Bessere Lebensbedingungen für Bauern

Der Anbau von genmanipulierten Pflanzen ist demnach sowohl für die Bauern teurer als auch schädlicher für die Umwelt. Die großen Textilhändler und Umweltorganisationen wie Textile Exchange oder WWF sehen sich aber in der Pflicht, gemeinsam an Lösungen und mehr Transparenz zu arbeiten.

„Initiativen und Projekte sind im (Baumwoll-)Sektor bislang wenig vernetzt“, heißt es bei Tchibo. Durch ihr Engagement in der Multi-Stakeholder-Initiative „Organic Cotton Accelerator (OCA)“ wollen Tchibo, C&A und weitere große Unternehmen jedoch einen ersten wichtigen Schritt unternehmen. Und wenn der Anteil an ökologischer Bio-Baumwolle zunimmt, „profitieren davon alle“, ist sich Bergstein sicher.

Beim OCA arbeiten seit 2014 Unternehmen aus der Textilbranche zusammen. Sie wollen für Nachschub von genfreiem Saatgut sorgen und damit auch die Artenvielfalt aufrecht erhalten, die Produktion von Bio-Baumwolle ausbauen und die Nachfrage nach ökologischer Baumwolle fördern.

„Wir sehen uns dazu verpflichtet, als Großeinkäufer von Produkten wie Baumwolle und Zellstoff, bessere Bedingungen für Mensch und Natur zu schaffen“, bestätigt auch Jeffrey Hogue, Nachhaltigkeitsverantwortlicher bei C&A, weltweit größter Anbieter von zertifizierter Bio-Baumwolle. Eines sei dabei besonders wichtig, wie Nanda Bergstein herausstellt: „Die Bauern brauchen einen wirtschaftlichen Anreiz zur Produktion von biologischer Ware.“ Teurere Produkte sichern ihnen höhere Einnahmen.

Den höheren Preis für den Rohstoff geben die Textilunternehmen laut eigenen Angaben nicht an ihre Kunden weiter. Das Engagement in Nachhaltigkeit diene nicht nur besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern und der Gesundheit der Böden, sondern „auch der Erhaltung des Rohstoffes“, sagt Bergstein. Und der ist wichtig: 2016 wurden in Deutschland rund 16.000 Tonnen Baumwollfasern für Bekleidung verarbeitet. Ein verschwindend geringer Teil davon war Bio. Das soll sich ändern, wünscht sich Nanda Bergstein: „Ich hoffe, dass Bio-Baumwolle Standard wird!“