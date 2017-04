Stoische Ruhe, spöttisches Lächeln

Anton Schlecker verfolgt die Befragung mit stoischer Ruhe. Er lehnt sich in seinem Stuhl etwas zurück und legt den Kopf in den Nacken. Dadurch wirkt es, als würde er auf die Personen um sich herum herunterschauen. Auch seine Frau zeigt keine Regungen, Tochter Meike zieht höchstens Mal bei manchen Zeugenaussagen die Augenbraue und lächelt – es wirkt spöttisch. Ihr Bruder Lars verfolgt die Verhandlung dagegen meist vorgebeugt, die Arme auf dem Tisch abgestützt. Manchmal dreht er sich um und flüstert seiner Schwester was zu – vor allem als die ehemaligen Geschäftsführer der LDG und BDG befragt werden.

Beide Gesellschaften erscheinen bei der Befragung als von oben regiert. Bei beiden lief auch die Buchhaltung komplett über das Mutterunternehmen. Bei der BDG gingen sogar alle Rechnungen direkt an Schlecker. Jedes Auto, jedes Werkzeug gehörte damit Schlecker.

Jens B., ein wuchtiger Mann mit raspelkurzen Haaren, war von 2000 bis 2010 Geschäftsführer der LDG. Er berichtet, dass er bei einem Kredit seines Unternehmens an Anton Schlecker über 50 Millionen Euro kein Mitspracherecht gehabt habe. Dieser sei alleine von den Gesellschaftern Lars und Meike Schlecker ausgehandelt worden, er selbst habe den Vertrag nur noch unterschreiben müssen.

Auch dass sein Unternehmen Schlecker einen Stundenlohn von 28,50 Euro in Rechnung stellte, habe er nicht hinterfragt. „Mit diesem Stundensatz habe ich gewirtschaftet und für das Unternehmen Gewinne gemacht. Das war schließlich meine Aufgabe“, berichtet der heute 48-Jährige. Zwar bezeichnete er den hohen Stundenlohn als „marktgerecht“, weil man ein Fulfillment angeboten habe. Gleichwohl musste Jens B. einräumen, dass er auch mit einem niedrigeren Stundenlohn günstiger hätte arbeiten können.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll Anton Schlecker sukzessive Millionen auf seine Kinder übertragen haben, indem er sein Unternehmen überhöhte Preise an die Gesellschaften seiner Kinder zahlen ließ.

Einen noch kurioseren Eindruck hinterließ der ehemalige Geschäftsführer der BDG. Anton K. arbeitete bereits seit 1978 bei Schlecker ehe er 2003 zur BDG wechselte. Der mittlerweile 62-Jährige, mit rotem Kopf und vollem grauen Haar, wirkt rustikal und schwäbelt. Der gelernte Maschinenschlosser übernahm 2008 die Geschäftsführung der BDG – eine steile Karriere. Viel zu entscheiden hatte er aber nicht. Dass sein Unternehmen Schlecker bei den Renovierungen, Sanierungen und Umbauten von Filialen einen Stundenlohn von 30 Euro berechnete? „Bei der Ausrechnung war ich nicht dabei“, sagt Anton K. Dass sein Unternehmen Anton Schlecker einen Kredit über acht Millionen Euro gewährte? Er hatte noch nicht einmal den Kreditvertrag selber unterschrieben.

Am 1. Juni 2012 durfte Anton K. allerdings noch fix Zahlungsanweisungen für zwei Monatsgehälter an Christa Schlecker überweisen – insgesamt knapp 19.000 Euro, für angebliche Beratungsleistungen. Zufällig genau an dem Tag, an dem die Insolvenzverwaltung von Schlecker entschied, den Betrieb einzustellen.

Die Entscheidungen fällten andere, berichtet Anton K. Ab 2008 Christa Schlecker, zuvor Reinhold Freudenreich: lange Zeit der engste Berater von Anton Schlecker und die graue Eminenz des Unternehmens. Der mittlerweile fast 90-Jährige wird beim nächsten Gerichtstermin am 2. Mai befragt werden. Anton Schlecker wird dann wieder nur zuhören und beobachten können.