Systemgastronomie Das sind die Fast-Food-Champions Deutschlands

McDonald's, Nordsee – und die Lufthansa: Unter den Big Playern im deutschen Boom-Sektor Systemgastronomie sind auch unerwartete Namen.

Die Wirtschaftszeitung Foodservice hat in einer aktuellen Branchenerhebung ein Ranking der deutschen Systemgastronomen veröffentlicht. Insgesamt konnten die 100 führenden Gastrounternehmen ihren Nettoumsatz im vergangenen Jahr um gut fünf Prozent auf 13,7 Milliarden Euro steigern. Eine Übersicht über die Top zehn in Deutschland zeigt viele alte Bekannte unerwartete aber etablierter Namen – und einen Neuling.

Platz 10: Ikea Deutschland

Mit seinen Restaurants setzt der schwedische Möbelriese pro Jahr 230 Millionen Euro um. (Foto: dpa) Köttbullar von Ikea

Der Möbelgigant ist mit seinen hauseigenen Restaurants weiterhin auch einer der Big Player am deutschen System-Gastronomie-Markt – fällt allerdings gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze zurück.. 230 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete der schwedische Konzern 2017 mit seinem gastronomischen Angebot.

Platz 9: AmRest Holdings

Die Amrest Holding ist die größte Gruppe von Restaurantbetreibern in Mittel- und Osteuropa. (Foto: dpa) Kentucky Fried Chicken auf der Reeperbahn in Hamburg

Das polnische Unternehmen betreibt weltweit über 900 Systemgastronomiebetriebe, in Deutschland ist es Franchisenehmer für die US-Ketten Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken. 2017 stand ein Umsatz von 232,6 Millionen Euro zu buche – im Ranking sprang das Unternehmen mit deutscher Zentrale in München von Rang 16 auf den neunten Platz.

Platz 8: Edeka Zentrale AG

Unter dem Label „Edeka Foodservice“ beliefert Edeka Großkunden aus Gastronomie und Handel, aber auch Krankenhäuser oder Altersheime. (Foto: dpa) Edeka

Mit ihren Bäckerei-Imbisse und dem Foodservice-Großhandel gehört auch die Supermarktkette Edeka zu den großen Systemgastronomen. Die Edeka-Gruppe setzt sich zusammen aus sieben Regionalgesellschaften, denen als Regiebetriebe die Filialen untergeordnet sind und der Edeka Zentrale AG Co. KG – letztere kontrolliert auch das Gastronomiegeschäft.

Die „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“ setzte im vergangenen Jahr als Gastronom 232,9 Millionen Euro um und verbesserte sich im Ranking um einen Rang.

Platz 7: Subway

670 Läden unterhält der Sandwich-Anbieter in Deutschland. (Foto: dpa) Fast-Food-Kette Subway

Die auf Sandwichs spezialisierte Fastfoodkette wurde bereits in den 1960er-Jahren in den USA gegründet und kam 1999 auch nach Deutschland. Nach Jahren der Expansion machten der Kette 2010 massive interne Probleme und ein deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibender Umsatz zu schaffen. Es kam zu rechtlichen Streits mit deutschen Franchisenehmern und zahlreichen Standortschließungen. 2011 gelang eine Neuausrichtung, seitdem befindet sich Subway wieder auf Wachstumskurs – im Ranking behauptet die Kette bei einem Umsatz von geschätzten 247 Millionen Euro Platz sieben.

Platz 6: Nordsee

Die Filialstruktur von Nordsee teilt sich in die drei Bereiche Snack, Restaurant und Meeresbuffet. (Foto: dpa) Nordsee-Fischrestaurant

Auch die ganz auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte Schnellrestaurantkette gehört zu den Big Playern der deutschen Systemgastronomie. Sie geht zurück auf die bereits 1896 in Bremen gegründete „Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee“ und machte 2017 einen Umsatz von 284,7 Millionen Euro. Im Ranking geht es allerdings einen Platz abwärts, von fünf auf sechs.

