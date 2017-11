 Taxi-Konkurrent : Uber will in Deutschland expandieren

App vermittelt Fahrgelegenheit In London ist Uber bereits ernstzunehmende Konkurrenz für traditionelle Taxi-Unternehmen. In Deutschland will der Fahrdienstleister sein Geschäftsmodell nun ausweiten. (Foto: Reuters)

EssenDer Taxi-Konkurrent Uber will in Deutschland seine Geschäfte ausweiten. Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler sagte der in Essen erscheinenden „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“: „Wir sondieren gerade die Märkte und wollen in den nächsten Monaten entscheiden.“ Für Weigler sind neben dem Ruhrgebiet Köln, Frankfurt und Hamburg interessant.

In Nordrhein-Westfalen und der Rhein-Ruhr-Region sehe Uber aufgrund der Bevölkerungsdichte viel Potenzial. „Wenn wir Möglichkeiten der Expansion in Deutschland prüfen, steht das Ruhrgebiet weit oben auf unserer Liste“, sagte Weigler. Derzeit ist Uber in Berlin und München verfügbar.