Routenpläne zum Hochladen

Die Hersteller der sogenannten Wearables müssten den Konsumenten künftig bessere Geräte anbieten: Uhren und Armbänder, die sich deutlich von dem unterscheiden, was Smartphones können, meint Gartner-Analystin Angela McIntyre. Tomtom-Manager Schoof will die Konsumenten begeistern, indem er ihnen Tipps für ihre persönliche Fitness gibt. Die Empfehlungen sollen auf den Daten all der Nutzer basieren, die Tomtom-Geräte mit sich tragen. Jede Woche bekommt der Konzern die Details aus einer Million Trainingseinheiten seiner Kunden übermittelt; wo laufen die Leute, wie schnell sind sie unterwegs, wie häufig schlägt das Herz? All das weiß die Firma ganz genau. „Wir möchten die Leute motivieren“, betont Schoof.

Schon heute lassen sich auf den Uhren von Tomtom zudem Routenpläne hochladen, auch Musik können die Nutzer speichern und abspielen. Auf der Elektronikmesse CES Anfang Januar wird Tomtom zudem die neueste Version seiner App My Sports vorstellen. Über die Software kommunizieren Kunden und Konzern.

Sport ist der wichtigste, aber nicht der einzige Hoffnungsträger bei Tomtom. Denn die Zukunftsgeschäfte mit der Automobilindustrie, die inzwischen rund 40 Prozent zum Umsatz beitragen, legen ebenfalls kräftig zu. Dabei geht es um die Entwicklung hochgenauer Karten für selbstfahrende Autos und eine elektronische Fahrassistenz-Technik sowie das Fahrzeugflotten-Management von Unternehmen. Analysten zeigten sich daher zuletzt auch zuversichtlich, dass der Konzernumbau gelingt. Die Investoren allerdings zögern noch. Im Jahresverlauf haben die Aktien fast 30 Prozent an Wert verloren. Dabei gab es zuletzt durchaus gute Nachrichten: Die IT-Riesen SAP und Microsoft kaufen künftig Karten- und Verkehrsdaten bei den Niederländern ein.

Wer weiß, vielleicht kommen die Niederländer bald auch mit den großen Sportmarken ins Geschäft. Für Weltmarktführer Nike hat Tomtom einst Uhren hergestellt. Inzwischen kooperiert der US-Konzern mit Apple. Doch auch Adidas, Asics oder Puma fehlt das Know-how, um eigene Hardware anzubieten. „Das ist für die eine fremde Welt“, meint Schoof. Aus den Gesprächen mit den Turnschuh-Produzenten habe sich bis jetzt jedoch kein Auftrag ergeben.

„Sie haben Ihr Ziel erreicht“, tönt es aus dem Navi. Das stimmt nicht ganz bei Tomtom. Denn es wird vermutlich noch ein bisschen dauern, ehe die Firma wieder an die besten Zeiten Ende des vergangenen Jahrzehnts anschließt. 2007 erwirtschaftete der Konzern bei 1,7 Milliarden Euro Umsatz einen Gewinn von 317 Millionen. Wenn die Firma ihre eigene Prognose erfüllt, werden sich die Erlöse heuer auf 980 Millionen Euro summieren.