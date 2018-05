Streit um Einkaufspreise Boykott beendet – Edeka einigt sich mit Nestlé

Nach wochenlangem Boykott gibt es bei Edeka bald wieder Vittel, Wagner Pizza und Nescafé. Die Händlerallianz Agecore hat sich mit Nestlé geeinigt.

Düsseldorf, ZürichDer Händler Edeka hat sich nach langen, erbitterten Verhandlungen im Konditionenstreit mit dem Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé geeinigt. Dies bestätigte ein Edeka-Sprecher dem Handelsblatt. Über Details der Einigung sei Stillschweigen vereinbart worden.

Auch Nestlé bestätigte die grundsätzliche Einigung. „Wir begrüßen die Tatsache, dass eine ausgewogene Einigung mit Agecore erzielt wurde“, teilte ein Nestlé-Sprecher mit. „Es bleibt unsere Priorität sicherzustellen, dass wir unseren Konsumenten auch weiterhin die Produkte anbieten können, die sie kennen und schätzen.“ Zu den Konditionen der Einigung wollte auch Nestlé sich nicht äußern.

Seit Anfang des Jahres eskalierte ein Streit zwischen Edeka und Nestlé über die Einkaufskonditionen bei zahlreichen Produkten. Die Verhandlungen auf Händlerseite führte dabei das europäische Einkaufsbündnis Agecore, in dem sich Edeka mit anderen europäischen Händlern wie Intermarché aus Frankreich und Coop aus der Schweiz zusammengeschlossen hat. Sie bemängelten, Nestlé beliefere die Konkurrenz preisgünstiger.

Um den Druck auf Nestlé zu erhöhen, hatten Edeka und seine Partner zahlreiche Produkte – von Wagner Pizza über Nescafé bis Vittel-Wasser – nicht mehr nachbestellt. Damit wurden zuletzt bis zu 200 verschiedene Produkte des Konsumgüterkonzerns aus den Regalen verbannt.

Die „Lebensmittel Zeitung“ hatte zuerst berichtet, dass noch im Laufe des heutigen Mittwochs ein Schreiben der Edeka-Großhandlungen an die Kaufleute der Genossenschaft rausgehen wird. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass sie ab sofort wieder alle Produkte von Nestlé nachbestellen und so die Lücken in den Regalen füllen können. „Wir gehen wieder in den Normalbetrieb“, hieß es bei Edeka.

Zuletzt hatten beide Seiten in der Auseinandersetzung Härte demonstriert. Als vor zwei Wochen in Branchenkreisen bereits davon die Rede war, eine Einigung stände bevor, kam von Edeka-Chef Markus Mosa umgehend ein Dämpfer. „Wir sind in der letzten Woche vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel“, sagte er bei der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. Auch das verbesserte Angebot entspreche noch nicht den Vorstellungen der Händler.

Zwei Tage später legte Nestlé-Chef Mark Schneider nach. „Wir werden nur unterschreiben, wenn wir damit zufrieden sind, dass wir etwas von der Vereinbarung haben“, so der Nestlé-Chef. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt für einseitige Zugeständnisse.

