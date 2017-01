Das Internet bietet inzwischen eine Reihe von Alternativen, die meist auf Bewertungen von Hotelgästen beruhen. Das Hotelvermittlungsportal HRS vergibt seine eigenen Sterne, auch Reiseportale wie Holidaycheck und Tripadvisor liefern eigene Einstufungen. Eine Branchenumfrage ergab schon vor zwei Jahren, dass sich die Kunden etwas mehr an Online-Bewertungen orientieren als an den Sternen. Der Dehoga sieht in den Nutzer-Bewertungen aber keine Konkurrenz: „Es gibt ein Sowohl-als-auch: die objektiven, nachvollziehbaren Hotelsterne und die subjektive Bewertung im Netz“, sagt eine Dehoga-Sprecherin. „Beides hat seine Berechtigung.“ Die eigenen Sterne der Online-Portale funkeln dem Dehoga jedoch mittlerweile zu hell – hier fordert der Verband den Verzicht.