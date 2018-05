Studie Deutschlands beste Händler – Amazon dominiert den Onlinehandel

Eine Verbraucherumfrage zeigt: Der US-Internetriese ist nicht nur mit Abstand der größte deutsche Onlinehändler, auch die Kunden lieben ihn.

Wer wissen will, wie der E-Commerce in Deutschland tickt, der braucht im Grunde nur eine Zahl: 46 Prozent. So hoch ist der Marktanteil, den die Plattform Amazon im vergangenen Jahr am deutschen E-Commerce hatte.

Das heißt im Umkehrschluss, dass für alle anderen Händler nur noch rund die Hälfte des Gesamtumsatzes von 48,9 Milliarden Euro übrig blieb, wie eine aktuelle Studie des Handelsverbands HDE zeigt.

Und die Dominanz von Amazon wächst dramatisch. So war der US-Konzern für den ganz überwiegenden Teil des Umsatzzuwachses in Höhe von 4,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr verantwortlich. Der Umsatz von Amazon selbst legte um 1,1 Milliarden Euro zu und der Umsatz von Händlern auf dem Amazon Marketplace um 2,1 Milliarden Euro.

Dass Amazon den Onlinehandel so dominiert, liegt nicht nur an dem riesigen Angebot der Plattform. Es hat auch einen anderen wesentlichen Grund: Nur wenige Händler schaffen es, so viele Kunden mit einem durchgehend guten Service zu begeistern.

Das zeigt auch erneut die Studie „Beste Händler 2018“, die das Institut Service Value im Auftrag des Handelsblatts erstellt hat. Bereits zum dritten Mal kürten die Kunden Deutschlands beliebteste Händler.

Und zum dritten Mal in Folge räumt der US-Riese Amazon den Titel als bester Onlinehändler ab. Beurteilt wurden dieses Mal 597 stationäre Händler und 954 Webshops in 97 verschiedenen Branchen von Angelshops bis Werkzeugversender.

Was dabei besonders beachtlich ist: Amazon startete in der Kategorie Generalisten, muss es also allen Kunden recht machen, statt sich auf die Wünsche einer kleinen Zielgruppe fokussieren zu können.

Unter den Generalisten wurde Amazon von 33,3 Prozent der Befragten als bester Händler bezeichnet. Damit verwies der Händler starke Konkurrenten wie Ebay (9,4 Prozent) und Otto (6,8 Prozent) mehr als deutlich auf die Plätze.

„Der Bedarfskauf landet heute fast ausschließlich bei Amazon“, beobachtet auch Kai Hudetz, Handelsexperte und Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts IFH. Viele Konsumenten nutzen heute bei der Recherche nach Produkten gar nicht mehr Google, sondern gehen direkt in die Suchmaske von Amazon.

Doch heißt das, dass alle anderen – und speziell die traditionellen stationären Händler – den Kampf gegen Amazon aufgeben können? Ist der übermächtig scheinende Onlineriese unverwundbar?

Viele Händler beweisen täglich das Gegenteil. Sind doch die technischen Systeme für einen guten Onlineshop heute preiswert und einfach für jeden verfügbar. „Es gibt heute kaum noch schlechte Shops. Wir reden über Nuancen von sehr gut“, so Handelsexperte Hudetz. Entscheidend seien die Details.