Das ist das Marken-Imperium von Nestlé Die Gründung 1 von 16 1866 gründete Henri Nestlé, ein Schweizer Apotheker deutscher Herkunft, die Farine Lactée Henri Nestlé lk.A.. Als Logo wählte er sein eigenes Familienwappen, den Vogel bei der Brutpflege – Nestlé bedeutet im Schwäbischen „kleines Nest“. Unternehmensname und -logo blieben in der gesamten Firmengeschichte, über alle Fusionen und Zukäufe hinweg, unverändert. Säuglingsnahrung 2 von 16 1867 erfand Nestlé ein Verfahren, um ein lösliches Milchpulver herzustellen, welches als Muttermilchersatz verwendet werden konnte. Der Vertrieb als „Nestle's Kindermehl“ lief an. Dem Geschäft mit Säuglingsnahrung bleibt der Konzern bis heute treu: 2007 übernahm Nestlé für 5,5 Milliarden US-Dollar den US-amerikanischen Kindernahrungshersteller Gerber vom Pharmakonzern Novartis. Damit stieg Nestlé im Bereich Säuglingsnahrung vom Marktführer in den USA auch zur weltweiten Nummer eins auf. Milchprodukte 3 von 16 Auch das Geschäft mit Milchprodukten begleitet Nestlé bis heute. Die erste Übernahme war 1898 ein Milchpulverwerk in Norwegen, 1905 fusionierte Nestlé mit der Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Zum Jahresende 2006 begann Nestlé ein Joint Venture mit dem französischen Milchkonzern Lactatis, Hersteller von Marken wie Le Président. Nestlé behauptete sich durch diesen Schachzug als Nummer eins der weltweiten Milchindustrie. Kaffee und andere Getränke 4 von 16 Ein weiterer Durchbruch gelang Nestlé 1938: Das Unternehmen erfand ein Verfahren zur industriellen Herstellung löslichen Kaffees und begann diesen unter der Marke Nescafé zu vertreiben. Der Vertrieb der seit 2010 boomenden Kaffeekapseln und Kapselmaschinen fällt dem innerhalb des Nestlé-Konzerns eigenständig agierenden Unternehmen Nespresso zu. Das Geschäft mit „Getränken in flüssiger und Pulverform“ macht heute den größten Anteil am Unternehmensumsatz Nestlés aus. Das Gemeinschaftsunternehmen Beverage Partners Worldwide (BPW) mit Coca-Cola ist für den Vertrieb von Tee-Getränken mit Fokus auf Europa und Kanada zuständig. Kritik an Nespresso 5 von 16 Die NGO Solidar Suisse kritisierte Nespresso 2011 dafür, als größter Kaffeehändler der Welt keinen fair gehandelten Kaffee anzubieten und parodierte die populären Werbevideos mit George Clooney. Nespresso wies die Vorwürfe zurück. Cerealien 6 von 16 Mit dem US-Lebensmittelhersteller General Mills gründete Nestlé in den 1990er-Jahren das 50/50-Joint-Venture Cereal Partners Worldwide (CPW). Das Gemeinschaftsunternehmen bedient den Markt für Frühstücksgetreideprodukte außerhalb der USA. Fertigprodukte 7 von 16 1947 fusionierte Nestlé mit der Maggi AG. Neben Brühwürfeln und Flüssigwürze werden unter dem Namen Maggi bis heute vor allem Instantsuppen- und Gerichte vertrieben. Andere bekannte Nestlé-Marken der Fertigsparte sind beispielsweise der Nudelproduzent Buitoni und die Öl- und Soßenmarke Thomy.

Dass sich Hersteller und Händler hart über die Einkaufskonditionen streiten, ist in der Branche Teil des Tagesgeschäfts. So hatte Edeka beispielsweise im vergangenen Jahr Artikel von Pepsi oder L’Oréal ausgelistet. Doch dass die Auseinandersetzung derart öffentlich eskaliert, ist sehr ungewöhnlich.

Auch die Konkurrenz hatte diese Kraftprobe genau beobachtet. Solche Konflikte seien in der Branche durchaus üblich, hatte Rewe-Chef Lionel Souque den Vorgang kommentiert, würden aber normalerweise hinter den Kulissen geführt. Sein Unternehmen liege jedoch zurzeit nicht im Kampf mit Nestlé, hatte er spitz ergänzt.

Die Einkaufsgemeinschaft Agecore steht für knapp 2,8 Prozent des Nestlé-Umsatzes. In den Zahlen des Konzerns hatte sich der Boykott deshalb noch nicht bemerkbar gemacht. Jedoch hatte Nestlé die Sorge gehabt, dass der Hersteller mit einem zu großen Entgegenkommen einen Präzedenzfall schaffen könnte und dann auch andere Händler weitere Zugeständnisse fordern könnten.