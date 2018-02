Sportmarke mit Jahreszahlen Puma macht 90 Prozent mehr Gewinn – die Bilanz in der Blitzanalyse

Der Adidas-Konkurrent ist vergangenes Jahr kräftig gewachsen – und so soll es 2018 auch weitergehen. Wie CEO Björn Gulden das anstellen will.

HerzogenaurachPuma ist im Umbruch: Der französische Luxuskonzern Kering reduziert seine Anteile an dem bayrischen Sportartikelhersteller. Erstmals nach der Bekanntgabe des Teilausstiegs eines Großaktionärs hat Puma an diesem Montag Zahlen präsentiert – und die können sich sehen lassen. Die Bilanz in der Handelsblatt-Blitzanalyse:

Umsatz

Puma ist vergangenes Jahr um knapp 16 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro Umsatz gewachsen. Das entspricht der im Herbst angehobenen Prognose. Puma-Chef Björn Gulden hatte ein Plus zwischen 14 und 16 Prozent in Aussicht gestellt. Erstmals hat die Sportmarke damit die Marke von vier Milliarden Euro überschritten.

Gewinn

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist auf 245 Millionen Euro geklettert, das sind rund 90 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit hat der Sportkonzern das selbst gesteckte Ziel von 235 bis 245 Millionen erreicht.

Prognose

Für das laufende Jahr verspricht Gulden ein Umsatzwachstum von rund zehn Prozent. Der operative Gewinn soll auf bis zu 325 Millionen Euro steigen.

Das fällt auf

Jahrelang ist Puma dem Rest der Branche hinterhergehinkt. 2018 hat es CEO Gulden erstmals wieder geschafft, profitabel und stark zu wachsen. Puma ist gut in Form und der Vorstandschef ist fest überzeugt, dass es weiter aufwärts geht.

Bei Puma beginnt eine neue Ära Zeitenwende Nach Jahrzehnten mit wechselnden Mehrheitseigentümern wird die Marke bald unabhängig. Vergangene Woche hat Großaktionär Kering angekündigt, seine Puma-Aktien im Frühjahr unter den eigenen Anteilseignern als Dividende zu verteilen. Bislang hielten die Franzosen 86 Prozent. Künftig wird es keinen Mehrheitsaktionär geben. Als Ankeraktionäre bleiben Kering und dessen Gründerfamilie Pinault allerdings erhalten. Die Börse 55 Prozent der Aktien sind bald frei handelbar. Daher rechnet sich Vorstandschef Bjørn Gulden Chancen aus, dass Puma vom Kleinwerteindex SDax in den MDax aufsteigt, die zweite Börsenliga gleich unterhalb vom Dax. Die Investoren An der Börse ging es am Freitag bergab. Die Puma-Aktien verloren gut fünf Prozent. Offenbar hatten Anleger darauf spekuliert, dass Kering die Marke verkaufen würde. Dann hätten die neuen Eigentümer den verbliebenen Aktionären eine Prämie zahlen müssen, um sie herauszudrängen. Doch daraus wird nun nichts. Die Perspektive Langfristig sei es positiv, dass der Streubesitz steige, urteilt Analystin Mariana Horn von der Berenberg Bank. Für Anleger sei der Kursverfall eine Chance, meint Jörg Frey von Warburg Research. Er biete die Möglichkeit, an der erfolgreichen Trendwende des nun in den Fokus rückenden operativen Geschäfts zu partizipieren.

Wie es jetzt weitergeht

Von Mitte April an wird Puma erstmals seit Jahrzehnten auf eigenen Beinen stehen. Der französische Mehrheitseigentümer Kering verteilt seine Puma-Anteile unter den eigenen Aktionären als Dividende. Das verschafft Puma-Chef Björn Gulden neue Freiheiten.

Am 20. März will Gulden auf einem Investorentag in London erläutern, wie es künftig weitergeht bei der nach Adidas zweitgrößten Sportmarke Europas. Bislang hat der Norweger keine längerfristigen Ziele verkündet – und brauchte das angesichts des Mehrheitseigners auch nicht. Nun muss er erstmals um Investoren werben.

Das sagen die Kunden

Unter den Sporthändlern hat sich Puma vergangenes Jahr einen guten Ruf erarbeitet. „Puma entwickelt sich extrem gut“, meint Kim Roether, Chef der Sporthandelskette Intersport. Die Genossenschaft ist die Nummer eins im deutschen Sporthandel. „Da ist viel in Bewegung“, lobt Roether. Die Zusammenarbeit sei vorbildlich.

Auch bei Sport 2000, dem größten Konkurrenten von Intersport, sehen die Geschäftsinhaber das Label durchaus wohlwollend. „Puma erfährt eine extrem positive Resonanz vom Handel“, sagt Geschäftsführer Hans-Hermann Deters.