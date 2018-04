 Statistisches Bundesamt: Einzelhandel macht im Februar erneut mehr Umsatz

Der deutsche Einzelhandel hat im Februar einen höheren Umsatz verzeichnet. Die gute Lage am Arbeitsmarkt steigert die Konsumlaune.

Der Handelsverband Deutschland erwartete zum neunten Mal in Folge einen Anstieg der Umsätze. (Foto: dpa) Konsumlaune der Deutschen

WiesbadenDeutschlands Einzelhändler haben auch im Februar gute Geschäfte gemacht. Die Unternehmen setzten real (preisbereinigt) 1,3 Prozent und nominal 2,5 Prozent mehr um als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Die Bundesbürger sind angesichts der historisch guten Lage auf dem Arbeitsmarkt in Konsumlaune. Der Handelsverband Deutschland erwartete zuletzt im Gesamtjahr zum neunten Mal in Folge höhere Umsätze - mit einem Plus von zwei Prozent auf 523 Milliarden Euro. Rechnet man die Preissteigerung heraus, dürfte ein Plus von 0,5 Prozent bleiben.