Branche Online-Händler Mittelwert %-Bester Auszeichnung Neue Branche Angeln & Jagen frankonia.de 2,79 16,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Angeln & Jagen angelplatz.de 2,82 14,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Angeln & Jagen angel-domaene.de 2,85 15,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Angeln & Jagen jagd.de 2,86 12,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Angeln & Jagen angelshop.de 2,89 Angeln & Jagen wildnissport.de 2,90 Angeln & Jagen angelsport.de 2,91 Ankaufdienste momox.de 2,94 24,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Ankaufdienste reBuy.de 2,96 16,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Ankaufdienste gebraucht-medien-ankauf.de 3,02 10,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Ankaufdienste zoxs.de 3,09 14,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Ankaufdienste ichkaufealles.de 3,17 Ankaufdienste wirkaufens.de 3,18 Ankaufdienste flohhaus.de 3,21 Ankaufdienste flip4new.de 3,23 Ankaufdienste cashfix.de 3,26 Autoteile & -zubehör atu.de/shop 2,91 14,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Autoteile & -zubehör atp-autoteile.de 2,94 9,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Autoteile & -zubehör pitstop.de/Shop 3,00 11,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Autoteile & -zubehör kfzteile24.de 3,05 8,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Autoteile & -zubehör pkwteile.de 3,08 5,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Autoteile & -zubehör autoteile-guenstig.de 3,09 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Autoteile & -zubehör autoteiledirekt.de 3,09 7,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Autoteile & -zubehör mister-auto.de 3,11 Autoteile & -zubehör autoteilestore.com 3,13 Autoteile & -zubehör shops.volkswagen.com 3,13 Autoteile & -zubehör rexbo.de 3,16 Autoteile & -zubehör autoteile-meile.de 3,18 Autoteile & -zubehör parts2go.de 3,23 Autoteile & -zubehör kfzteile.com 3,26 Baby- und Kleinkindausstatter baby-walz.de 2,78 14,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Baby- und Kleinkindausstatter babyone.de 2,85 11,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baby- und Kleinkindausstatter babymarkt.de 2,86 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baby- und Kleinkindausstatter babyartikel.de 2,88 9,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baby- und Kleinkindausstatter vertbaudet.de 2,91 9,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baby- und Kleinkindausstatter windeln.de 2,92 9,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baby- und Kleinkindausstatter nakiki.de 2,93 Baby- und Kleinkindausstatter engelundbengel.com 2,93 Baby- und Kleinkindausstatter tausendkind.de 2,99 Baby- und Kleinkindausstatter petit-bateau.de 3,01 Baby- und Kleinkindausstatter babyonlineshop.de 3,06 Badshops megabad.com 2,99 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Badshops neuesbad.de 3,01 9,9% BESTER ONLINE-HÄNDLER Badshops mach-dein-bad.de 3,02 7,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Badshops reuter.de 3,03 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Badshops emero.de 3,06 9,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Badshops bernstein-badshop.de 3,07 5,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Badshops badausstattung24.de 3,08 5,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Badshops badshop.de 3,10 Badshops baddepot.de 3,11 Badshops skybad.de 3,11 Badshops sanitaerdiscount24.de 3,17 Badshops shkshop.com 3,19 Badshops arcom-center.de 3,19 Bastel- / Kreativbedarf buttinette.de 2,77 20,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Bastel- / Kreativbedarf creativ-discount.de 2,83 18,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Bastel- / Kreativbedarf kreativ.de 2,85 16,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Bastel- / Kreativbedarf idee-shop.com 2,86 16,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Bastel- / Kreativbedarf ideenmitherz.de 2,89 Bastel- / Kreativbedarf vbs-hobby.com 2,96 Baumärkte obi.de 2,75 18,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Baumärkte hornbach.de 2,77 13,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baumärkte bauhaus.info 2,81 15,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baumärkte baumarktdiscount.de 2,82 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baumärkte hagebau.de 2,96 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baumärkte contorion.de 2,97 5,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Baumärkte onlineshop-baumarkt.de 3,04 Baumärkte sonderpreis-baumarkt.de 3,05 Baumärkte hellweg.de 3,08 Baumärkte mein-online-baumarkt.de 3,12 Baumärkte haas-shop.de 3,14 Baumärkte profi-power-shop.de 3,16 Berufsbekleidung engelbert-strauss.de 2,66 30,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Berufsbekleidung burgia-sauerland.de 3,04 9,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Berufsbekleidung arbeitsschutz-express.de 3,05 9,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Berufsbekleidung berufsbekleidung.de 3,06 7,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Berufsbekleidung haix.de 3,08 7,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Berufsbekleidung clinicdress.de 3,13 Berufsbekleidung 7days.de 3,15 Berufsbekleidung jobeline.de 3,18 Berufsbekleidung bp-online.com 3,18 Berufsbekleidung kraehe.de 3,21 Berufsbekleidung hoersch-buerowelt.de 3,25 Bilderrahmen-Shops allesrahmen.de 2,68 30,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Bilderrahmen-Shops bilderrahmenwerk.de 2,78 20,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Bilderrahmen-Shops wunsch-bilderrahmen.de 2,94 Neue Branche Bilderrahmen-Shops rahmenversand.com 3,00 Neue Branche Bilderrahmen-Shops rahmen-shop.de 3,01 Neue Branche Blumenversender fleurop.de 2,80 32,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Blumenversender blume2000.de 2,94 19,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Blumenversender 123blumenversand.de 3,08 10,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Blumenversender floraprima.de 3,09 11,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Blumenversender euroflorist.de 3,15 Blumenversender valentins.de 3,21 Blumenversender florito.de 3,23 Blumenversender bluvesa.de 3,25 Bodenbelag-Spezialisten livingfloor.com 3,02 20,7% BESTER ONLINE-HÄNDLER Bodenbelag-Spezialisten tepgo.de 3,09 19,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Bodenbelag-Spezialisten teppichscheune.de 3,09 17,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Bodenbelag-Spezialisten bricoflor.de 3,10 17,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Bodenbelag-Spezialisten fliesenmax.de 3,12 Bodenbelag-Spezialisten ruugs.de 3,22 Buchhändler thalia.de 2,57 30,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Buchhändler hugendubel.de 2,76 15,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Buchhändler buecher.de 2,78 15,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Buchhändler ebook.de 2,80 11,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Buchhändler buch24.de 2,91 Buchhändler bol.de 2,91 Buchhändler jokers.de 2,92 Consumer Electronics notebooksbilliger.de 2,89 25,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Consumer Electronics alternate.de 2,93 16,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Consumer Electronics redcoon.de 2,95 17,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Consumer Electronics cyberport.de 2,97 18,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Consumer Electronics comtech.de 3,07 Consumer Electronics computeruniverse.net 3,09 Curated Shopping Anbieter kisura.de 3,01 27,7% BESTER ONLINE-HÄNDLER Curated Shopping Anbieter modefreyhaus.de 3,03 21,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Curated Shopping Anbieter zalon.de 3,06 20,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Curated Shopping Anbieter modomoto.de 3,10 Curated Shopping Anbieter outfittery.de 3,11 Damen- und Herrenmode hugoboss.com/de 2,76 12,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode adlermode.com 2,81 12,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode albamoda.de 2,84 9,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode asos.de 2,85 6,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode campdavid-soccx.de 2,86 7,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode shop.brax.com 2,88 6,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode bogner.com 2,88 7,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode peterhahn.de 2,89 6,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damen- und Herrenmode bugatti-fashion.com 2,90 Damen- und Herrenmode dress-for-less.de 2,93 Damen- und Herrenmode conleys.de 2,99 Damen- und Herrenmode selected.com 2,99 Damen- und Herrenmode bonaparteshop.com 3,05 Damenmode ambellis.de 2,93 7,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode veromoda.com 2,95 9,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Damenmode house-of-gerryweber.de 2,98 4,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode de.liebeskind-berlin.com 3,02 6,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode street-one.de 3,02 5,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode orsay.com 3,05 3,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode cecil.de 3,05 7,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode bettybarclay.com 3,06 7,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode pimkie.de 3,07 3,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode hallhuber.com 3,08 7,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode madeleine.de 3,08 6,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode topshop.com 3,09 Damenmode promod.de 3,10 Damenmode zero.de 3,12 Damenmode mona.de 3,18 Damenmode more-and-more.de 3,18 Damenmode olsen.de 3,20 Damenmode qiero.com 3,21 Damenmode comma-store.de 3,22 Damenmode - Große Größen ullapopken.de 2,98 23,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Damenmode - Große Größen sheego.de 3,05 20,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode - Große Größen happy-size.de 3,06 13,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode - Große Größen navabi.de 3,10 12,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Damenmode - Große Größen msmode.de 3,15 Damenmode - Große Größen mia-moda.de 3,19 Damenmode - Große Größen meyer-mode.de 3,26 Designmöbel ambientedirect.com 3,03 15,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Designmöbel connox.de 3,09 14,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Designmöbel design-bestseller.de 3,11 9,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Designmöbel fashionforhome.de 3,14 13,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Designmöbel beliani.de 3,16 Designmöbel whos-perfect.de 3,17 Designmöbel einrichten-design.de 3,19 Designmöbel avandeo.de 3,20 Dessous hunkemoller.de 2,77 14,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Dessous lascana.de 2,77 15,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Dessous de.triumph.com 2,83 12,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Dessous calida-shop.de 2,89 10,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Dessous de.intimissimi.com 2,91 9,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Dessous dessousforyou.de 2,95 Dessous braboo.de 2,97 Dessous kunert.de 2,99 Dessous enamora.de 3,03 Dessous nicetomeetyou.de 3,07 Drogerieshops dm.de 2,44 36,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Drogerieshops rossmann.de 2,50 38,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Drogerieshops mueller.de 2,69 Neue Branche Drogerieshops drogeriedepot.de 2,70 Neue Branche Drucker & Zubehör druckerpatronen.de 2,98 11,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Drucker & Zubehör druckerzubehoer.de 2,99 7,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Drucker & Zubehör hq-patronen.de 3,04 9,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Drucker & Zubehör druckertinte.de 3,04 10,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Drucker & Zubehör drucker-guenstiger.de 3,05 9,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Drucker & Zubehör tintenalarm.de 3,05 7,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Drucker & Zubehör tinte24.de 3,08 7,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Drucker & Zubehör tonerlieferant24.de 3,12 Drucker & Zubehör printer-care.de 3,13 Drucker & Zubehör tintencenter.com 3,14 Drucker & Zubehör tintenmarkt.de 3,18 Drucker & Zubehör tonermaus.de 3,19 Drucker & Zubehör toner-partner24.de 3,21 Druckereien cewe-print.de 2,93 16,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Druckereien diedruckerei.de 2,94 17,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Druckereien flyeralarm.com 2,96 13,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Druckereien viaprinto.de 3,05 9,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Druckereien saxoprint.de 3,06 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Druckereien wir-machen-druck.de 3,07 9,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Druckereien flyer4fun.de 3,12 Druckereien flyerpilot.de 3,20 Druckereien online-druck.biz 3,21 Druckereien druckdiscount24.de 3,23 Edelmetalle shop.degussa-goldhandel.de 3,09 17,7% BESTER ONLINE-HÄNDLER Edelmetalle auragentum.de 3,12 11,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Edelmetalle edelmetalle.granvalora.de 3,16 14,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Edelmetalle goldsilbershop.de 3,17 11,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Edelmetalle gfmshop.de 3,18 9,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Edelmetalle proaurum.de 3,21 Edelmetalle philoro.de 3,24 Edelmetalle shop.reisebank.de 3,25 Edelmetalle vg-edelmetalle.com 3,26 Elektro-Generalisten mediamarkt.de 2,67 23,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Elektro-Generalisten saturn.de 2,72 17,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Elektro-Generalisten conrad.de 2,73 17,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Elektro-Generalisten berlet.de 2,88 7,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Elektro-Generalisten reichelt.de 2,91 7,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Elektro-Generalisten expert.de 2,96 Elektro-Generalisten euronics.de 3,01 Elektro-Generalisten voelkner.de 3,04 Elektro-Generalisten expert-technomarkt.de 3,07 Elektro-Generalisten elv.de 3,09 Erlebnisgeschenke-Anbieter jochen-schweizer.de 2,73 48,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Erlebnisgeschenke-Anbieter mydays.de 2,88 22,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Erlebnisgeschenke-Anbieter einmalige-erlebnisse.de 3,02 Erlebnisgeschenke-Anbieter jollydays.de 3,09 E-Zigarettenshops edampf-shop.com 3,09 