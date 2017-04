Steigende Exporte : Schweizer Uhren ticken wieder richtig

Datum: 27.04.2017 13:10 Uhr

Am stärksten stiegen die Uhren-Exporte nach Hongkong an. Auch nach Großbritannien, China, Japan und in die USA wurden wieder mehr Uhren exportiert. Der europäische und arabische Markt verzeichneten hingegen Verluste.