Lewis unterzieht den Konzern einer Radikalkur

Mit dem nun verkündeten Deal sollen Einzel- und Großhandel zusammengeführt werden. So will sich Tesco neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Zudem soll der Zusammenschluss jährlich 175 Millionen Pfund Kosten einsparen. Es ist keine feindliche Übernahme – das Management beider Unternehmen steht hinter der Transaktion. Seit einem Jahr liefen die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen. Die Übernahme dürfte Ende des Jahres oder Anfang 2018 abgeschlossen werden, meint Tesco-Chef Lewis. Einwände von Seiten der Wettbewerbsbehörden erwarte er nicht.

Am Markt kamen die Pläne gut an. Die Aktien von Booker legten an der Londoner Börse deutlich zu, und auch der Kurs von Tesco stieg um kräftige zehn Prozent – vermutlich nicht zuletzt wegen der Aussicht auf eine Dividende. Denn Tesco-Chef Lewis versprach, in Zukunft wieder Gewinne auszuschütten.

Auch Analysten äußerten sich positiv. Tesco werde „überall” präsent sein, prophezeite Neil Wilson von ETX Capital. Der Zusammenschluss werde einen „Giganten” erschaffen, der in den Verhandlungen mit Zulieferern seine Muskeln spielen lassen könne. „Tesco ist zurück", sagte Analyst John Ibbotson von der Beratungsfirma Retail Vision laut der Nachrichtenagentur Reuters. „Das ist ein kühner Schachzug und zeigt eine Zielgerichtetheit, die in den vergangenen zehn Jahren so gut wie nicht vorhanden war."

Vor rund drei Jahren hatte Dave Lewis das Kommando bei Tesco übernommen und den Supermarktkonzern einer Radikalkur unterzogen: Unprofitable Geschäfte wurden geschlossen, Kosten gesenkt und Geschäfte wie die Supermärkte in Südkorea, der Türkei sowie die Restaurantkette Giraffe verkauft. Die Maßnahmen zahlten sich aus: Das Weihnachtsgeschäft lief gut – und Tesco schaltet auf Angriff.