14,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche E-Zigarettenshops mr-smoke.de 3,12 21,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche E-Zigarettenshops riccardo-zigarette.de 3,15 16,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche E-Zigarettenshops besserdampfen.de 3,15 17,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche E-Zigarettenshops steamo.de 3,20 Neue Branche E-Zigarettenshops vapango.de 3,22 Neue Branche E-Zigarettenshops dampfdorado.de 3,23 Neue Branche Fachbuchhändler lehmanns.de 3,10 37,9% BESTER ONLINE-HÄNDLER Fachbuchhändler beck-shop.de 3,13 27,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fachbuchhändler sack.de 3,19 Fahrrad-Shops bike24.de 2,73 13,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Fahrrad-Shops shop.zweirad-stadler.de 2,96 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fahrrad-Shops fahrrad.de 3,00 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fahrrad-Shops bike-discount.de 3,01 7,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fahrrad-Shops fahrrad-xxl.de 3,03 6,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fahrrad-Shops lucky-bike.de 3,07 5,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fahrrad-Shops hibike.de 3,08 5,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fahrrad-Shops radonline.de 3,10 Fahrrad-Shops rosebikes.de 3,13 Fahrrad-Shops boc24.de 3,14 Fahrrad-Shops bruegelmann.de 3,14 Fahrrad-Shops bikeunit.de 3,17 Fahrrad-Shops radwelt-shop.de 3,17 Fahrrad-Shops futurumshop.de 3,19 Fahrrad-Shops bikeexchange.de 3,20 Fahrrad-Shops tomsbikecorner.de 3,21 Fahrrad-Shops tretwerk.net 3,24 Familienmode zalando.de 2,55 13,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Familienmode aboutyou.de 2,67 6,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode tom-tailor.de 2,75 5,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode hm.com/de/ 2,77 7,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode esprit.de 2,77 6,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode breuninger.com 2,78 5,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode zara.com/de/ 2,81 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode marc-o-polo.de 2,84 4,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode soliver.de 2,84 5,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode c-and-a.com 2,86 3,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Familienmode ernstings-family.de 2,88 Familienmode vangraaf.com 2,89 Familienmode landsend.de 2,91 Familienmode de.tommy.com 2,92 Familienmode kl-ruppert.de 2,93 Familienmode engelhorn.de 2,93 Familienmode hessnatur.com 2,96 Familienmode fashionid.de 2,97 Familienmode yoox.com 2,98 Familienmode shop.mango.com 2,99 Familienmode de.benetton.com 3,04 Fenster- und Türenversand fenster24.de 2,91 31,9% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Fenster- und Türenversand fensterwerk24.de 2,96 21,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Fenster- und Türenversand fensterversand.com 2,98 18,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Fenster- und Türenversand fensterhai.de 3,04 Neue Branche Fenster- und Türenversand fensterheld.de 3,16 Neue Branche Fitnessgerätehändler hammer.de 3,07 14,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fitnessgerätehändler sport-tiedje.de 3,11 15,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Fitnessgerätehändler cardiofitness.de 3,12 10,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fitnessgerätehändler medi-sport.de 3,13 10,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fitnessgerätehändler sport-tec.de 3,14 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fitnessgerätehändler sport-thieme.de 3,16 Fitnessgerätehändler aktivshop.de 3,20 Fitnessgerätehändler akw-fitness.de 3,21 Fitnessgerätehändler gorillasports.de 3,22 Fleischversender gourmetfleisch.de 2,65 25,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Fleischversender otto-gourmet.de 2,78 19,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fleischversender tillygourmet.de 2,84 17,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fleischversender mycow.de 2,89 Fleischversender doncarne.de 2,91 Fleischversender kreutzers.eu 3,01 Fotodienste cewe-fotobuch.de 2,67 17,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Fotodienste posterxxl.de 2,81 10,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fotodienste aldifotos.de 2,86 8,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fotodienste lidl-fotos.de 2,98 6,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fotodienste meinxxl.de 3,03 4,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fotodienste pixum.de 3,04 5,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fotodienste myphotobook.de 3,05 4,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fotodienste fotoparadies.de 3,06 3,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fotodienste meinfoto.de 3,10 Fotodienste photobox.de 3,12 Fotodienste pixelfoto-express.de 3,13 Fotodienste saal-digital.de 3,14 Fotodienste myfujifilm.de 3,15 Fotodienste de.foto.com 3,15 Fotodienste snapfish.de 3,17 Fotodienste ifolor.de 3,17 Fotodienste pixelnet.de 3,17 Fotodienste whitewall.com 3,20 Fotodienste fotokasten.de 3,20 Fotogeschenke-Shops printplanet.de 3,16 22,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Fotogeschenke-Shops de.personello.com 3,17 16,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Fotogeschenke-Shops geschenkemaxx.com 3,18 27,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Fotogeschenke-Shops originellefotogeschenke.de 3,21 Neue Branche Fotogeschenke-Shops yoursurprise.de 3,28 Neue Branche Fußballshops 11teamsports.de 2,85 20,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Fußballshops unisportstore.de 2,97 11,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fußballshops meinfussballshop.de 2,98 11,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fußballshops eckball.de 3,01 12,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Fußballshops teamstars.de 3,03 Fußballshops soccerboots.de 3,06 Fußballshops sport-greifenberg.de 3,07 Fußballshops teamsport-philipp.de 3,10 Gartencenter gartenxxl.de 2,78 16,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Gartencenter dehner.de 2,86 23,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Gartencenter poetschke.de 2,94 13,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Gartencenter pflanzen-koelle.de 3,00 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Gartencenter baldur-garten.de 3,01 10,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Gartencenter as-garten.de 3,05 Gartencenter gartencenter-shop24.de 3,06 Gartencenter shop.mein-schoener-garten.de 3,17 Gartencenter olerum.de 3,26 Generalisten amazon.de 2,04 33,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Generalisten ebay.de 2,59 9,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten otto.de 2,65 6,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten lidl.de 2,87 4,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten tchibo.de 2,87 3,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten bonprix.de 2,88 3,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten lesara.de 2,93 2,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten pearl.de 2,95 2,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten weltbild.de 2,97 Generalisten galeria-kaufhof.de 2,98 Generalisten wenz.de 3,03 Generalisten karstadt.de 3,03 Generalisten bader.de 3,04 Generalisten baur.de 3,05 Generalisten quelle.de 3,06 Generalisten neckermann.de 3,07 Generalisten real.de 3,07 Generalisten heine.de 3,09 Generalisten rakuten.de 3,10 Generalisten klingel.de 3,11 Generalisten westfalia.de 3,15 Generalisten schwab.de 3,17 Generalisten plus.de 3,20 Generalisten (mit TV) qvc.de 2,95 25,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Generalisten (mit TV) hse24.de 2,95 28,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Generalisten (mit TV) 1-2-3.tv 3,03 Generalisten (mit TV) channel21.de 3,04 Geschenkideen geschenkefuerfreunde.de 2,98 14,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Geschenkideen geschenkidee.de 2,99 13,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Geschenkideen radbag.de 3,01 15,7% BESTER ONLINE-HÄNDLER Geschenkideen geschenke-online.de 3,01 14,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Geschenkideen danato.com 3,02 13,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Geschenkideen geschenke24.de 3,04 Geschenkideen design-3000.de 3,07 Golfshops all4golf.de 2,84 14,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Golfshops golfino.com 2,88 13,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Golfshops golf24.de 2,89 17,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Golfshops golflaedchen.de 2,90 10,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Golfshops golfhouse.de 2,91 15,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Golfshops golfmeile.de 2,93 Golfshops golfundguenstig.de 2,98 Golfshops golfshop.de 3,05 Grillshops grillgoods.de 3,03 12,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Grillshops bbqhaus.de 3,05 10,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grillshops grillshop-24.de (Pieper) 3,05 10,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grillshops grillranger.de 3,06 11,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grillshops grillfuerst.de 3,07 10,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grillshops amgrill.de (Grill Arena) 3,08 8,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grillshops grillcenter-nord.de 3,10 Grillshops santosgrills.de 3,12 Grillshops bbq24.de 3,13 Grillshops grillstar.de 3,17 Grußkarten optimalprint.de 3,04 18,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grußkarten kartenmacherei.de 3,05 13,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grußkarten familieneinladungen.de 3,07 15,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Grußkarten sendmoments.de 3,08 20,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Grußkarten myprintcard.de 3,10 Grußkarten wunderkarten.de 3,11 Handy/Zubehör handyzubehoer.de 3,04 12,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Handy/Zubehör sparhandy.de 3,06 19,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Handy/Zubehör handyattacke.de 3,10 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Handy/Zubehör meintrendyhandy.de 3,12 9,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Handy/Zubehör handy-deutschland.de 3,14 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Handy/Zubehör smartkauf.de 3,17 Handy/Zubehör deindesign.de 3,21 Handy/Zubehör handyschotte.com 3,23 Handy/Zubehör talk-point.de 3,25 Haustechnik elektroland24.de 3,04 21,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Haustechnik elektro-wandelt.de 3,11 13,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Haustechnik elektroradar.de 3,12 19,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Haustechnik eibmarkt.com 3,15 Haustechnik voltus.de 3,19 Haustechnik elektrotools.de 3,19 Heimtextilien & Zubehör de.erwinmueller.com 2,70 18,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Heimtextilien & Zubehör kibek.de 2,79 13,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Heimtextilien & Zubehör interdeco.de 2,81 11,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Heimtextilien & Zubehör plissee-experte.de 2,86 8,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Heimtextilien & Zubehör jalousiescout.de 2,87 9,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Heimtextilien & Zubehör livoneo.de 2,92 Heimtextilien & Zubehör jaloucity.de 2,93 Heimtextilien & Zubehör raumtextilienshop.de 2,93 Heimtextilien & Zubehör rollorieper.de 2,94 Heimtextilien & Zubehör rollomeister.de 2,98 Herrenmode babista.de 2,87 11,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Herrenmode eckerle.de 2,91 12,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Herrenmode olympshop.de 2,92 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Herrenmode walbusch.de 2,93 15,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Herrenmode hirmer.de 2,94 10,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Herrenmode oboy.de 2,99 Herrenmode yancor.de 3,01 Herrenmode mey-edlich.de 3,03 Herrenmode herrenausstatter.de 3,03 Herrenmode just4men.de 3,04 Hifi-Shops justhifi.de 3,00 20,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Hifi-Shops hifisound.de 3,03 19,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Hifi-Shops elektrowelt24.eu 3,11 17,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Hifi-Shops hifi-regler.de 3,13 Hifi-Shops musikus-hifi.de 3,19 Hifi-Shops sg-akustik.de 3,25 Jeans-Shops mustang-jeans.com 2,76 12,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Jeans-Shops levi.com 2,77 12,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Jeans-Shops store.diesel.com 2,85 11,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Jeans-Shops jeans-fritz.de 2,89 8,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Jeans-Shops replayjeans.com 2,90 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Jeans-Shops his-jeans.de 2,92 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Jeans-Shops jeans-one.de 2,96 Jeans-Shops jeans-shopping24.de 2,97 Jeans-Shops de.lee.com 2,98 Jeans-Shops jeans-direct.de 2,98 Jeans-Shops jeanswelt.de 3,03 Jeans-Shops tuff-jeans.com 3,11 Kaffeeshops kaffeevorteil.de 2,71 14,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Kaffeeshops kaffeeshop24.de 2,76 14,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kaffeeshops kaffee-eshop.de 2,81 11,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kaffeeshops kaffeeabo.de 2,85 Kaffeeshops roestbar.com 2,86 Kaffeeshops kaffeezentrale.de 2,88 Kaffeeshops allvendo.de 2,90 Kaffeeshops aromatico.de 2,91 Kameras & Zubehör fotokoch.de 2,98 25,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Kameras & Zubehör calumetphoto.de 3,02 16,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kameras & Zubehör enjoyyourcamera.com 3,03 20,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kameras & Zubehör foto-erhardt.de 3,05 Kameras & Zubehör pixxass.de 3,10 Kochboxen-Versender marleyspoon.de 2,87 15,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Kochboxen-Versender hellofresh.de 2,90 23,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Kochboxen-Versender lidl-kochzauber.de 2,91 22,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Kochboxen-Versender tapasion.com 2,95 Neue Branche Kochboxen-Versender kochhaus.de 2,99 Neue Branche Koffer/Reisegepäck samsonite.de 2,77 20,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Koffer/Reisegepäck bagsonline.de 2,83 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Koffer/Reisegepäck koffer.de 2,88 10,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Koffer/Reisegepäck stratic.de 2,89 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Koffer/Reisegepäck