 Südzucker: Zuckerproduzent erhöht Gewinnprognose erneut

Südzucker Sollte sich der derzeitige Zuckerpreis auf dem aktuellen Niveau halten, könnte das ein ertragreiches Jahr für den Konzern werden. (Foto: dpa)

FrankfurtHöhere Zuckerpreise machen Südzucker zuversichtlicher. Europas größter Zuckerproduzent erhöhte nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten die Gewinnziele für das Gesamtjahr. Für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2016/17 erwartet der Konzern nun ein operatives Konzernergebnis von 380 bis 410 (bislang 340 bis 390) Millionen Euro nach 241 Millionen Euro im Vorjahr, wie Südzucker am Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz wird weiterhin bei 6,4 bis 6,6 (Vorjahr: 6,4) Milliarden Euro erwartet. Südzucker hatte im September schon einmal die Prognose erhöht.

In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis um 65 Prozent auf 327 Millionen Euro, der Umsatz sank um 0,9 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Einen niedrigeren Zuckerabsatz konnte Südzucker durch höhere Preise mehr als ausgleichen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Im vorbörslichen Handel legte die Südzucker-Aktie um zwei Prozent zu und war damit größter Gewinnern im Nebenwerteindex MDax.