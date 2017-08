 Tiffany & Co.: Luxusjuwelier steigert Gewinn

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tiffany & Co. Der Überschuss des Juweliers ist im vergangenen Quartal um neun Prozent auf 115 Millionen Dollar gestiegen. (Foto: Reuters)

BangaloreDer Luxusjuwelier Tiffany hat seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich gesteigert. Der Überschuss kletterte um neun Prozent auf 115 Millionen Dollar, wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Wachstum erzielte Tiffany vor allem in Japan. Außerdem halfen dem Konzern niedrigere Beschaffungskosten.

Der Umsatz erhöhte sich im Quartal bis Ende Juli um drei Prozent auf knapp 960 Millionen Dollar. Allerdings gab es auch Schwachstellen in der Bilanz. So mussten in der Region Amerika - dem größten Absatzmarkt des Unternehmens - leichte Einbußen hingenommen werden, weil Touristen dort weniger Geld ausgaben.