Sinkender Container-Umschlag Wie das Bau-Chaos dem Hamburger Hafen schadet

Neues Terminal, neue Brücke, Elbvertiefung: Kein Bauprojekt am Hamburger Hafen läuft rund. Das zeigt sich nun auch in der Hafen-Bilanz.

HamburgDie Pläne sind riesig: Mit 99 Metern soll im Hamburger Hafen der höchste Leuchtturm Europas gebaut werden. Geplante Fertigstellung ursprünglich: 2018. Doch tatsächlich steht noch immer statt Hafenkränen eine Baumreihe am Flussufer. Inzwischen ist die Fertigstellung auf 2023 vertragt – frühestens. Bislang geschieht wegen laufender Klagen auf unabsehbare Zeit: nichts.

Das neue Hafenterminal ist nicht das einzige Beispiel für das Chaos bei Großprojekten im Hamburger Hafen: Die dringend benötigte Elbvertiefung kommt nicht voran. Die Hochbrücke über den Köhlbrand aus den 1970er-Jahren ist bei Flut bereits zu niedrig für die größten Schiffe.

Doch die Hafenplaner sind gerade erst dabei zu überlegen, ob eine neue Brücke oder ein Tunnel die bessere Lösung wäre. Die Hamburger FDP hat sich vom Senat eine Liste der verzögerten Projekte der Hafenbehörde HPA zusammenstellen lassen. Zwölf verspätete Projekte von Verkehrsanbindungen bis zum Neubau einer Brücke stehen darauf. „Das bremst die Entwicklung des Hafens“, sagt FDP-Fraktionschef Michael Kruse.

Tatsächlich zeigen auch die Zahlen, die der parteilose Wirtschaftssenator Frank Horch am Mittwoch präsentierte: Der Hamburger Hafen verliert kräftig Marktanteile gegen die Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen. Während der Seegüterumschlag im wichtigsten deutschen Hafen um 1,3 Prozent auf 136,5 Millionen Tonnen sank, legte der Konkurrent in den Niederlanden um zehn Prozent, derjenige in Belgien um vier Prozent zu.

Selbst Bremerhaven konnte leicht um ein halbes Prozent wachsen. Längst liegt die Hansestadt nur noch auf Platz drei der größten europäischen Hafenstandorte.

Der Niedergang hat zahlreiche Gründe: So setzen die Reeder immer größere Schiffe ein und schließen sich in Bündnissen zusammen – doch die Infrastruktur in Norddeutschland bleibt stehen. Die ersten Planungen für das neue Terminal im westlichen Hafen etwa stammen von Ende der 1990er-Jahre. Schon die Arbeiten an der Baugenehmigung für den Betreiber Eurogate zogen sich viele Jahre hin – unter anderem aus einem grotesken Grund: Einer der Sachbearbeiter wäre selbst als Anwohner von steigenden Lärmpegeln am Elbufer betroffen – und bearbeitete den Vorgang schlichtweg nicht.

Erst 2016, nach Versetzung des Beamten, kam die Baugenehmigung – die prompt von der Sammelklage von 51 Anwohnern auf der gegenüberliegenden noblen Elbseite blockiert wurden. Die Verfahrensdauer ist nicht absehbar – obwohl der mit dem Projekt verbundene größere Wendeplatz für Container-Riesen dringend gebraucht wird.

Die größten Häfen Europas Umschlagszahlen der größten Häfen „Port Economics“ hat anhand der Umschlagszahlen die größten Häfen Europas ermittelt. Gemessen wird der Umschlag in der Einheit TEU, die einem 20 Fuß langen ISO-Container entspricht. Werte für das Jahr 2016. Platz 10 Die italienische Stadt Gioia Tauro hat nur knapp 20.000 Einwohner, beheimatet aber einen der größten Häfen Europas. 2,8 Millionen Standard-Container (TEU) wurden 2016 in der beschaulichen Gemeinde umgeschlagen. Platz 9 Der Hafen Marsaxlokk wird auch „Malta Freeport” genannt. Aufgrund seiner günstigen Lage nahe der Europa-Asien-Route hat er sich zu einem wichtigen Umschlaghafen (3,06 Millionen TEU) entwickelt. Platz 8 Der Hafen von Piräus liegt in unmittelbarer Nähe der griechischen Hauptstadt Athen. Er ist der größte Passagierhafen Europas und auch für den Güterverkehr enorm wichtig. 2016 wurden 3,68 Millionen ISO-Container umgeschlagen. Platz 7 Felixstowe an der Ostküste Englands ist der größte Hafen des Vereinigten Königreichs. Im Jahr 2016 betrug die Umschlagleistung 3,75 Millionen TEU. Platz 6 Im spanischen Valencia wird der zweitgrößte Hafen des Mittelmeerraums betrieben. Auf einer Kailänge von über zwölf Kilometern wurden 2016 4,72 Millionen Container an- und abtransportiert. Platz 5 Die Hafenstadt Algeciras liegt an der spanischen Küste, direkt an der Straße von Gibraltar. 4,76 Millionen TEU wurden hier 2016 umgeschlagen. Platz 4 Die Bremer Häfen verteilen sich auf die Städte Bremen und Bremerhaven. Im europäischen Ranking landet die Hafengruppe mit einer Umschlagsleistung von 5,49 Millionen TEU auf Platz vier. Platz 3 Der Charakter Hamburgs wird durch den drittgrößten Hafen Europas geprägt. 8,91 Millionen Standard-Container durchquerten 2016 den Hafen der Hansestadt. Platz 2 In Antwerpen ist der größte Hafen Belgiens zu finden. 2016 wurde erstmals die Umschlagsmenge von 10 Millionen TEU geknackt. Platz 1 Rotterdam ist der größte Hafen Europas. 2016 wurden in der niederländischen Stadt 12,39 Millionen ISO-Container umgeschlagen.

Das größte Problem für Hamburgs Hafen ist die fehlende Elbvertiefung. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre hat sich die Zahl der neuen Riesen-Schiffe, die den Hafen anfahren, auf über 100 verdreifacht, während die Zahl der kleineren Containerschiffe, die bis vor einigen Jahren Standard waren, um 200 auf 310 gesunken ist.

Für die Reedereien sind die großen Schiffe kosteneffizienter – doch sie können Hamburg nur anfahren, wenn sie zuvor einen Teil der Ladung in Rotterdam oder Antwerpen abgesetzt haben. „Die Schiffsgrößenentwicklung wird uns stündlich vor Augen geführt“, warnte Senator Horch.

Hinzu kommt: Die Hamburger Traditionsunternehmen Hapag-Lloyd und Hamburg Süd werden inzwischen von ausländischen Eignern kontrolliert. In der Folge trimmen sie die Fahrpläne unsentimental auf Effizienz – und das heißt im Zweifel: ohne die komplizierte Fahrt über die enge Elbe. Dabei würde die sich eigentlich lohnen, weil die Container dann mehrere Hundert Kilometer auf Zug oder Lkw sparen.