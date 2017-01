 Süßwarenhersteller Roshen: Poroschenko-Konzern schließt Fabrik in Russland

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Roshen Der Süßwarenkonzern macht seine Fabrik im südrussischen Lipezk dicht. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

LipezkDer Süßwarenkonzern „Roshen“ des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko schließt seine Fabrik im südrussischen Lipezk. „Damit stehen 700 Menschen auf der Straße, die für örtliche Verhältnisse anständige Gehälter bekamen“, sagte Fabrikdirektor Oleg Kasakow der örtlichen Webseite Gorod48.ru am Freitag. Die Produktion werde im April nach Verarbeitung der letzten Rohstoffe eingestellt.

Als Gründe der Schließung nannte die Konzernleitung die schlechte ökonomische Lage und politischen Druck. Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine haben sich seit 2013 verschlechtert, die Produktion des Werkes ist seitdem um zwei Drittel gesunken. Die russische Justiz hat die Fabrik außerdem für beschlagnahmt erklärt. Das macht einen Verkauf unmöglich, den Poroschenko den ukrainischen Wählern 2014 eigentlich versprochen hatte.

Der 51-Jährige hat den Konzern bis zum Ende seiner Amtszeit 2019 an einen britischen Treuhänder übergeben. Das Unternehmen besitzt noch Fabriken in der Ukraine sowie in Litauen und Ungarn.