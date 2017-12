Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vereinigung Cockpit zeigt sich zufrieden

Luisa Wagner aus der Nähe von Eisenach war von Frankfurt aus mit der Familie ihres Freundes unterwegs zum Weihnachtsurlaub nach Lissabon. „Wir fliegen erst nach 9 Uhr und waren guter Hoffnung, dass das klappt.“ Sie hat Verständnis für den Warnstreik der Piloten: „Die werden einen guten Grund haben. Es ist ihr gutes Recht zu streiken.“

Es war der erste Ausstand in der Geschichte des 1985 gegründeten Billigfliegers Ryanair, der inzwischen die höchsten Passagierzahlen in ganz Europa aufweist. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter in dem bislang gewerkschaftsfreien Unternehmen.

An den Weihnachtsfeiertagen selbst will die VC nicht streiken und auch nicht mit Ryanair weiterverhandeln. „Jetzt feiern wir erstmal Weihnachten wie alle anderen auch“, sagte Wahl. Nach dem Fest werde man jedoch erneut mit Ryanair über die Voraussetzungen der für den 5. Januar in Frankfurt angesetzten Verhandlung sprechen.

Ryanair hatte bei einem ersten Gespräch am Mittwoch in Dublin zwei Mitglieder der VC-Verhandlungskommission abgelehnt, weil es sich um ehemalige Piloten handelte, die sich in Arbeitsgerichts-Prozessen mit dem Unternehmen befinden. Die VC hatte darauf das Treffen abgebrochen - man lasse sich vom Arbeitgeber nicht vorschreiben, mit wem dieser verhandeln wolle. Dies gelte auch für die nächste Runde.

Die Piloten organisierten ihre Aktionen europaweit. Der vierstündige Warnstreik war aber auf die deutschen Standorte beschränkt. Nach Angaben der VC gibt es bereits in Irland, Portugal, Spanien, Italien, den Niederlanden, Schweden und Deutschland öffentlich bekanntgemachte Tarifkommissionen. In Irland hat Ryanair die dortige Gewerkschaft Impact schriftlich als Interessenvertretung anerkannt.