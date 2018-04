Streit um Konditionen Edeka boykottiert noch mehr Nestlé-Artikel

Der Händler und seine europäischen Partner listen noch mehr Produkte aus. So wollen sie den Weltkonzern zu höheren Rabatten zu zwingen.

HamburgSchon seit Wochen streiten der deutsche Supermarktriese Edeka und der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé um Konditionen auf europäischer Ebene. Wichtigste Waffe im Kampf um Rabatte: Edeka und seine europäischen Partner bestellen eine ganze Reihe von Nestlé-Produkten nicht nach. Jetzt sollen die Händler diese Liste noch einmal ausgeweitet haben.

Ein Drittel des Umsatzes von Nestlé mit dem europäischen Handelsverbund Agecore, dem auch Händler wie die Schweizer Coop angehören, sollen inzwischen auf der Liste stehen, berichtet das Fachblatt „Lebensmittel Zeitung“. Das geht offenbar aus einem Schreiben hervor, mit dem Edeka seine angeschlossenen Kaufleute informiert. Bislang sollen etwa 20 Prozent des Umsatzes von Nestlé mit den Agecore-Händlern betroffen gewesen sein.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Drohung mit weiteren Auslistungen Edeka unter Druck setzen sollen. Nach Informationen aus dem Umfeld der Beteiligten laufen Gespräche auf europäischer und nationaler Ebene. Offen kommentieren wollen Nestlé und Edeka das Thema nicht.

Der zeitweilige Verzicht auf Nachbestellungen ist in der Branche nicht ungewöhnlich. Selten erreichen sie jedoch Ausmaße wie in diesem Fall. Die Partner verramschten zudem zum Teil einige der betroffenen Produkte, um so offenbar den Marken von Nestlé bewusst zu schaden. Ursprung des Streits soll sein, dass die Agecore-Händler vermuten, dass konkurrierende Einkaufsverbünde einen größeren Rabatt auf europäischer Ebene erhalten.

Basis der Preisverhandlungen zwischen Supermärkten und Herstellern sind Listenpreise der Hersteller, die meist exorbitant hoch angesetzt sind. Meist liegen sie sogar über der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP), die die Hersteller dem Handel geben.

Zusätzlich zu diesen Listenpreisen verhandeln die Einkäufer des Handels und die Hersteller sogenannte Konditionen. Das ist ein Bündel von Preisnachlässen - teils mit Gegenleistungen, etwa bei Logistik, Verpackung oder für Werbeaktionen im Supermarkt, teils jedoch völlig ohne Gegenleistung. Daraus ergeben sich individuelle, oft in vielen Jahren wild gewucherte und schwer durchschaubare Konditionenpakete für einzelne Marken, Produkte und Händler.

Auf europäischer Ebene kommen seit einigen Jahren Forderungen der Händlervereinigungen hinzu – im Fall Edeka von Agecore, Konkurrent Rewe hat sich über Coopernic etwa mit Ahold, Coop Italien und E.Leclerc verbündet. Diese Zusammenschlüsse fordern von den großen, europaweit agierenden Herstellern weitere generelle Rabatte für den Zugang zu den nationalen Händlern.

Das ist das Marken-Imperium von Nestlé Die Gründung 1 von 16 1866 gründete Henri Nestlé, ein Schweizer Apotheker deutscher Herkunft, die Farine Lactée Henri Nestlé lk.A.. Als Logo wählte er sein eigenes Familienwappen, den Vogel bei der Brutpflege – Nestlé bedeutet im Schwäbischen „kleines Nest“. Unternehmensname und -logo blieben in der gesamten Firmengeschichte, über alle Fusionen und Zukäufe hinweg, unverändert. Säuglingsnahrung 2 von 16 1867 erfand Nestlé ein Verfahren, um ein lösliches Milchpulver herzustellen, welches als Muttermilchersatz verwendet werden konnte. Der Vertrieb als „Nestle's Kindermehl“ lief an. Dem Geschäft mit Säuglingsnahrung bleibt der Konzern bis heute treu: 2007 übernahm Nestlé für 5,5 Milliarden US-Dollar den US-amerikanischen Kindernahrungshersteller Gerber vom Pharmakonzern Novartis. Damit stieg Nestlé im Bereich Säuglingsnahrung vom Marktführer in den USA auch zur weltweiten Nummer eins auf. Milchprodukte 3 von 16 Auch das Geschäft mit Milchprodukten begleitet Nestlé bis heute. Die erste Übernahme war 1898 ein Milchpulverwerk in Norwegen, 1905 fusionierte Nestlé mit der Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Zum Jahresende 2006 begann Nestlé ein Joint Venture mit dem französischen Milchkonzern Lactatis, Hersteller von Marken wie Le Président. Nestlé behauptete sich durch diesen Schachzug als Nummer eins der weltweiten Milchindustrie. Kaffee und andere Getränke 4 von 16 Ein weiterer Durchbruch gelang Nestlé 1938: Das Unternehmen erfand ein Verfahren zur industriellen Herstellung löslichen Kaffees und begann diesen unter der Marke Nescafé zu vertreiben. Der Vertrieb der seit 2010 boomenden Kaffeekapseln und Kapselmaschinen fällt dem innerhalb des Nestlé-Konzerns eigenständig agierenden Unternehmen Nespresso zu. Das Geschäft mit „Getränken in flüssiger und Pulverform“ macht heute den größten Anteil am Unternehmensumsatz Nestlés aus. Das Gemeinschaftsunternehmen Beverage Partners Worldwide (BPW) mit Coca-Cola ist für den Vertrieb von Tee-Getränken mit Fokus auf Europa und Kanada zuständig. Kritik an Nespresso 5 von 16 Die NGO Solidar Suisse kritisierte Nespresso 2011 dafür, als größter Kaffeehändler der Welt keinen fair gehandelten Kaffee anzubieten und parodierte die populären Werbevideos mit George Clooney. Nespresso wies die Vorwürfe zurück. Cerealien 6 von 16 Mit dem US-Lebensmittelhersteller General Mills gründete Nestlé in den 1990er-Jahren das 50/50-Joint-Venture Cereal Partners Worldwide (CPW). Das Gemeinschaftsunternehmen bedient den Markt für Frühstücksgetreideprodukte außerhalb der USA. Fertigprodukte 7 von 16 1947 fusionierte Nestlé mit der Maggi AG. Neben Brühwürfeln und Flüssigwürze werden unter dem Namen Maggi bis heute vor allem Instantsuppen- und Gerichte vertrieben. Andere bekannte Nestlé-Marken der Fertigsparte sind beispielsweise der Nudelproduzent Buitoni und die Öl- und Soßenmarke Thomy.

Umstritten ist, ob dem Leistungen gegenüberstehen. Der Handel verspricht offenbar europaweit abgestimmte Aktionen und Mediation im Konfliktfall. Die Hersteller sehen solche Angebote als bloße Makulatur.

Der aktuelle Streit gilt als ein Gradmesser, welche Seite mehr Macht hat. „Der Handel weiß ganz genau: Wenn diese Auseinandersetzung gewonnen wird, sind die restlichen Hersteller im Sack“, meinte etwa Michael Bauer, Anwalt bei CMS Hasche Sigle, kürzlich bei einer Veranstaltung des Markenverbands, der Vereinigung der Hersteller.