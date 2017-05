Tiefkühlkost : Frosta übernimmt italienische Marken von Nestlé

Datum: 04.05.2017 13:07 Uhr

Frosta expandiert in Italien und kauft die Rechte an drei Tiefkühlmarken von Nestlé. Das Geschäft beinhaltet auch eine mehrjährige Lizenzvereinbarung für Gerichte der Marke „Buitoni“ in Italien.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Frosta Der Tiefkühlkost-Hersteller beschäftigte Im Dezember im In- und Ausland insgesamt 1665 Mitarbeiter. (Foto: dpa) BremerhavenDer Tiefkühlkost-Hersteller Frosta hat von Nestlé Italiana den Vertrieb und die Rechte für drei italienische Tiefkühlmarken gekauft. Der Geschäftsübergang der Marken „La Valle Degli Orti“, „Mare Fresco“ und „Surgela“ finde zum 1. Juni 2017 statt, teilte Frosta am Donnerstag mit. Der Kauf beinhaltet den Angaben zufolge auch eine mehrjährige Lizenzvereinbarung für verschiedene tiefgekühlte Gerichte der Marke „Buitoni“ in Italien. Über den Kaufpreis wurde nichts mitgeteilt. Frosta hat seinen Hauptsitz in Bremerhaven und verzeichnete 2016 einen Umsatz 466 Millionen Euro bei einem Konzernjahresüberschuss von 21,6 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigte Ende Dezember 2016 im In- und Ausland 1665 Mitarbeiter.