Nur 1.000 Euro als Gehalt

Oxford-Hemd von Asket Asket setzt weder auf Saisonware oder Trends, sondern auf zeitloses Design. (Foto: Asket)

Die beiden Schweden sind Quereinsteiger ins Modegeschäft. August Bard Bringéus, 27, wuchs in Washington, Stockholm und Wien auf. Er machte seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft an der Stockholm School of Economics und arbeitete parallel schon bei einem schwedischen Online-Start-up, bevor er mit Jakob Dworsky, 28, im vergangenen Jahr Asket gründete.

Dworsky machte seinen Bachelor ebenfalls an der Business School in Stockholm. Er ging zum deutschen Internet-Inkubator Rocket Internet, wo er auch für die Modeplattform Zalando arbeitete und später für ein schwedisches Beratungsunternehmen.

Noch ist das Geschäft klein. Bringéus rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von 500.000 Euro. Seit April zahlen sich die beiden Gründer erstmals ein Gehalt von je 1.000 Euro. „Wir wollen 2017 die Marke von einer Million Euro schaffen“, hofft er. Außerdem soll unter dem Strich ein Gewinn übrig bleiben.

Bisher läuft das gesamte Geschäft über den Online-Shop. Das soll nach Ansicht von Bringéus auch weiterhin die Hauptvertriebsschiene bleiben. Doch die junge Marke Asket will er über Popup-Stores auch im stationären Handel sichtbar machen. Einen ersten solchen Laden kann er sich gut in Berlin vorstellen.

Noch kann das junge Team sein Wachstum selbst finanzieren. Doch mittelfristig braucht das Unternehmen mehr Mitarbeiter, um zum Beispiel in den sozialen Netzen zu werben und Investitionen in die Logistik zu stemmen. Deshalb will sich Bringéus voraussichtlich im kommenden Jahr um einen Investor kümmern.