 Steinhoff: Afrika-Tochter will Kontrollmehrheit an Shoprite

Shoprite Der Möbelkonzern Steinhoff hat die südafrikanische Supermarktkette im Visier. (Foto: Reuters)

JohannesburgDie afrikanische Tochter des deutsch-südafrikanischen Möbelkonzerns Steinhoff will die Kontrollmehrheit an der südafrikanischen Supermarktkette Shoprite erwerben. Aus diesem Grund wurde eine Options-Vereinbarung zwischen den Eigentümern geschlossen, wie der Konzern mit Firmen wie Conforama in Frankreich, Poco in Deutschland sowie Kika und Leiner in Österreich am Freitag mitteilte. Die Transaktion, die in Aktien getätigt werde, habe einen Wert von umgerechnet 2,2 Milliarden Euro. Steinhoff sei nicht verpflichtet, den verbliebenen Aktionären später ein verbindliches Gebot zu unterbreiten.

Steinhoff will sein Afrika-Geschäft separat an die Börse in Johannesburg bringen. Pläne für eine Fusion der Einzelhandels-Töchter mit Shoprite waren Anfang des Jahres gescheitert. Dem im MDax notierten Unternehmen gehören in Südafrika und angrenzenden Ländern Möbel-, Kleidungs-, Schuh-, Haushaltswaren-Händler und Baumärkte sowie eine Autowerkstattkette.