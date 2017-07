Millionen für IT, Läden und Stars

Bevor Gulden als Retter in der Not bei Puma anheuerte, stand das Label jahrelang vor allem für sportlichen Lifestyle, wobei der modische Aspekt dominierte. Als sich die jugendliche Zielgruppe abwandte, brachen die Umsätze Anfang des Jahrzehnts brutal ein. Von Anfang an versuchte Gulden, wieder ein festes Fundament im Sport zu legen.

Das ist dringend nötig, denn die Franken hinken den Marktführern Nike und Adidas trotz der jüngsten Erfolge nach wie vor weit hinterher. Unter den größten Lieferanten von Intersport, Deutschlands führender Fachhandelskette, rangierte das Label vergangenes Jahr lediglich auf Platz neun. Selbst Mittelständler wie Lowa oder Schöffel sorgen bei Intersport für höhere Erlöse. Bei der Konkurrenz von Sport 2000 belegte Puma immerhin Rang fünf.

Schon auf der Hauptversammlung vor Ostern hatte Gulden die Prognose zum ersten Mal angehoben. Ursprünglich hatte er lediglich mit einem einstelligen Umsatzplus gerechnet und einen operativen Gewinn von höchstens 190 Millionen prognostiziert.

Der Norweger hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass es viel Zeit braucht, dem Label wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Vor allem braucht es jede Menge Geld. Gulden steckt Millionen in eine moderne IT, in neue Läden und in Stars und Fußballklubs. Dieses Frühjahr hat der 52-Jährige die Fußballclubs Borussia Mönchengladbach und Olympique Marseille neu verpflichtet.

Gulden beteuerte am Mittwoch, dass er die Marketingausgaben auch künftig nicht zurückfahren werde. Mit dem kräftigen Umsatzwachstum werde Puma jedoch deutlich profitabler. Derzeit verzeichnet die Marke eine operative Marge von rund fünf Prozent. Weltmarktführer Nike kommt seit Jahren auf zwölf Prozent und mehr, Lokalrivale Adidas auf etwa acht Prozent.

Die Investoren sind schon länger begeistert von Guldens Arbeit. Die im SDax notierten Aktien befinden sich seit Wochen auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren. Der Sportartikelhersteller bleibe mit seiner dynamischen Marke auf dem Vormarsch, urteilte am Mittwoch Commerzbank-Analyst Andreas Riemann in einer Studie. Am Morgen notierten die Papiere in einem freundlichen Umfeld etwas stärker bei rund 334 Euro. Das entspricht einem Plus von einem Drittel seit Jahresbeginn.