koffer-direkt.de 2,91 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Koffer/Reisegepäck koffer24.de 2,92 Koffer/Reisegepäck kofferworld.de 2,96 Koffer/Reisegepäck kofferprofi.de 2,97 Koffer/Reisegepäck markenkoffer.de 3,00 Koffer/Reisegepäck koffer-arena.de 3,02 Kontaktlinsenversandhändler lensbest.de 2,85 13,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Kontaktlinsenversandhändler linsenquelle.de 2,90 10,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kontaktlinsenversandhändler meinelinse.de 2,90 11,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kontaktlinsenversandhändler linsenplatz.de 2,91 13,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kontaktlinsenversandhändler kontaktlinsen.de 2,92 11,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kontaktlinsenversandhändler volens.de 2,94 Kontaktlinsenversandhändler discountlens.de 2,96 Kontaktlinsenversandhändler lensspirit.de 2,97 Kontaktlinsenversandhändler 321linsen.de 2,97 Kosmetikshops basler-beauty.de 2,76 12,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Kosmetikshops bio-naturel.de 2,80 10,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kosmetikshops point-rouge.de 2,85 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kosmetikshops prettynailshop24.de 2,85 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kosmetikshops avivamed.de 2,88 Kosmetikshops nd24.de 2,89 Kosmetikshops nded.de 2,90 Kosmetikshops ricaud.com 2,92 Kosmetikshops najoba.de 2,94 Kostümshops maskworld.com 2,97 13,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Kostümshops deiters.de 3,00 10,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kostümshops karnevals-shop.de 3,01 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kostümshops kostuempalast.de 3,01 10,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kostümshops party-discount.de 3,03 10,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Kostümshops karnevalswierts.com 3,05 Kostümshops vegaoo.de 3,05 Kostümshops karneval-megastore.de 3,06 Kostümshops partyxxl.de 3,06 Kostümshops kostüme.com 3,07 Kostümshops funidelia.de 3,18 Küchenhändler kuechen-quelle.de 3,09 20,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Küchenhändler xkitchen24.com 3,14 18,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Küchenhändler inwerk-kuechen.de 3,15 16,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Küchenhändler dyk360-kuechen.de 3,16 Küchenhändler kiveda.de 3,17 Küchenhändler kuechen-for-you.de 3,19 Lampenshops lampenwelt.de 3,00 13,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Lampenshops led-lampenladen.de 3,02 11,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lampenshops light11.de 3,09 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lampenshops leds.de 3,11 7,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lampenshops wohnlicht.com 3,11 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lampenshops prediger.de 3,13 7,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lampenshops lumizil.de 3,16 Lampenshops leuchtenzentrale.de 3,16 Lampenshops lampenundleuchten.de 3,17 Lampenshops lichtkaufhaus.de 3,17 Lampenshops ledlager.de 3,19 Lampenshops skapetze.com 3,23 Lampenshops click-licht.de 3,26 Lebensmittel-Versender allyouneedfresh.de 2,60 16,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Lebensmittel-Versender shop.rewe.de 2,78 13,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lebensmittel-Versender edeka24.de 2,82 14,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lebensmittel-Versender real.de/lebensmittelshop/ 2,83 10,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Lebensmittel-Versender lebensmittel.de 2,86 Lebensmittel-Versender gourmondo.de 2,86 Lebensmittel-Versender bring24.com 2,88 Lebensmittel-Versender mytime.de 2,89 Lebensmittel-Versender food.de 2,92 Lebensmittel-Versender bringmeister.de 3,00 Massivholzmöbel massivholz-moebel24.de 2,85 14,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Massivholzmöbel allnatura.de 2,86 15,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Massivholzmöbel massivmoebel24.de 2,87 11,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Massivholzmöbel moebel-massiv.com 2,90 12,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Massivholzmöbel wohnpalast.de 2,90 13,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Massivholzmöbel lamodula.de 2,93 Massivholzmöbel woody-moebel.de 2,95 Massivholzmöbel massivum.de 2,99 Matratzenshops matratzen-concord.de 2,88 13,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Matratzenshops betten.de 2,91 13,9% BESTER ONLINE-HÄNDLER Matratzenshops matratzenunion.de 3,04 7,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Matratzenshops schlafgesund-shop.de 3,05 7,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Matratzenshops bettenriese.de 3,05 6,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Matratzenshops matratzendiscount.de 3,06 6,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Matratzenshops matrazenshop24.de 3,07 Matratzenshops schlafwelt.de 3,09 Matratzenshops ravensberger-matratzen.de 3,10 Matratzenshops mfo-matratzen.de 3,10 Matratzenshops dormando.de 3,12 Matratzenshops casper.com 3,15 Matratzenshops perfekt-schlafen.de 3,16 Möbel nach Maß meine-moebelmanufaktur.de 3,18 30,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Möbel nach Maß deinschrank.de 3,19 24,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Möbel nach Maß audena.de 3,24 21,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Möbel nach Maß holzconnection.de 3,26 Neue Branche Möbel nach Maß schrankwerk.de 3,34 Neue Branche Möbel-Shops ikea.com/de/de/ 2,79 15,7% BESTER ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops daenischesbettenlager.de 2,81 10,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops roller.de 2,95 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops segmueller.de (ehemals: daheim.de) 2,99 4,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops hoeffner.de 3,01 5,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops home24.de 3,01 4,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops xxxlshop.de 3,03 4,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops trends.de 3,06 4,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops ostermann.de 3,07 3,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops poco.de 3,08 3,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Möbel-Shops moebel-sensation.de 3,10 Möbel-Shops inhofer.de 3,10 Möbel-Shops westwingnow.de 3,11 Möbel-Shops trendmoebel24.de 3,12 Möbel-Shops moebel-boss.de 3,13 Möbel-Shops moebel-shop.de 3,13 Möbel-Shops homelife24.de 3,16 Möbel-Shops lemoboo.de 3,16 Möbel-Shops livingo.de 3,17 Möbel-Shops moemax.de 3,17 Möbel-Shops sconto.de 3,18 Möbel-Shops porta.de 3,19 Möbel-Shops lifestyle4living.de 3,20 Möbel-Shops pharao24.de 3,26 Modellbau & -sport modelcarworld.de 3,01 20,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Modellbau & -sport haertle.de 3,04 22,7% BESTER ONLINE-HÄNDLER Modellbau & -sport smdv.de 3,14 Modellbau & -sport d-edition.de 3,15 Modellbau & -sport der-schweighofer.de 3,18 Motorradteile & -zubehör louis.de 2,99 14,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Motorradteile & -zubehör akf-shop.de 3,03 8,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Motorradteile & -zubehör racing-planet.de 3,04 10,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Motorradteile & -zubehör polo-motorrad.de 3,06 10,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Motorradteile & -zubehör fc-moto.de 3,07 7,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Motorradteile & -zubehör scooter-center.com 3,08 10,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Motorradteile & -zubehör motoin.de 3,17 Motorradteile & -zubehör scooter-prosports.com 3,19 Motorradteile & -zubehör nova-motors.de 3,20 Motorradteile & -zubehör shop.touratech.de 3,25 Musik- und Instrumentenfachhändler thomann.de 2,81 19,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhändler bax-shop.de 2,92 13,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhändler justmusic.de 3,00 10,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhändler session.de 3,03 10,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhändler musicstore.de 3,07 8,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhändler musik-produktiv.de 3,13 Musik- und Instrumentenfachhändler kirstein.de 3,14 Musik- und Instrumentenfachhändler musicworldbrilon.de 3,21 Musik- und Instrumentenfachhändler music-town.de 3,21 Musik- und Instrumentenfachhändler rockshop.de 3,25 Müslishops mymuesli.com 2,76 26,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Müslishops müsli.de 2,88 20,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Müslishops mueslimixcompany.de 2,91 Müslishops muesli-muehle.de 2,91 Müslishops cereal-club.de 2,95 Optiker misterspex.de 2,64 16,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Optiker brille24.de 2,70 13,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Optiker brillaro.de 2,72 10,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Optiker trendoptiker.de 2,79 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Optiker optik24plus.de 2,80 7,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Optiker my-spexx.de 2,81 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Optiker robinlook.de 2,86 Optiker brillen.de 2,87 Optiker netzoptiker.de 2,88 Optiker brillenplatz.de 2,89 Optiker edel-optics.de 2,91 Optiker lensonlineshop.de 2,99 Outdoor & Outdoorsports jack-wolfskin.de 2,71 16,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Outdoor & Outdoorsports vaude.com 2,86 8,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Outdoor & Outdoorsports globetrotter.de 2,87 11,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Outdoor & Outdoorsports asmc.de 2,89 6,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Outdoor & Outdoorsports bergfreunde.de 3,01 4,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Outdoor & Outdoorsports fritz-berger.de 3,02 4,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Outdoor & Outdoorsports naturzeit.com 3,03 4,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Outdoor & Outdoorsports pm-outdoorshop.de 3,05 Outdoor & Outdoorsports doorout.com 3,07 Outdoor & Outdoorsports obelink.de 3,07 Outdoor & Outdoorsports bergzeit.de 3,08 Outdoor & Outdoorsports exxpozed.de 3,09 Outdoor & Outdoorsports campz.de 3,11 Outdoor & Outdoorsports outnorth.de 3,12 Outdoor & Outdoorsports mctrek.de 3,13 Outdoor & Outdoorsports outdoorshop.de 3,14 Outdoor & Outdoorsports outdoortrends.de 3,17 Outdoor & Outdoorsports kotte-zeller.de 3,22 Outdoor & Outdoorsports outdoorsports24.com 3,23 Parfümerien douglas.de 2,64 31,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Parfümerien flaconi.de 2,82 13,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Parfümerien parfumdreams.de 2,97 10,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Parfümerien notino.de 3,02 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Parfümerien parfuemerie-pieper.de 3,03 7,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Parfümerien easycosmetic.de 3,07 Parfümerien parfuemerie.de 3,14 Parfümerien parfuemfuerdich.de 3,16 Parfümerien parfum-zentrum.de 3,18 Parfümerien parfuemversand.de 3,18 Parfümerien parfum24.de 3,20 PC & Notebook csl-computer.com 3,01 11,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER PC & Notebook arlt.com 3,02 9,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER PC & Notebook one.de 3,04 12,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER PC & Notebook caseking.de 3,06 8,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER PC & Notebook mindfactory.de 3,09 7,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER PC & Notebook pcspezialist-shop.de 3,13 PC & Notebook agando-shop.de 3,14 PC & Notebook bora-computer.de 3,14 PC & Notebook notebook.de 3,15 PC & Notebook easynotebooks.de 3,15 PC & Notebook kmcomputer.de 3,21 Personalisierte Kleidung und Accessoires spreadshirt.de 2,95 15,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Personalisierte Kleidung und Accessoires shirtinator.de 3,03 19,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Personalisierte Kleidung und Accessoires shirtlabor.de 3,07 18,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Personalisierte Kleidung und Accessoires shirtcity.de 3,12 Personalisierte Kleidung und Accessoires cafepress.de 3,15 Personalisierte Kleidung und Accessoires shirtalarm.com 3,16 Personalisierte Kleidung und Accessoires shirtle.de 3,26 Porzellanläden kahla-porzellanshop.de 2,73 17,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Porzellanläden meissen.com 2,77 21,9% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Porzellanläden der-porzellan-laden.de 2,78 15,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Porzellanläden porzellantreff.de 2,83 12,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Porzellanläden porzellanhandel24.de 2,89 Neue Branche Porzellanläden tischwelt.de 2,94 Neue Branche Porzellanläden tableware24.com 2,96 Neue Branche Reifenhändler reifen.com 2,92 18,9% BESTER ONLINE-HÄNDLER Reifenhändler reifen24.de 2,95 13,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reifenhändler giga-reifen.de 2,97 12,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reifenhändler tirendo.de 2,97 14,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reifenhändler reifendirekt.de 3,03 11,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reifenhändler autoreifen-outlet.de 3,04 7,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reifenhändler reifenchampion.de 3,11 Reifenhändler reifen-vor-ort.de 3,16 Reifenhändler reifendiscount.de 3,16 Reifenhändler reifentiefpreis.de 3,20 Reisebüros holidaycheck.de 2,79 14,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Reisebüros expedia.de 2,83 12,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros ab-in-den-urlaub.de 2,89 13,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros weg.de 2,98 6,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros sonnenklartv-reisebuero.de 3,04 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros ltur.com 3,05 5,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros opodo.de 3,05 4,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros ebookers.de 3,07 4,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros lastminute.de 3,07 5,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reisebüros reise.de 3,14 Reisebüros tropo.de 3,15 Reisebüros airlinehholidays.com (ehemals: airberlinholidays.com) 3,16 Reisebüros reisen.de 3,18 Reisebüros logitravel.de 3,18 Reisebüros hlx.com 3,19 Reisebüros travelscout24.de 3,24 Reisebüros travel24.com 3,25 Reitsport kraemer.de 2,70 12,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Reitsport hofmeister-pferdesport.de 2,78 10,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reitsport