Platz 5: Yum! Brands

Im deutschen Sprachraum hält sich, auch aufgrund der Abbildung auf dem Logo, beharrlich der Irrtum das „Hut“ in Pizza Hut stünde für einen Hut im Sinne der Kopfbedeckung. Tatsächlich ist die Pizza Hut aber eine Pizza-Hütte. (Foto: AP) Pizza Hut-Filiale in Miami

Mit Nordsee den Platz tauscht die Yum Brands Brands Restaurants Int. Ltd. & Co. KG. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im US-amerikanischen Kentucky und deutscher Registrierung in Düsseldorf ist nicht weniger, als der weltgrößte Betreiber von Systemgastronomie.

Zur Gruppe gehören Restaurantketten wie Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut und Taco Bell sowie zahlreiche länderspezifische Fastfood-Anbieter. In Deutschland ist Yum Brands mit KFC- und Pizza-Hut Filialen aktiv und teilt sich den Markt mit dem polnischen Franchisenehmer Amrest. 2017 stand ein Umsatz von 301,5 Millionen Euro.

Platz 4: Autobahn Tank & Rast GmbH

Der vor allem aus Bahnhöfen bekannte Toilettenbetreiber Sanifair ist eine Tochtergesellschaft von Tank & Rast. (Foto: dpa) Tank & Rast

Die Autobahn Tank & Rast GmbH verpachtet, betreibt oder verwaltet nahezu alle Autobahnraststätten und -Tankstellen in Deutschland. 1994 gegründet und 1998 privatisiert, setzte Tank & Rast 2017 geschätzte 634 Millionen Euro um.

Platz 3: LSG Lufthansa Service Holding AG

Das Catering-Unternehmen produziert über eine Millionen Mahlzeiten pro Tag. (Foto: dpa) LSG Sky Chefs

Auf Platz drei der umsatzstärksten deutschen Systemgastronomen schafft es die Lufthansa Service Holding AG mit ihrer Catering-Tochter LSG Sky Chefs. Die Service Holding übernahm Sky Chefs 1993 von American Airlines, heute ist der Caterer der weltweit zweitgrößte Versorger mit Bordverpflegung. 2017 wurde ein Umsatz von 776 Millionen Euro verbucht.

Platz 2: Burger King Deutschland

Das erste Burger-King-Restaurant eröffnete 1976 im damaligen West-Berlin am Kurfürstendamm. Die erste Verkaufsstelle in den neuen Bundesländern war 1990 ein mobiler Verkaufswagen in Dresden. (Foto: dpa) Burger King

Die US-amerikanische Fastfood-Kette eröffnete 1976 in Deutschland, fünf Jahre nach Konkurrent McDonald's. 2014 erschütterte ein Skandal um prekäre Arbeitsbedingungen und Hygienemissstände bei durch die Yi-Ko Holding betriebenen Burger King Restaurants das Deutschlandgeschäft.

Burger King Deutschland kündigte daraufhin im November 2014 alle Franchiseverträge mit der Yi-Ko-Holding, im Juni 2015 übernahm deren Miteigentümer Alexander Kolobov 84 in ihrer Existenz bedrohte Burger-King-Filialen mit circa 3000 Mitarbeitern. Burger King Deutschland stand 2017 dennoch auf einem sicheren zweiten Platz der Systemgastronomen und verbuchte einen geschätzten Umsatz von 945 Millionen Euro.

Platz 1: McDonald's Deutschland

Die umsatzstärkste deutsche McDonald's Filiale befindet sich am Münchener Stachus, die größte am Frankfurter Flughafen im Terminal 2. (Foto: dpa) McDonald's

Souverän und unantastbar thront der internationale Fast-Food-Champion auch in Deutschland auf Platz eins der Systemgastronomen-Rangliste. Die Burger-Kette ist der einzige deutscher System-Gastronom mit Milliarden-Umsatz: 1.480 deutsche Restaurants erwirtschafteten 2017 einen geschätzten Umsatz von 3,2 Milliarden Euro.