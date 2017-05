 Schlecker-Vertrauter Freudenreich: „Herr Schlecker war nie der Meinung, dass es das Ende ist“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Reinhold Freudenreich Für den früheren Prokuristen kam das Gericht von Stuttgart nach Ehingen. (Foto: dpa)

EhingenDas Amtsgericht in Ehingen ist ein altes Fachwerkhaus mit Eichentreppen, an die Wände und Decken des schmalen Sitzungssaals schmiegen sich mintgrüne Verzierungen aus dem Barock. Links neben dem Richter steht ein alter Kachelofen. Solch eine Kulisse haben offenbar auch die acht Schlecker-Anwälte noch nicht gesehen. Ein Verteidiger von Christa Schlecker zückt das Smartphone und schießt ein Foto – man gibt sich entspannt bei der Verteidigung.

Richter Roderich Martis hat den Prozess für einen Tag nach Ehingen verlegt, in die Heimatstadt von Anton Schlecker. Denn es wird ein besonderer Zeuge befragt: Reinhold Freudenreich. Dieser galt lange als wichtigster Berater von Anton Schlecker. Ehemalige Schlecker-Angestellte erzählen über ihn, dass er mehr über die Firma wusste als Anton Schlecker selber. Doch da Freudenreich im Januar 90 Jahre alt geworden ist, wollte ihm das Gericht nicht mehr den Weg nach Stuttgarter zumuten.

Der ehemalige Drogeriemarktkönig Anton Schlecker steht vor Gericht, weil ihm vorsätzlicher Bankrott vorgeworfen wird. Seine Frau Christa und die gemeinsamen Kinder Lars und Meike sitzen wegen Beihilfe ebenfalls auf der Anklagebank. Im Mittelpunkt dieses Prozesses stehen Schleckers Dienstleistungsgesellschaften LDG und BDG: Beide standen außerhalb des Schlecker-Imperiums. Die Staatsanwaltschaft wirft Anton Schlecker vor, dass er diese gegründet habe, um Millionenbeträge an seine Kinder zu transferieren. Nach Aussagen ehemaliger Schlecker-Mitarbeiter soll diese Konstruktion maßgeblich auf Reinhold Freudenreich zurückgehen. Seine Aussage wird mit Spannung erwartet.

Doch schon seine Ankunft ist so unspektakulär, dass die Fotografen beinahe den Moment verpassen, Bilder von ihm zu machen. Er schlurft in schwarzen Gesundheitsschuhen und leicht gebeugt zum Hintereingang des Ehinger Amtsgerichts. Später sitzt er im schwarzen Anzug, weißem Hemd und mit Einstecktuch im Zeugenstand. Das Zusammentreffen mit Anton Schlecker fällt kühl aus, Tochter Meike bekommt hingegen eine Umarmung. Bei der Entführung von Meike und ihrem Bruder Lars Ende der 80er Jahre habe Freudenreich die Kinder aus der Hand der Entführer gelöst, hatte Anton Schlecker an einem früheren Prozesstag gesagt.

Ein Verteidiger zwinkert ihm freundlich zu – man kennt sich. Schleckers Entourage aus Anwälten hatte ihn im Vorhinein des Prozesses schon einmal besucht und mehrere Stunden befragt. „Mit dem Herrn Schlecker war ich per Du. Und zwar von Jugend auf. Er war sechs Jahre alt, als ich ihn kennenlernte“, sagte Freudenreich.

Im Zeugenstand berichtet Freudenreich, dass die Dienstleistungsgesellschaften gegründet worden seien, um den Warenversand in geordnete Bahnen zu lenken. Er habe durchaus nach Drittanbietern geschaut, die den Versand für Schlecker übernommen hätten. Als sich niemand gefunden habe, habe man eigene Dienstleistungsgesellschaften gegründet. Dass man diese außerhalb des Schlecker-Unternehmens angesiedelt habe, habe Haftungsgründe gehabt. „An Lars und Meike Schlecker habe ich dabei nicht einmal gedacht“, sagt Freudenreich.

Den von der Staatsanwaltschaft hinterfragten Stundenlohn von 28,50 Euro, die die Mitarbeiter der Dienstleistungsgesellschaften Schlecker in Rechnung gestellt haben, habe er selber ausgerechnet. Dabei sei ein Stundenlohn wirtschaftlicher gewesen, als über Stückzahlen abzurechnen. Freudenreich räumt allerdings ein, dass der hohe Satz schon damals innerhalb des Unternehmens für Diskussionen gesorgt habe. „Jeder war der Meinung, dass die 28,50 Euro nicht in Ordnung waren“, sagt Freudenreich. Aber als er nach der Alternative gefragt habe, hätten alle geschwiegen. Freudenreich schlussfolgert daraus: „Die 28,50 Euro waren völlig gerechtfertigt.“