equiva.com 2,79 10,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reitsport reiterladen24.de 2,83 9,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reitsport horse-shop.net 2,86 7,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reitsport reitshop24.de 2,87 8,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Reitsport schockemoehle.net 2,90 Reitsport reitsport-voss.de 2,91 Reitsport loesdau.de 2,92 Reitsport horze.de 3,01 Reitsport reitsportwelt.de 3,01 Schmuckshops christ.de 2,90 14,9% BESTER ONLINE-HÄNDLER Schmuckshops fossil.de 2,96 12,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schmuckshops thomassabo.com 3,04 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schmuckshops valmano.de 3,09 6,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schmuckshops abramo.de 3,12 6,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schmuckshops thejewellershop.com 3,16 7,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schmuckshops 123gold.de 3,20 Schmuckshops juwelier-schmuck.de 3,21 Schmuckshops yorxs.de 3,23 Schmuckshops goldenjewellery.de 3,23 Schmuckshops juwelo.de 3,24 Schmuckshops melovely.de 3,24 Schmuckshops diemer.de 3,26 Schmuckshops dermarkenjuwelier.de 3,28 Schmuckshops schmuckladen.de 3,28 Schreibwaren und Bürobedarf staples.de 2,73 12,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Schreibwaren und Bürobedarf bueromarkt-ag.de 2,76 11,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schreibwaren und Bürobedarf viking.de 2,82 9,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schreibwaren und Bürobedarf otto-office.com 2,82 10,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schreibwaren und Bürobedarf bueroshop24.de 2,84 9,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schreibwaren und Bürobedarf buerostuhl24.com 2,88 Schreibwaren und Bürobedarf paper-markt.de 2,89 Schreibwaren und Bürobedarf stempel-fabrik.de 2,90 Schreibwaren und Bürobedarf schaefer-shop.de 2,90 Schreibwaren und Bürobedarf bueroplus.de 2,91 Schreibwaren und Bürobedarf printus.de 2,95 Schuhhändler - diverse Marken deichmann.de 2,70 11,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken asphaltgold.de 2,75 5,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken runnerspoint.com 2,76 6,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken salamander-online.de 2,81 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken goertz.de 2,82 5,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken roland-schuhe.de 2,84 5,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken gebrueder-goetz.de 2,84 6,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken imwalking.de 2,85 2,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken mirapodo.de 2,86 5,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken elbandi.de 2,87 3,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken humanic.net 2,87 3,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - diverse Marken schuh-welt.de 2,89 Schuhhändler - diverse Marken schuhdealer.de 2,89 Schuhhändler - diverse Marken omoda.de 2,90 Schuhhändler - diverse Marken vamos-schuhe.de 2,92 Schuhhändler - diverse Marken markenschuhe.de 2,92 Schuhhändler - diverse Marken reno.de 2,95 Schuhhändler - diverse Marken schuhe.de 2,97 Schuhhändler - diverse Marken schuhcenter.de 2,98 Schuhhändler - diverse Marken schuhtempel24.de 2,98 Schuhhändler - diverse Marken gisy-schuhe.de 2,98 Schuhhändler - diverse Marken sarenza.de 3,04 Schuhhändler - Eigenmarke geox.com 2,67 11,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke birkenstock.com 2,74 11,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke gabor.de 2,75 9,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke rieker-onlineshop.de 2,77 10,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke tamaris.com 2,79 11,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke buffalo.de 2,80 7,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke clarks.de 2,81 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke lloydstore.de 2,83 5,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke ecco.com 2,83 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Schuhhändler - Eigenmarke scarosso.com 2,93 Schuhhändler - Eigenmarke paulgreen-shop.de 2,96 Schuhhändler - Eigenmarke shoepassion.de 2,98 Schuhhändler - Eigenmarke crocs.de 3,01 Shopping-Clubs zalando-lounge.de 2,83 25,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Shopping-Clubs brands4friends.de 2,89 14,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Shopping-Clubs limango.de 3,00 11,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Shopping-Clubs westwing.de 3,03 12,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Shopping-Clubs outletcity.com 3,05 10,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Shopping-Clubs bestsecret.com 3,11 Shopping-Clubs vente-privee.com 3,14 Shopping-Clubs brandalley.de 3,20 Shopping-Clubs pauldirekt.de 3,26 Spielwaren mytoys.de 2,63 17,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Spielwaren playmobil.de/online-shop/ 2,64 14,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Spielwaren toysrus.de 2,65 14,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Spielwaren ravensburger.de/shop/ 2,66 15,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Spielwaren shop.lego.com 2,69 12,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Spielwaren jako-o.de 2,77 Spielwaren disneystore.de 2,87 Spielwaren wickey.de 2,95 Spirituosen whisky.de 2,98 16,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Spirituosen spirituosenworld.de 3,09 25,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Spirituosen drinkology.de 3,13 Spirituosen scoma.de 3,13 Spirituosen whiskeystore.de 3,14 Spirituosen whiskyworld.de 3,15 Sportnahrung fitmart.de 3,05 10,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Sportnahrung foodspring.de 3,08 7,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Sportnahrung body-attack.de 3,11 15,8% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Sportnahrung sportnahrung-engel.de 3,12 9,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Sportnahrung vitafy.de 3,13 8,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Sportnahrung bodylab24.de 3,15 9,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche Sportnahrung ironmaxx.de 3,16 Neue Branche Sportnahrung micsbodyshop.de 3,18 Neue Branche Sportnahrung sportnahrung.de 3,18 Neue Branche Sportnahrung best-body-nutrition.com 3,22 Neue Branche Sportnahrung lsp-sports.de 3,23 Neue Branche Sportversand adidas.de 2,62 14,5% BESTER ONLINE-HÄNDLER Sportversand nike.com 2,78 11,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand de.puma.com 2,82 8,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand sportscheck.com 2,83 6,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand intersport.de 2,86 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand decathlon.de 2,86 7,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand 21run.com 2,93 4,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand reebok.de 2,94 6,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand planet-sports.de 3,00 4,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Sportversand blue-tomato.com 3,02 Sportversand skatedeluxe.de 3,09 Sportversand sportbedarf.de 3,12 Sportversand vaola.de 3,13 Sportversand cortexpower.de 3,13 Sportversand plutosport.de 3,14 Sportversand sc24.com 3,16 Sportversand sport-redler.de 3,18 Sportversand keller-sports.de 3,20 Sportversand sportxshop.de 3,20 Sportversand weare.de 3,23 Streetwear snipes.com 2,95 11,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Streetwear urbanoutfitters.com 2,96 10,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Streetwear vans.de 2,97 10,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Streetwear titus.de 3,01 10,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Streetwear area2buy.de 3,03 10,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Streetwear def-shop.com 3,05 10,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Streetwear kickz.com 3,05 7,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Streetwear impericon.com 3,08 Streetwear hoodboyz.de 3,12 Streetwear burner.de 3,15 Streetwear stylefile.de 3,17 Streetwear inflammable.com 3,19 Taschen/Rucksäcke rucksack.de 2,86 17,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Taschen/Rucksäcke taschenkaufhaus.de 2,87 14,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Taschen/Rucksäcke lieblingstasche.de 2,90 12,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Taschen/Rucksäcke taschenparadies.de 2,91 10,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Taschen/Rucksäcke taschenstore.de 2,91 10,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Taschen/Rucksäcke de.longchamp.com 2,94 Taschen/Rucksäcke trendtaschen24.de 2,95 Taschen/Rucksäcke wardow.com 3,00 Tennisshops tennis-heine.de 2,89 10,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tennisshops tennisplanet.de 2,90 13,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Tennisshops tennis-peters.de 2,90 12,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tennisshops tennisman.de 2,92 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tennisshops racketservice.de 2,93 11,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tennisshops centercourt.de 2,93 12,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tennisshops tennis-point.de 2,95 Tennisshops tennis-world.de 3,00 Tennisshops tennistown.de 3,02 Textilien & Wolle junghanswolle.de 2,82 11,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Textilien & Wolle fischer-wolle.de 2,85 11,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Textilien & Wolle handtuch-welt.de 2,86 10,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Textilien & Wolle stoffe.de 2,88 12,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Textilien & Wolle stoffkontor.eu 2,90 11,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Textilien & Wolle stoff4you.de 2,91 Textilien & Wolle stoffe-zanderino.de 2,94 Textilien & Wolle bettwaren-shop.de 2,94 Textilien & Wolle bettenrid.de 2,99 Ticketshops eventim.de 2,49 52,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Ticketshops ticketmaster.de 3,07 7,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Ticketshops getgo.de 3,08 10,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Ticketshops mehr.de 3,08 6,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Ticketshops ticketonline.de 3,16 Ticketshops onlineticketsshop.de 3,17 Ticketshops viagogo.de 3,18 Ticketshops worldticketshop.de 3,20 Ticketshops seatwave.de 3,31 Tierbedarf fressnapf.de 2,65 20,7% BESTER ONLINE-HÄNDLER Tierbedarf zooplus.de 2,68 16,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tierbedarf bitiba.de 2,82 8,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tierbedarf futterplatz.de 2,88 8,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tierbedarf weidezaun.info 2,92 6,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tierbedarf tiierisch.de 2,94 6,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tierbedarf zooroyal.de 2,97 4,8% BESTE ONLINE-HÄNDLER Tierbedarf medpets.de 3,05 Tierbedarf medicanimal.com 3,08 Tierbedarf schecker.de 3,10 Tierbedarf petspremium.de 3,11 Tierbedarf hund-unterwegs.de 3,12 Tierbedarf lucky-pet.de 3,14 Tierbedarf interaquaristik.de 3,14 Tierbedarf meintierdiscount.de 3,14 Uhrenshops uhren4you.de 2,98 19,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Uhrenshops uhrcenter.de 3,04 13,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Uhrenshops uhrenarmband-versand.de 3,05 16,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Uhrenshops timeshop24.de 3,06 13,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Uhrenshops uhren-park.de 3,09 Uhrenshops uhrinstinkt.de 3,14 Uhrenshops uhrzeit.org 3,14 vegetarische/vegane Lebensmittel iloveveggie.de 3,08 20,4% BESTER ONLINE-HÄNDLER Neue Branche vegetarische/vegane Lebensmittel boutique-vegan.com 3,09 16,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche vegetarische/vegane Lebensmittel smilefood.de 3,10 16,7% BESTE ONLINE-HÄNDLER Neue Branche vegetarische/vegane Lebensmittel fooodz.de 3,11 Neue Branche vegetarische/vegane Lebensmittel alles-vegetarisch.de 3,13 Neue Branche vegetarische/vegane Lebensmittel shop.veganz.de 3,15 Neue Branche Versandapotheken medikamente-per-klick.de 2,64 8,3% BESTER ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken docmorris.de 2,75 7,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken medpex.de 2,75 6,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken apodiscounter.de 2,77 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken shop.apotal.de 2,79 5,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken sanicare.de 2,79 6,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken versandapo.de 2,82 4,6% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken shop-apotheke.com 2,84 4,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken apo-rot.de 2,84 4,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken volksversand.de 2,86 3,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Versandapotheken europa-apotheek.com 2,87 Versandapotheken mediherz-shop.de 2,88 Versandapotheken mycare.de 2,89 Versandapotheken aponeo.de 2,89 Versandapotheken versandapotheke.de 2,89 Versandapotheken eurapon.de 2,90 Versandapotheken omp-apotheke.de 2,90 Versandapotheken vitalsana.de 2,93 Versandapotheken zurrose.de 2,93 Versandapotheken besamex.de 2,96 Versandapotheken deutscheinternetapotheke.de 3,02 Versandapotheken delmed.de 3,06 Wandtattoos klebefieber.de 2,99 34,0% BESTER ONLINE-HÄNDLER Wandtattoos wall-art.de 3,01 28,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Wandtattoos myfolie.com 3,05 Wandtattoos wandtattoos.de 3,08 Wassersport awn.de 3,16 29,6% BESTER ONLINE-HÄNDLER Wassersport compass24.de 3,17 25,9% BESTE ONLINE-HÄNDLER Wassersport wassersport-profi.de 3,19 22,2% BESTE ONLINE-HÄNDLER Wassersport marina-shop.de 3,24 Weinhändler belvini.de 2,87 11,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Weinhändler jacques.de 2,90 16,1% BESTER ONLINE-HÄNDLER Weinhändler ebrosia.de 2,96 10,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Weinhändler hawesko.de 2,97 8,4% BESTE ONLINE-HÄNDLER Weinhändler vinos.de 2,98 11,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Weinhändler wirwinzer.de 2,98 6,5% BESTE ONLINE-HÄNDLER Weinhändler vicampo.de 3,02 9,0% BESTE ONLINE-HÄNDLER Weinhändler weinvorteil.de 3,04 Weinhändler meevio.de 3,11 Weinhändler wine-in-black.de 3,17 Weinhändler vinexus.de 3,18 Weinhändler vinello.de 3,23 Werkzeugversandhändler handwerker-versand.de 3,07 34,2% BESTER ONLINE-HÄNDLER Werkzeugversandhändler habl24.de 3,09 21,1% BESTE ONLINE-HÄNDLER Werkzeugversandhändler rubart.de 3,10 26,3% BESTE ONLINE-HÄNDLER Werkzeugversandhändler svh24.de 3,18

