

Gegen Singapore Airlines und Qantas hat der Konzern nun seine Klagen bei Gerichten in New York und Köln zurückgenommen, wie der Sprecher erklärte. Über die Höhe der Zahlungen haben die Parteien demnach Stillschweigen vereinbart. Weitere Klagen seien noch anhängig. Insgesamt habe die Bahn in den vergangenen Jahren fast 100 bekannt gewordene Kartelle auf Ansprüche geprüft, so der Sprecher.