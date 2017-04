 Teeverbrauch hält Rekordniveau: Jeder Deutsche trinkt 28 Liter Tee im Jahr

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Teebeutel Wasser kochen, aufgießen, ziehen lassen und trinken. Tee wird in Deutschland immer beliebter. Zahlreiche Varianten und Kreationen sorgen für genug Vielfalt auf dem Teemarkt. (Foto: dpa)

HamburgDer Teeverbrauch in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei 19 220 Tonnen und damit ebenso hoch wie im Rekordjahr 2015, teilte der Deutsche Teeverband am Montag in Hamburg mit. Das entspreche einem jährlichen Verbrauch von 28 Litern pro Kopf, drei Liter mehr als vor zehn Jahren.

Zum Vergleich: Kaffee kommt auf einen jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 162 Litern, Mineralwasser auf 148 Liter. Weltmeister im Teetrinken sind noch vor den Briten die Ostfriesen: Sie trinken mehr als 300 Liter pro Jahr. „Tee wird heute mehr denn je wertgeschätzt, nicht nur zum Frühstück oder als Afternoon Tea“, sagte Verbandsvorsitzender Jochen Spethmann. „Tee ist Teil hippen Lifestyles und wird immer öfter regelrecht zelebriert.“

Fakten zum Tee und Teekonsum Teestadt Hamburg Der größte Teeimporthafen Europas ist Hamburg, auch der Deutsche Teeverband und der europäische Dachverband THIE haben dort ihren Sitz.

Tonnenweise Tee Mehr als 57 000 Tonnen wurden aus 61 Regionen importiert und veredelt. Nach Angaben des Deutschen Teeverbands wurden 19 376 Tonnen im Inland verbraucht sowie mehr als 25 000 Tonnen wieder in 110 Länder exportiert. Abnehmer waren vor allem Frankreich, Polen und die Niederlande. Außerhalb der EU sind die USA wichtigster Markt. Knapp 12 700 Tonnen dienten der Vorratshaltung.





Die Teepflanze braucht Sonne Die Teepflanze gedeiht laut Teeverband in subtropischen und tropischen Gebieten bei Temperaturen von 18 bis 32 Grad Celsius. Sie braucht täglich mindestens vier Stunden Sonne. Voraussetzung sind auch gleichmäßig über das Jahr verteilte Niederschläge von mindestens 1600 Millimetern pro Quadratmeter. Für ein Kilo Tee sind etwa vier Kilogramm frische Blätter nötig.

Tee-Weltmeister 300 Liter Tee trinkt jeder Ostfriese durchschnittlich pro Jahr - damit sind die Norddeutschen Tee-Weltmeister.

Tee richtig trinken Der Teegenuss beginnt in Ostfriesland traditionell mit dem „Kluntje“, dem Kandiszucker, der zuerst in die Tasse gegeben wird. Dann wird der frisch aufgebrühte Tee darüber gegossen. Darauf kommt eine „Wulkje“ genannte Wolke aus Sahne, die mit einem Löffel eingefüllt wird. Wer anschließend umrührt, hat sich als ahnungsloser Zugereister geoutet. Die Einheimischen genießen zuerst die kühle Sahne, dann den herben Teegeschmack der Ostfriesenmischung und zuletzt den süßen Bodensatz.

Teeverbrauch nach Ländern Bei den Ländern führt nach Angaben des Deutschen Teeverbands die Türkei. Dort waren es - im Mittel der Jahre 2012 bis 2014 - pro Person 283 Liter, gefolgt von Afghanistan mit 279 Litern und Libyen mit 275 Litern. Im Tee-Land Großbritannien wurden im Durchschnitt 201 Liter konsumiert. Deutschland als Ganzes ist dabei weit abgeschlagen: Hierzulande lag der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch gerade einmal bei 28 Litern, drei Liter mehr als noch zehn Jahre zuvor. Die Zahlen beziehen sich auf die Klassiker Schwarz- und Grüntee, nicht auf Kräuter- und Früchtetees.





Loser Tee ist beliebter Bei den 28 Litern Tee pro Kopf in Deutschland entfallen 60 Prozent auf losen Tee und 40 Prozent auf die bequemen Teebeutel. Die Aufgüsse von Kräutern, Früchten und Gewürzen gelten lebensmittelrechtlich als „teeähnliche Erzeugnisse“.

Teeähnliche Erzeugnisse Rund 40 Liter trank jeder Mensch in Deutschland davon 2015 im Durchschnitt nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee. In diesem Bereich machen Beutel rund 90 Prozent aus. Von den mehr als 39 000 Tonnen Kräuter- und Früchtetee entfiel gut die Hälfte auf die Sorten Pfefferminze, Fenchel, Kamille, Hagebutte und Rotbusch.

Tee-Kreationen Zunehmend seien auch außergewöhnliche Tee-Kreationen beliebt, heißt es beim Teeverband. Im Trend liegen aktuell Kreationen mit Kuchengeschmack wie „Blue Berry Muffin“ oder „Strawberry Cheesecake“. Auch Tees etwa aus Thailand, Malaysia oder Korea seien im Kommen. Wichtigste Herkunftsländer blieben aber auch 2015 China und Indien. Weltweit wurden im vergangenen Jahr mehr als 5,2 Millionen Tonnen produziert.

Die Nachfrage nach Grüntee, der in den vergangenen Jahren einen wachsenden Marktanteil eroberte, ist nicht weiter gestiegen. Schwarzer Tee konnte Anteile zurückgewinnen und macht nun 72 Prozent des Marktes aus, gegenüber 28 Prozent Grüntee, heißt es in der Mitteilung. Mehr als die Hälfte des Tees wird über Discounter und den Lebensmittelhandel vertrieben.

Deutschland ist nicht nur ein wichtiges Verbraucherland, sondern auch eine Handelsdrehscheibe, wo Tees veredelt werden. Die deutschen Teehändler importierten 57 518 Tonnen Tee, ein Plus von 0,6 Prozent. Rund die Hälfte der Einfuhren kam aus Indien und China. Die Exporte erhöhten sich um 1,2 Prozent auf 25 413 Tonnen. Weltweit wuchs die Teeproduktion um fünf Prozent auf 5,4 Millionen Tonnen und erreichte ein neues Rekordhoch. Global betrachtet ist Tee das beliebteste Getränk der Welt, noch vor Kaffee.