Und die scheinen gerade die klassischen Händler gut zu beherrschen. So sind nach den Zahlen des HDE im E-Commerce 2017 ausgerechnet die Unternehmen am stärksten gewachsen, die ihre Wurzeln im stationären Geschäft haben. Sie legten um 12,8 Prozent zu. Reine Internethändler verbuchten nur ein Wachstum von 10,8 Prozent.

Entscheidend sind die Kundenbindung und eine starke Marke, der die Verbraucher vertrauen. In der Kundenumfrage „Beste Händler 2018“ zeigt sich deshalb, dass in den Top Ten der stationären Händler und der Onlineshops häufig die gleichen Unternehmen auftauchen.

Sehr intensiv um die Kundenbindung kümmert sich etwa die Buchhandelskette Thalia. So liegen in den Buchhandlungen beispielsweise persönliche Buchrezensionen der Thalia-Mitarbeiter als Tipps für die Kunden aus.

Belohnt wird solche Liebe zum Detail mit einem zehnten Platz beim stationären Geschäft und sogar einem fünften im Onlinehandel. Ähnlich ist es bei der Parfümerie Douglas mit einem siebten und einem neunten Platz.

Branche Stationäre Händler Mittelwert %-Bester Auszeichnung Neue Branche Apotheken-Kooperationen LINDA Apotheke 2,69 22,3% BESTER HÄNDLER Apotheken-Kooperationen A-plus Apotheke 2,80 11,2% BESTE HÄNDLER Apotheken-Kooperationen alphega apotheken 2,83 15,3% BESTE HÄNDLER Apotheken-Kooperationen gesund leben-Apotheken 2,89 10,2% BESTE HÄNDLER Apotheken-Kooperationen AVIE Apotheke 2,91 8,4% BESTE HÄNDLER Apotheken-Kooperationen easyApotheke 2,99 Apotheken-Kooperationen mea - meine apotheke 3,00 Apotheken-Kooperationen Guten Tag Apotheke 3,03 Apotheken-Kooperationen Gesund ist bunt Apotheke 3,04 Autohändler - diverse Marken Auto Weller 2,85 10,3% BESTER HÄNDLER Autohändler - diverse Marken Rosier 2,91 4,9% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken Autohaus Hahn 2,92 6,5% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken Max Moritz 2,93 8,1% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken Moll Gruppe 2,94 7,6% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken B&K 2,96 6,5% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken Jacob Fleischhauer 2,98 8,1% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken Scherer 2,98 8,6% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken löhr Gruppe 2,99 5,9% BESTE HÄNDLER Autohändler - diverse Marken Dinnebier 3,05 Autohändler - diverse Marken LUEG 3,07 Autohändler - diverse Marken Jacobs Gruppe 3,09 Autohändler - diverse Marken Dello 3,10 Autohändler - diverse Marken Graf Hardenberg 3,11 Autohändler - diverse Marken Glinicke 3,11 Autoservice Bosch Car Service 2,80 12,6% BESTE HÄNDLER Autoservice A.T.U 2,88 12,9% BESTER HÄNDLER Autoservice Vergölst 2,93 9,0% BESTE HÄNDLER Autoservice 1a Autoservice 2,95 7,2% BESTE HÄNDLER Autoservice Quick Reifendiscount 2,95 4,7% BESTE HÄNDLER Autoservice ad-AUTO DIENST 2,97 5,4% BESTE HÄNDLER Autoservice Pneumobil 2,97 6,1% BESTE HÄNDLER Autoservice point S 2,99 5,4% BESTE HÄNDLER Autoservice Reiff 3,00 Autoservice EUROMASTER 3,03 Autoservice Autofit 3,05 Autoservice stop + go 3,05 Autoservice pitstop 3,06 Autoservice Pneuhage 3,06 Autoservice premio Reifen + Autoservice 3,11 Autoservice First Stop 3,12 Bäckereiketten Brotmeisterei steinecke 2,78 9,8% BESTE HÄNDLER Bäckereiketten Bäckerei Oebel 2,79 13,1% BESTER HÄNDLER Bäckereiketten Junge Die Bäckerei 2,86 8,6% BESTE HÄNDLER Bäckereiketten Lila Bäcker 2,87 7,8% BESTE HÄNDLER Bäckereiketten K&U Bäckerei 2,88 11,0% BESTE HÄNDLER Bäckereiketten Kamps 2,89 12,7% BESTE HÄNDLER Bäckereiketten Wiener Feinbäckerei Heberer 2,91 Bäckereiketten Schäfer’s Brot 2,92 Bäckereiketten von Allwörden 2,93 Bäckereiketten Landbäckerei Ihle 2,99 Bäckereiketten Glocken Bäckerei 3,00 Bäckereiketten - SB BackWerk 2,86 28,1% BESTER HÄNDLER Bäckereiketten - SB Middelberg Baking Friends 2,89 22,5% BESTE HÄNDLER Bäckereiketten - SB MR.BAKER 2,92 19,1% BESTE HÄNDLER Bäckereiketten - SB Back-Factory 3,00 Bäckereiketten - SB Back König 3,10 Badausstatter Richter+Frenzel 2,82 17,2% BESTER HÄNDLER Badausstatter SANITÄR-HEINZE 2,87 13,1% BESTE HÄNDLER Badausstatter ELEMENTS 2,91 10,3% BESTE HÄNDLER Badausstatter badambiente (Kurt Pietsch) 2,93 9,7% BESTE HÄNDLER Badausstatter DEBA Badsysteme 2,96 Badausstatter Andreas Paulsen 2,98 Badausstatter Reisser 2,99 Badausstatter Peter Jensen 2,99 Badausstatter WIEDEMANN 3,02 Baumärkte Hornbach 2,61 15,2% BESTE HÄNDLER Baumärkte OBI 2,62 18,6% BESTER HÄNDLER Baumärkte Bauhaus 2,65 14,4% BESTE HÄNDLER Baumärkte toom BauMarkt 2,74 11,4% BESTE HÄNDLER Baumärkte hagebau 2,78 8,4% BESTE HÄNDLER Baumärkte Hellweg 2,82 6,2% BESTE HÄNDLER Baumärkte B1 Discount Baumarkt 2,84 Baumärkte Globus Baumarkt 2,85 Baumärkte hela Profi Zentrum 2,93 Baumärkte BayWa 2,95 Baumärkte Knauber 2,99 Baumärkte BAUKING 3,03 Beauty-Shops Yves Rocher 2,55 23,2% BESTER HÄNDLER Beauty-Shops Rituals 2,75 17,7% BESTE HÄNDLER Beauty-Shops L'OCCITANE 2,77 17,1% BESTE HÄNDLER Beauty-Shops LUSH 2,82 Beauty-Shops The Body Shop 2,84 Beauty-Shops Kiko Milano 2,91 Buchhändler Thalia 2,56 28,5% BESTER HÄNDLER Buchhändler Hugendubel 2,64 18,9% BESTE HÄNDLER Buchhändler Osiander 2,74 7,7% BESTE HÄNDLER Buchhändler Mayersche 2,75 9,9% BESTE HÄNDLER Buchhändler Heymann 2,76 8,0% BESTE HÄNDLER Buchhändler Weltbild 2,85 Buchhändler Jokers 2,90 Buchhändler Rupprecht 2,93 Burger-Restaurants Hans im Glück 2,78 40,0% BESTER HÄNDLER Neue Branche Burger-Restaurants Peter Pane 2,81 33,3% BESTE HÄNDLER Neue Branche Burger-Restaurants Jim Block 2,86 Neue Branche Coffee-Shops Tchibo 2,67 18,2% BESTE HÄNDLER Coffee-Shops Starbucks 2,71 19,4% BESTER HÄNDLER Coffee-Shops Einstein Kaffee 2,83 6,2% BESTE HÄNDLER Coffee-Shops McCafé 2,84 12,6% BESTE HÄNDLER Coffee-Shops Coffee Fellows 2,89 6,5% BESTE HÄNDLER Coffee-Shops Balzac Coffee 2,90 5,2% BESTE HÄNDLER Coffee-Shops Cafetiero 2,91 Coffee-Shops BLACK BEAN — THE COFFEE COMPANY 2,92 Coffee-Shops Coffeeshop Company 2,93 Coffee-Shops Campus Suite 2,97 Coffee-Shops san francisco coffee company (sfcc) 3,00 Coffee-Shops Woyton 3,04 Coffee-Shops World Coffee 3,06 Computer-Fachmärkte ARLT Computer 2,84 28,2% BESTER HÄNDLER Computer-Fachmärkte compustore / FMS-Computer 2,94 19,4% BESTE HÄNDLER Computer-Fachmärkte PC-Spezialist 2,96 21,4% BESTE HÄNDLER Computer-Fachmärkte GRAVIS 2,98 Computer-Fachmärkte K&M Computer 3,13 Damen- und Herrenmode BRAX 2,84 10,8% BESTE HÄNDLER Neue Branche Damen- und Herrenmode Superdry 2,85 7,2% BESTE HÄNDLER Neue Branche Damen- und Herrenmode HOLLISTER 2,86 10,0% BESTE HÄNDLER Neue Branche Damen- und Herrenmode Peter Hahn 2,90 12,0% BESTER HÄNDLER Neue Branche Damen- und Herrenmode GANT 2,92 9,2% BESTE HÄNDLER Neue Branche Damen- und Herrenmode WITT WEIDEN 2,93 10,4% BESTE HÄNDLER Neue Branche Damen- und Herrenmode COS 2,96 Neue Branche Damen- und Herrenmode Bershka 2,99 Neue Branche Damen- und Herrenmode forever21 3,00 Neue Branche Damen- und Herrenmode New Yorker 3,00 Neue Branche Damen- und Herrenmode Closed 3,06 Neue Branche Damenmode Vero Moda 2,84 9,4% BESTER HÄNDLER Damenmode Gerry Weber 2,85 9,1% BESTE HÄNDLER Damenmode BASLER 2,86 8,2% BESTE HÄNDLER Damenmode Hallhuber 2,89 5,6% BESTE HÄNDLER Damenmode Street One 2,90 7,6% BESTE HÄNDLER Damenmode BIBA 2,92 6,4% BESTE HÄNDLER Damenmode Ulla Popken 2,93 5,6% BESTE HÄNDLER Damenmode CECIL 2,94 5,3% BESTE HÄNDLER Damenmode BONITA 2,94 5,0% BESTE HÄNDLER Damenmode More & More 2,96 Damenmode Orsay 2,97 Damenmode Zero 2,98 Damenmode Promod 2,98 Damenmode TallyWeijl 3,04 Damenmode Pimkie 3,06 Damenmode COLLOSEUM 3,07 Drogerien dm-drogerie markt 2,31 44,0% BESTER HÄNDLER Drogerien Rossmann 2,48 30,0% BESTE HÄNDLER Drogerien Drogerie Müller 2,60 17,1% BESTE HÄNDLER Drogerien BUDNI 2,96 Drogerien Ihr Platz 3,06 Elektro-Fachmärkte Media Markt 2,56 26,7% BESTER HÄNDLER Elektro-Fachmärkte Saturn 2,62 21,1% BESTE HÄNDLER Elektro-Fachmärkte Conrad 2,76 13,2% BESTE HÄNDLER Elektro-Fachmärkte MediMax 2,82 9,3% BESTE HÄNDLER Elektro-Fachmärkte expert 2,90 Elektro-Fachmärkte EURONICS 2,90 Elektro-Fachmärkte EP: Electronic Partner 2,97 Elektro-Fachmärkte Berlet 3,06 Fachmärkte für Wand/Boden tedox 2,87 20,2% BESTER HÄNDLER Fachmärkte für Wand/Boden Knutzen Wohnen 2,89 15,5% BESTE HÄNDLER Fachmärkte für Wand/Boden Kibek 2,90 15,5% BESTE HÄNDLER Fachmärkte für Wand/Boden Hammer 2,93 17,1% BESTE HÄNDLER Fachmärkte für Wand/Boden Home Market 2,96 Fachmärkte für Wand/Boden Frick für Wand und Boden 2,99 Fachmärkte für Wand/Boden TTL/TTM 3,00 Fahrrad-Shops Zweirad Stadler 2,77 21,4% BESTER HÄNDLER Fahrrad-Shops B.O.C. / Bikemax 2,83 17,1% BESTE HÄNDLER Fahrrad-Shops Fahrrad XXL 2,90 19,7% BESTE HÄNDLER Fahrrad-Shops ZEG 2,92 Fahrrad-Shops Mega Bike 2,98 Fahrrad-Shops Lucky Bike / Radlbauer 3,03 Familienmode Tommy Hilfiger 2,59 8,4% BESTE HÄNDLER Familienmode s.Oliver 2,61 7,8% BESTE HÄNDLER Familienmode Esprit 2,69 8,4% BESTE HÄNDLER Familienmode C&A 2,71 9,7% BESTER HÄNDLER Familienmode Tom Tailor 2,72 6,7% BESTE HÄNDLER Familienmode H&M 2,74 9,0% BESTE HÄNDLER Familienmode Marc O'Polo 2,75 5,8% BESTE HÄNDLER Familienmode ZARA 2,79 5,4% BESTE HÄNDLER Familienmode bonprix 2,82 Familienmode Mexx 2,85 Familienmode Ernsting's family 2,85 Familienmode TK Maxx 2,86 Familienmode Mango 2,90 Familienmode Benetton 2,90 Familienmode Adler 2,95 Familienmode K&L 2,95 Familienmode WE 3,01 Fashion-Discounter Takko Fashion 2,93 27,0% BESTER HÄNDLER Fashion-Discounter PRIMARK 2,94 19,7% BESTE HÄNDLER Fashion-Discounter NKD 2,98 16,4% BESTE HÄNDLER Fashion-Discounter KiK 3,03 Fashion-Discounter Zeemann 3,09 Fast Casual Restaurants Vapiano 2,76 33,7% BESTER HÄNDLER Fast Casual Restaurants bona'me 2,81 22,1% BESTE HÄNDLER Fast Casual Restaurants Cha Chà 2,88 16,8% BESTE HÄNDLER Fast Casual Restaurants Coa 2,99 Fast Casual Restaurants MoschMosch 3,03 Fast-Food Restaurants NORDSEE 2,62 28,9% BESTER HÄNDLER Fast-Food Restaurants McDonald's 2,76 26,4% BESTE HÄNDLER Fast-Food Restaurants Subway 2,82 16,1% BESTE HÄNDLER Fast-Food Restaurants Burger King 2,95 Fast-Food Restaurants Kentucky Fried Chicken 2,97 Fast-Food Restaurants Kochlöffel 3,07 Fitnessgeräte-Händler HAMMER SPORT 2,87 36,8% BESTER HÄNDLER Fitnessgeräte-Händler Sport-Tiedje 2,96 22,4% BESTE HÄNDLER Fitnessgeräte-Händler CARDIOFITNESS 