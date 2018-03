 Tarifstreit: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“

Im Tarifstreit bei der Bahn haben der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL die Verhandlungen wieder aufgneommen. Bahnchef Hartmut Mehdorn und der GDL-Vorsitzende Manfred Schell kamen am Montag in Berlin zusammen, um Möglichkeiten für eine Annäherung auszuloten. Ein echter Durchburch ist aber noch nicht in Sicht.

03.12.2007 - 17:33 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen