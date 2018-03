Spielzeughändler Toys 'R' Us schließt alle US-Filialen

Nach dem Aus in Großbritannien will der Spielzeughändler nun offenbar auch alle US-Filialen schließen oder verkaufen. 33.000 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs.

Der Spielzeughändler ist in Milliardenhöhe verschuldet. (Foto: Reuters) Toys-R-Us in New York

New York/WashingtonDas Zittern für rund 33.000 Beschäftigte von Toys 'R' Us in den USA geht weiter. Mehrere US-Medien berichteten am Mittwoch, dass der Spielzeughändler alle US-Filialen schließen oder verkaufen will.

CEO David Brandon teilte die Entscheidung am Mittwoche am Hauptsitz in New Jersey den Mitarbeitern mit, wie die „Washington Post“ berichtete. Demnach will der Konzern noch am Mittwoch die Liquidationspapiere einreichen, im Vorfeld einer Konkursverhandlung am Donnerstag.

„Ich habe immer geglaubt, dass diese Marke und dieses Geschäft in den USA existieren sollten“, sagte Brandon laut dem „Wall Street Journal“ (WSJ) in einer anschließenden Telefonkonferenz mit Mitarbeitern. Dabei ging er auch mit Lieferanten und Kunden, die Toys 'R' Us zuletzt den Rücken gekehrt hätten, hart ins Gericht: Sie „werden alle bereuen, was hier passiert“, sagte er.

Toys 'R' Us ist in Milliardenhöhe verschuldet und bemüht sich schon länger erfolglos um einen Käufer. Im September 2018, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, beantragte das Unternehmen in den USA Gläubigerschutz und kündigte die Schließung von 180 Filialen an.

Das Unternehmen kämpft mit der immer stärker werdenden Konkurrenz der Onlinehändler. Weltweit betreibt der Spielzeughändler 1600 Geschäfte mit etwa 64.000 Mitarbeitern.

Brandon kündigte am Mittwoch laut des WSJ außerdem an, dass wohl auch die Geschäfte in Frankreich, Spanien, Polen und Australien dichtgemacht werden sollen. Die Filialen in Kanada, Mitteleuropa und Asien sollen verkauft werden.

Erst am Mittwoch gab das 70 Jahre alte Unternehmen bekannt, dass es seine Geschäfte in Großbritannien komplett einstellen wird. Bereits am morgigen Donnerstag schließen die ersten 25 Läden, die restlichen 75 Filialen werden in den kommenden sechs Wochen aufgelöst. Rund 3000 Menschen arbeiten für Toys 'R' Us in Großbritannien.