Die Spielewelten werden immer aufwendiger

Lego hat vor vielen Wettbewerbern erkannt, dass es nicht reicht, einfach eine Spielzeugpackung in die Regale zu stellen. Die Firma bietet immer aufwendigere Spielewelten an. Vor drei Jahren hat das Unternehmen bereits mit großem Erfolg einen ersten, eigenen 3D-Film in die Kinos gebracht. Das spülte nicht nur Millionen aus den Ticketverkäufen in die Kasse, sondern sorgte vor allem für riesige Umsätze in den Spielzeuggeschäften. Dort gab es die Figuren, Fahrzeuge und Gebäude aus dem Streifen.

So ist es in diesen Tagen auch mit dem Superhelden Batman. Dieses Jahr sind sogar zwei Lego-Streifen zu sehen. Im Herbst folgt ein Film zu „Ninjago“, asiatisch angehauchten Kämpfern.

Es ist die Kombination aus Tradition und Moderne, die Lego auszeichnet. Der deutsche Konkurrent Playmobil etwa ist wesentlich zurückhaltender mit neuen Medien - und spielt weltweit nur in der zweiten Liga.

Darüber hinaus soll ab September mit „Boost“ ein neuer Roboter Kinder und Eltern in die Läden locken. Der Lego-Roboter „Mindstorms“ ist schon seit Jahren ein Bestseller. Und das, obwohl ein Baukasten mehr als 300 Euro kostet und erst für Kinder ab zehn geeignet ist. Gleichwohl, den Marktforschern der npd Group zufolge gehörte das programmierbare Gerät zu den gefragtesten Artikeln hierzulande im Weihnachtsgeschäft. Die Experten sind überzeugt, dass auch „Boost“ ein Renner dieses Jahr wird. Die Maschine ist bereits für Kids ab sieben geeignet und wird mit 160 Euro deutlich günstiger sein als sein großer Bruder.

Wenn die Pläne der Marke aufgehen, dann werden im Herbst jede Menge Kinder ihre Bilder von „Boost“ auf „Lego Life“ herzeigen.