2,99 Fitnessgeräte-Händler MediSport 3,06 Freizeitgastronomie Hard Rock Cafe 2,76 19,8% BESTER HÄNDLER Freizeitgastronomie Cafe extrablatt 2,77 15,9% BESTE HÄNDLER Freizeitgastronomie Sausalitos 2,85 11,5% BESTE HÄNDLER Freizeitgastronomie Cafe Del Sol 2,86 14,3% BESTE HÄNDLER Freizeitgastronomie Enchilada 2,90 Freizeitgastronomie ALEX Gaststätten 2,91 Freizeitgastronomie Cafe & Bar Celona 2,92 Freizeitgastronomie Louisiana 2,98 Full-Service-Gastronomie Maredo Restaurants 2,75 13,9% BESTE HÄNDLER Full-Service-Gastronomie BLOCK HOUSE 2,75 12,2% BESTE HÄNDLER Full-Service-Gastronomie Gosch 2,79 10,9% BESTE HÄNDLER Full-Service-Gastronomie Pizza Hut 2,83 15,1% BESTER HÄNDLER Full-Service-Gastronomie Mövenpick 2,84 14,3% BESTE HÄNDLER Full-Service-Gastronomie L'Osteria 2,92 Full-Service-Gastronomie Marché 2,96 Full-Service-Gastronomie Schweinske 2,98 Full-Service-Gastronomie Wienerwald Restaurants 3,06 Gartencenter Dehner Gartencenter 2,75 20,7% BESTER HÄNDLER Gartencenter Blumen Risse 2,82 11,6% BESTE HÄNDLER Gartencenter Pflanzen-Kölle Gartencenter 2,83 11,6% BESTE HÄNDLER Gartencenter Dinger`s Gartencenter 2,89 8,2% BESTE HÄNDLER Gartencenter Bellandris Gartencenter 2,93 6,0% BESTE HÄNDLER Gartencenter Wassenaar 2,95 Gartencenter Wiesmoor Blumencenter 2,98 Gartencenter Schley's Blumenparadies 2,98 Gartencenter grün erleben 3,02 Gartencenter Floraland 3,02 Gartencenter Gartencenter Samen-Schmitz 3,05 Gartencenter Pflanzen Mauk Gartencenter 3,06 Genusshändler Hussel 2,62 20,4% BESTER HÄNDLER Genusshändler TeeGschwendner 2,64 15,8% BESTE HÄNDLER Genusshändler Leysieffer 2,78 9,1% BESTE HÄNDLER Genusshändler Vom Fass 2,81 9,5% BESTE HÄNDLER Genusshändler BÄRENLAND 2,84 8,8% BESTE HÄNDLER Genusshändler Arko 2,87 Genusshändler Tee-Handels-Kontor Bremen 2,88 Genusshändler Oil & Vinegar 2,91 Genusshändler VIOLAS' 2,97 Genusshändler Chocolata 2,98 Genusshändler Wajos - Die Genussmanufaktur 3,01 Getränkemärkte Getränke Hoffmann 2,77 13,2% BESTER HÄNDLER Getränkemärkte Cash Getränke 2,82 7,5% BESTE HÄNDLER Getränkemärkte trinkgut 2,85 9,6% BESTE HÄNDLER Getränkemärkte Dursty 2,86 8,8% BESTE HÄNDLER Getränkemärkte alldrink 2,90 9,6% BESTE HÄNDLER Getränkemärkte Logo Getränke Fachmarkt 2,91 8,3% BESTE HÄNDLER Getränkemärkte Fristo 2,91 8,8% BESTE HÄNDLER Getränkemärkte Hol´ab 2,94 Getränkemärkte Getränkeland 2,97 Getränkemärkte Markgrafen Getränkemarkt 2,98 Getränkemärkte Getränke Quelle 2,98 Getränkemärkte Trink und Spare 3,10 Haushalts-und Geschenkläden WMF 2,45 23,8% BESTER HÄNDLER Haushalts-und Geschenkläden Villeroy & Boch 2,51 20,5% BESTE HÄNDLER Haushalts-und Geschenkläden DEPOT 2,72 11,3% BESTE HÄNDLER Haushalts-und Geschenkläden cookmal 2,78 5,4% BESTE HÄNDLER Haushalts-und Geschenkläden Leonardo 2,80 9,2% BESTE HÄNDLER Haushalts-und Geschenkläden Butlers 2,84 Haushalts-und Geschenkläden NANU-NANA 2,86 Haushalts-und Geschenkläden Xenos 2,98 Haushalts-und Geschenkläden Cult At Home 3,01 Haushalts-und Geschenkläden Habitat 3,06 Heimtierbedarf Fressnapf 2,53 38,4% BESTER HÄNDLER Heimtierbedarf Das Futterhaus 2,63 22,8% BESTE HÄNDLER Heimtierbedarf Zoo & Co. 2,75 13,5% BESTE HÄNDLER Heimtierbedarf Kiebitzmarkt 2,89 Heimtierbedarf Kölle Zoo 2,90 Heimtierbedarf MEGA ZOO 2,95 Hemden/Blusen Seidensticker 2,81 32,3% BESTER HÄNDLER Hemden/Blusen ETERNA 2,86 22,6% BESTE HÄNDLER Hemden/Blusen OLYMP 2,89 Hemden/Blusen Van Laack 2,92 Herrenmode Camel active 2,74 14,0% BESTE HÄNDLER Herrenmode Jack&Jones 2,75 20,9% BESTER HÄNDLER Herrenmode Anson`s 2,79 14,4% BESTE HÄNDLER Herrenmode Camp David 2,84 16,7% BESTE HÄNDLER Herrenmode walbusch 2,85 11,2% BESTE HÄNDLER Herrenmode engbers 2,99 Herrenmode Wormland 3,04 Herrenmode CASAMODA 3,12 Hörgeräteakustiker KIND Hörgeräte 2,83 29,9% BESTER HÄNDLER Hörgeräteakustiker Geers Hörgeräte 2,98 14,2% BESTE HÄNDLER Hörgeräteakustiker Köttgen Hörakustik 2,99 9,0% BESTE HÄNDLER Hörgeräteakustiker Amplifon 3,00 12,7% BESTE HÄNDLER Hörgeräteakustiker Hörgeräte Seifert 3,06 Hörgeräteakustiker iffland.hören. 3,08 Hörgeräteakustiker Fiebing Hörtechnik 3,11 Jeans-Stores Levi Strauss & Co 2,60 18,0% BESTER HÄNDLER Jeans-Stores Mustang 2,71 12,1% BESTE HÄNDLER Jeans-Stores Diesel 2,73 13,1% BESTE HÄNDLER Jeans-Stores Wrangler 2,74 13,4% BESTE HÄNDLER Jeans-Stores Lee 2,78 10,5% BESTE HÄNDLER Jeans-Stores G-Star 2,81 8,3% BESTE HÄNDLER Jeans-Stores Replay 2,81 7,8% BESTE HÄNDLER Jeans-Stores Jeans fritz 2,92 Jeans-Stores Leos 2,98 Jeans-Stores mister*lady 3,04 Kaufhaus/Warenhaus Galeria Kaufhof 2,69 34,1% BESTER HÄNDLER Kaufhaus/Warenhaus Kaufhaus des Westens (KaDeWe) 2,73 26,0% BESTE HÄNDLER Kaufhaus/Warenhaus Karstadt 2,84 19,7% BESTE HÄNDLER Kaufhaus/Warenhaus HEMA 2,95 Kaufhaus/Warenhaus Woolworth 3,13 Kinderspielzeug und -bekleidung LEGO 2,50 16,3% BESTER HÄNDLER Kinderspielzeug und -bekleidung playmobil FunStore 2,65 10,9% BESTE HÄNDLER Kinderspielzeug und -bekleidung myToys 2,69 13,3% BESTE HÄNDLER Kinderspielzeug und -bekleidung ToysRUs 2,70 11,9% BESTE HÄNDLER Kinderspielzeug und -bekleidung JAKO-O 2,74 7,5% BESTE HÄNDLER Kinderspielzeug und -bekleidung babywalz 2,75 7,3% BESTE HÄNDLER Kinderspielzeug und -bekleidung Vedes / Spielzeug-Ring 2,80 Kinderspielzeug und -bekleidung Baby1One 2,85 Kinderspielzeug und -bekleidung ROFU Kinderland 2,87 Kinderspielzeug und -bekleidung Spiele Max 2,90 Kinderspielzeug und -bekleidung idee+spiel 2,92 Kinderspielzeug und -bekleidung HappyBaby 2,97 Küchenmärkte Alma Küchen 2,83 16,5% BESTER HÄNDLER Küchenmärkte Plana Küchenland 2,88 14,3% BESTE HÄNDLER Küchenmärkte Marquardt Küchen 2,93 9,3% BESTE HÄNDLER Küchenmärkte Küche & Co. 2,95 10,4% BESTE HÄNDLER Küchenmärkte Schmidt Küchen 2,97 9,9% BESTE HÄNDLER Küchenmärkte REDDY Küchen 3,01 Küchenmärkte MEDA 3,02 Küchenmärkte Küchen Aktuell 3,04 Küchenmärkte Küche 3000 3,06 Küchenmärkte KüchenTreff 3,10 Lebensmittel-Discounter Aldi Süd 2,61 20,8% BESTER HÄNDLER Lebensmittel-Discounter Lidl 2,65 20,3% BESTE HÄNDLER Lebensmittel-Discounter Aldi Nord 2,68 15,0% BESTE HÄNDLER Lebensmittel-Discounter Netto Marken-Discount 2,87 14,5% BESTE HÄNDLER Lebensmittel-Discounter Penny-Markt 2,96 Lebensmittel-Discounter Netto Supermarkt 2,98 Lebensmittel-Discounter Norma 3,07 Lebensmittel-Discounter NP Discount 3,11 Lebensmittel-Einzelhändler EDEKA 2,49 32,9% BESTER HÄNDLER Lebensmittel-Einzelhändler REWE 2,54 32,3% BESTE HÄNDLER Lebensmittel-Einzelhändler Hit 2,80 8,3% BESTE HÄNDLER Lebensmittel-Einzelhändler tegut… 2,85 Lebensmittel-Einzelhändler WASGAU 2,92 Lebensmittel-Einzelhändler Feneberg 2,95 Lebensmittel-Einzelhändler Klaas + Kock 3,08 Lebensmittelheimservice bofrost 2,90 39,7% BESTER HÄNDLER Lebensmittelheimservice eismann 2,91 36,8% BESTE HÄNDLER Lebensmittelheimservice Heimfrost 3,02 Matratzenshops Matratzen Concord 2,99 38,4% BESTER HÄNDLER Matratzenshops Ravensberger Matratzen 3,05 23,3% BESTE HÄNDLER Matratzenshops MFO Matratzen 3,09 Matratzenshops matratzenshop24 3,12 Metzgereien Fleisch- und Wurst Schmalkalden 2,89 10,0% BESTE HÄNDLER Metzgereien vinzenzmurr 2,92 12,2% BESTER HÄNDLER Metzgereien Metzgerei Königsbauer 2,93 9,4% BESTE HÄNDLER Metzgereien Erich Zeiss 2,95 11,1% BESTE HÄNDLER Metzgereien Fleischwaren Richter 2,95 8,9% BESTE HÄNDLER Metzgereien Lutz 2,96 10,6% BESTE HÄNDLER Metzgereien Altmärker / Erländer 2,98 Metzgereien Metzgerei Fischer 2,99 Metzgereien Dornseifer 3,00 Metzgereien Kunzler 3,01 Metzgereien Hermes Fleischwaren 3,04 Möbelhändler IKEA 2,62 16,8% BESTER HÄNDLER Möbelhändler Dänisches Bettenlager 2,74 11,8% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Segmüller 2,81 6,2% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Höffner 2,84 7,4% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Möbel Franz Knuffmann 2,87 3,5% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Möbel Inhofer 2,89 3,2% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Porta Möbel 2,91 4,1% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Finke 2,91 4,2% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Ostermann 2,92 3,5% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Möbel Hardeck 2,92 3,4% BESTE HÄNDLER Möbelhändler Zurbrüggen 2,93 Möbelhändler XXXL Möbelhäuser 2,93 Möbelhändler Möbel Kraft 2,94 Möbelhändler Dodenhof WohnWelten 2,96 Möbelhändler Schaffrath 2,97 Möbelhändler Möbel Rieger 2,98 Möbelhändler Möbel Brucker 2,98 Möbelhändler Möbel Martin 3,01 Möbelhändler Hofmeister Wohnzentrum 3,01 Möbelhändler Möbel Mahler 3,03 Möbelhändler Möbel Hausmann 3,04 Möbelhändler Flamme Küchen & Möbel 3,06 Möbelhändler - Discounter ROLLER 2,99 21,1% BESTE HÄNDLER Möbelhändler - Discounter MömaX 3,02 14,1% BESTE HÄNDLER Möbelhändler - Discounter POCO Einrichtungsmärkte 3,03 23,9% BESTER HÄNDLER Möbelhändler - Discounter SCONTO 3,05 Möbelhändler - Discounter tejo SB-Lagerkauf 3,06 Möbelhändler - Discounter SB-Möbel Boss 3,07 Mobilfunkshops Vodafone Mobilfunkshops 2,82 28,4% BESTE HÄNDLER Mobilfunkshops Telekom Mobilfunkshops 2,83 29,0% BESTER HÄNDLER Mobilfunkshops O2 Mobilfunkshops 2,93 20,8% BESTE HÄNDLER Mobilfunkshops mobilcom debitel Mobilfunkshops 3,03 Mobilfunkshops yourfone Mobilfunkshops 3,12 Modehäuser Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) 2,76 20,5% BESTER HÄNDLER Modehäuser Peek & Cloppenburg (Hamburg) 2,77 16,1% BESTE HÄNDLER Modehäuser Breuninger 2,78 13,8% BESTE HÄNDLER Modehäuser Wöhrl 2,89 12,1% BESTE HÄNDLER Modehäuser Weingarten 2,93 Modehäuser SinnLeffers 2,96 Modehäuser AppelrathCüpper 2,96 Modehäuser AWG Modecenter 3,03 Modehäuser Kress Modezentrum 3,03 Modeschmuckgeschäfte Bijou Brigitte 2,70 33,8% BESTER HÄNDLER Modeschmuckgeschäfte Accessorize 2,82 20,4% BESTE HÄNDLER Modeschmuckgeschäfte Claire´s 2,89 14,6% BESTE HÄNDLER Modeschmuckgeschäfte I AM 2,94 Modeschmuckgeschäfte SIX Accessoires 2,97 Modeschmuckgeschäfte Konplott 3,04 Motorrad-Shops Polo 2,75 22,8% BESTER HÄNDLER Motorrad-Shops Louis 2,77 21,5% BESTE HÄNDLER Motorrad-Shops Hein Gericke 2,78 20,3% BESTE HÄNDLER Motorrad-Shops FC Moto 2,90 Motorrad-Shops Motorrad-Ecke 3,09 Motorrad-Shops Motoport 3,11 Musik- und Instrumentenfachhandel Thomann 2,81 24,2% BESTER HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhandel Music Store 2,93 18,0% BESTE HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhandel Musik Produktiv 3,02 12,5% BESTE HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhandel Musikhaus Korn 3,03 14,8% BESTE HÄNDLER Musik- und Instrumentenfachhandel JustMusic 3,05 Musik- und Instrumentenfachhandel Rock Shop 3,13 Musik- und Instrumentenfachhandel Session 3,17 Musik- und Instrumentenfachhandel Soundland 3,17 Natur- und Biomärkte denn`s Biomarkt 2,69 19,3% BESTER HÄNDLER Natur- und Biomärkte ALNATURA 2,73 18,8% BESTE HÄNDLER Natur- und Biomärkte Reformhaus 2,83 13,2% BESTE HÄNDLER Natur- und Biomärkte basic 2,85 10,7% BESTE HÄNDLER Natur- und Biomärkte Bio Company 2,87 8,6% BESTE HÄNDLER Natur- und Biomärkte Vitalia 2,94 Natur- und Biomärkte SuperBioMarkt 2,99 Natur- und Biomärkte ebl Naturkost 3,00 Natur- und Biomärkte Temma 3,01 Non-Food Discounter Action 2,87 12,7% BESTE HÄNDLER Non-Food Discounter Thomas Philipps 2,88 19,1% BESTER HÄNDLER Non-Food Discounter T€Di 2,96 18,6% BESTE HÄNDLER Non-Food Discounter Jawoll 2,97 11,3% BESTE HÄNDLER Non-Food Discounter KODi 2,98 8,3% BESTE HÄNDLER Non-Food Discounter Pfennigpfeiffer 3,05 Non-Food Discounter Mäc-Geiz 3,07 Non-Food Discounter EuroShop 3,10 Optikerketten Fielmann 2,64 31,1% BESTER HÄNDLER Optikerketten Apollo Optik 2,68 23,7% BESTE HÄNDLER Optikerketten Optiker Bode 2,91 7,8% BESTE HÄNDLER Optikerketten Abele Optik 2,93 6,0% BESTE HÄNDLER Optikerketten Pro Optik 3,04 Optikerketten aktivoptik 3,05 Optikerketten Krass Optik 3,07 Optikerketten Matt Optik 3,09 Optikerketten eyes + more 3,10 Optikerketten Binder Optik 3,12 Outdoorshops Jack Wolfskin 2,56 28,9% BESTER HÄNDLER Outdoorshops The North Face 2,66 15,4% BESTE HÄNDLER Outdoorshops Globetrotter 2,68 15,8% BESTE HÄNDLER Outdoorshops Mammut 2,73 15,4% BESTE HÄNDLER Outdoorshops Vaude Store 2,75 10,2% BESTE HÄNDLER Outdoorshops Fritz Berger / Sport Berger 2,91 Outdoorshops McTREK 3,03 Papier- und Schreibwarenläden Staples 2,82 37,9% BESTER HÄNDLER Papier- und Schreibwarenläden McPaper 2,87 35,6% BESTE HÄNDLER Papier- und Schreibwarenläden ASKANIA 2,93 Parfümerien Douglas 2,55 49,5% BESTER HÄNDLER Parfümerien HC Parfümerie 2,98 7,7% BESTE HÄNDLER Parfümerien Parfümerie Pieper 2,99 11,2% BESTE HÄNDLER Parfümerien Parfümerie Aurel 3,05 Parfümerien Parfümerie Akzente 3,06 Parfümerien Heinemann 3,06 Parfümerien Schuback Parfümerien 3,10 Parfümerien Parfümerie Becker / Schwanen-Parfümerie 3,12 Polstermöbelspezialisten Polstermöbel Fischer 2,99 22,1% BESTER HÄNDLER Polstermöbelspezialisten Multipolster 3,02 20,6% BESTE HÄNDLER Polstermöbelspezialisten Trösser 3,07 17,6% BESTE HÄNDLER Polstermöbelspezialisten Polster Aktuell 3,10 Polstermöbelspezialisten UNI Polster 3,12 Polstermöbelspezialisten SEATS and SOFAS 3,15 Reisebüros TUI ReiseCenter 2,58 16,3% BESTER HÄNDLER Reisebüros Thomas Cook Reisebüros 2,73 9,7% BESTE HÄNDLER Reisebüros Neckermann Reisebüros 2,77 8,4% BESTE HÄNDLER Reisebüros Lufthansa City Center 2,78 11,2% BESTE HÄNDLER Reisebüros alltours Reisecenter 2,83 12,0% BESTE HÄNDLER Reisebüros DER Reisebüros 2,89 7,7% BESTE HÄNDLER Reisebüros Holiday Land Reisebüros 2,96 Reisebüros Hapag-Lloyd Reisebüros 2,97 Reisebüros sonnenklar.TV Reisebüros 2,97 Reisebüros Reiseland Reisebüros 3,00 Reisebüros FIRST REISEBÜROS 3,03 Reisebüros DERPART Reisebüros 3,04 Reisebüros Flugbörse Reisebüros 3,11 Reitsport Krämer Pferdesport 2,82 20,8% BESTER HÄNDLER Reitsport Loesdau 2,90 16,2% BESTE HÄNDLER Reitsport Equiva 2,93 15,4% BESTE HÄNDLER Reitsport Reitsport Voss 2,95 Reitsport Reitsport Exclusiv 2,98 Reitsport Horze 2,99 Reitsport Reitsport Chateau 3,02 Sanitätshäuser OTB 2,92 9,2% BESTER HÄNDLER Sanitätshäuser Sanitätshaus Wittlich 2,94 5,8% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser MEDITECH 2,96 7,9% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser Seitz 2,96 7,9% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser Sanitätshaus Rosenau 2,97 7,1% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser REHA-ACTIV 2,97 8,8% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser rehaVital 2,98 5,4% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser STOLLE 2,98 7,5% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser Seeger hilft 2,99 5,8% BESTE HÄNDLER Sanitätshäuser MKC Mitte Kompetenz Center 3,00 Sanitätshäuser Jüttner 3,02 Sanitätshäuser rahm Zentrum für Gesundheit 3,03 Sanitätshäuser Schaub 3,04 Sanitätshäuser SPÖRER 3,04 Sanitätshäuser Alippi 3,10 Schmuckgeschäfte Christ 2,54 28,0% BESTER HÄNDLER Schmuckgeschäfte Fossil 2,67 18,1% BESTE HÄNDLER Schmuckgeschäfte Wempe 2,76 11,4% BESTE HÄNDLER Schmuckgeschäfte Pandora 2,81 14,0% BESTE HÄNDLER Schmuckgeschäfte Oro Vivo 2,98 Schmuckgeschäfte 123 Gold 2,98 Schmuckgeschäfte Juwelier Kraemer 3,00 Schmuckgeschäfte Trauringschmiede 3,01 Schmuckgeschäfte Mahlberg & Meyer 3,09 Schuhhandel (div.Markenlinien) Deichmann 2,61 20,7% BESTER HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) Görtz 2,74 10,7% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) ABC Schuh-Center 2,80 7,0% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) Mayer's Markenschuhe 2,84 4,5% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) Runners Point 2,85 4,5% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) SIEMES Schuhcenter 2,86 5,9% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) Foot Locker 2,86 5,7% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) ROLAND-Schuhe 2,87 4,3% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) Leiser 2,88 3,9% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) Snipes 2,89 4,5% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (div.Markenlinien) shoe4you 2,92 Schuhhandel (div.Markenlinien) ONYGO 2,94 Schuhhandel (div.Markenlinien) Sidestep 2,96 Schuhhandel (div.Markenlinien) Schuhhaus Klauser 2,96 Schuhhandel (div.Markenlinien) RENO 2,97 Schuhhandel (div.Markenlinien) HUMANIC 3,08 Schuhhandel (div.Markenlinien) K+K Schuh-Center 3,11 Schuhhandel (div.Markenlinien) Quick Schuh 3,11 Schuhhandel (Eigenmarke) Geox 2,60 15,8% BESTER HÄNDLER Schuhhandel (Eigenmarke) SALAMANDER 2,65 14,9% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (Eigenmarke) Tamaris 2,69 12,6% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (Eigenmarke) Birkenstock 2,70 13,8% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (Eigenmarke) Ecco 2,72 12,3% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (Eigenmarke) Clarks 2,76 10,0% BESTE HÄNDLER Schuhhandel (Eigenmarke) Ara 2,86 Schuhhandel (Eigenmarke) crocs 2,88 Schuhhandel (Eigenmarke) BÄR 2,92 Schuhhandel (Eigenmarke) street shoes 2,95 Sport- und Freizeitgeschäfte Decathlon 2,76 18,8% BESTE HÄNDLER Sport- und Freizeitgeschäfte SportScheck 2,80 18,2% BESTE HÄNDLER Sport- und Freizeitgeschäfte Intersport 2,84 23,3% BESTER HÄNDLER Sport- und Freizeitgeschäfte Karstadt Sports 2,85 Sport- und Freizeitgeschäfte Sport 2000 2,88 Sport- und Freizeitgeschäfte Planet Sports 2,92 Tankstellen ARAL 2,72 17,1% BESTER HÄNDLER Tankstellen JET 2,76 15,6% BESTE HÄNDLER Tankstellen SHELL 2,78 14,4% BESTE HÄNDLER Tankstellen ESSO 2,90 9,1% BESTE HÄNDLER Tankstellen star (Orlen) 2,91 6,3% BESTE HÄNDLER Tankstellen TOTAL 2,94 7,9% BESTE HÄNDLER Tankstellen Westfalen 2,97 Tankstellen Raiffeisen 2,99 Tankstellen AVEX 3,01 Tankstellen AVIA 3,02 Tankstellen OMV 3,02 Tankstellen eni / Agip 3,06 Tankstellen Tamoil 3,15 Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser Kaufland 2,60 32,8% BESTER HÄNDLER Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser Globus 2,76 14,6% BESTE HÄNDLER Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser real,- 2,85 15,7% BESTE HÄNDLER Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser Marktkauf 2,86 13,1% BESTE HÄNDLER Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser Combi 2,95 Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser famila Nordwest 2,97 Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser sky-Supermarkt 2,98 Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser famila Nordost 2,99 Verkehrsgastronomie deli2go (Shell) 2,96 12,7% BESTE HÄNDLER Verkehrsgastronomie PetitBistro (ARAL) 3,00 14,1% BESTE HÄNDLER Verkehrsgastronomie Yorma's 3,00 15,5% BESTER HÄNDLER Verkehrsgastronomie Café bonjour (Total) 3,01 13,4% BESTE HÄNDLER Verkehrsgastronomie Axxe 3,05 Verkehrsgastronomie Deutsche Bahn Restaurants 3,07 Verkehrsgastronomie MAXI Autohöfe 3,08 Verkehrsgastronomie On the run (Esso) 3,10 Wäsche und Strümpfe SCHIESSER 2,62 15,6% BESTER HÄNDLER Wäsche und Strümpfe Triumph 2,65 14,3% BESTE HÄNDLER Wäsche und Strümpfe FALKE 2,71 8,4% BESTE HÄNDLER Wäsche und Strümpfe Passionata 2,78 9,5% BESTE HÄNDLER Wäsche und Strümpfe Hunkemöller 2,80 9,3% BESTE HÄNDLER Wäsche und Strümpfe LASCANA 2,82 7,5% BESTE HÄNDLER Wäsche und Strümpfe Calzedonia 2,82 5,7% BESTE HÄNDLER Wäsche und Strümpfe CALIDA 2,89 Wäsche und Strümpfe Palmers 2,89 Wäsche und Strümpfe Mey 2,90 Wäsche und Strümpfe Wolford 2,99 Wäsche und Strümpfe CHANGE Lingerie 3,04 Wäsche und Strümpfe Herzog & Bräuer 3,05 Weinhändler Mövenpick Weinkeller 2,83 25,5% BESTE HÄNDLER Weinhändler Jacques' Wein-Depot 2,88 28,6% BESTER HÄNDLER Weinhändler Vino Weinmärkte 2,97 19,4% BESTE HÄNDLER Weinhändler Barrique 3,12 Weinhändler Gallier Weinhäuser 3,15

Ganz vorne in der Rangliste der besten stationären Händler liegen die beiden Drogerieketten dm und Rossmann. In einem engen Zweikampf um die Vorherrschaft in der Branche überbieten sie sich geradezu in Serviceleistungen für die Kunden. Das färbt auch auf den E-Commerce ab. Bei den Onlinehändlern liegen sie in der Gunst der Kunden auf Platz vier und sechs.

Wie sehr ein enger Zweikampf um den Kunden die Qualität aus Sicht der Verbraucher heben kann, zeigen auch die beiden Lebensmittelhändler Edeka und Rewe. Sie haben beide intensiv ins Angebot und die Geschäfte investiert. Edeka hat es damit nicht nur zum ersten Mal in die Top Ten, sondern sogar gleich auf Platz vier geschafft. Rewe hat sich immerhin von Platz neun auf Platz fünf verbessert.

Nur ins Netz können sie diesen Erfolg noch nicht übertragen. Da hat ihnen der reine Onlineversender Allyouneedfresh den Schneid abgekauft. Mit ganz viel Liebe zum Detail.