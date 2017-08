Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tui überschreitet die operative Gewinnlinie früher als gedacht

Ähnlich kräftig ging es bei Tui bergauf. Mit 4,8 Milliarden Euro gab es dort einen Quartalsumsatz, der fast 13 Prozent über dem Vorjahr lag. Der Betriebsgewinn vor Firmenwertabschreibungen (Ebita) lag mit 200 Millionen Euro sogar um 46 Prozent höher als im entsprechenden Quartal 2016. Erstmals in der Geschichte der Tui konnte der Konzern deshalb bereits nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, das im September endet, ein Überschreiten der operativen Gewinnlinie verkünden.

Zwar bleibt Tui-Chef Joussen bei seiner Prognose, dass es beim Ergebnis für dieses Jahr um „mindestens zehn Prozent“ nach oben gehen wird. Die Umsatzerwartungen schraubte er am heutigen Donnerstag aber leicht nach oben. Ein Plus von drei Prozent ist nun die Mindestgrenze.

Nicht nur das starke Geschäft mit den eigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffen („Mein Schiff“, „MS Europa“) lässt in Hannover den Optimismus wachsen. Auch das deutsche Veranstaltergeschäft zieht nach langem Siechtum wieder an. Im Konzernabschnitt „Region Zentral“, der zu 80 Prozent aus dem deutschen Buchungsgeschäft besteht, verdiente Tui im zurückliegenden Quartal mit 24,5 Millionen Euro erstmals wieder ordentliches Geld. Im Jahr zuvor lag der Konzern dort nur knapp über der Nulllinie.

Der Gewinnanstieg in Deutschland verwundert wenig. Im ersten Halbjahr 2017 stieg die Bereitschaft der Bundesbürger erheblich, Geld für Trips im In- und Ausland auszugeben. Das ging jüngst aus einer Befragung der GfK-Konsumforscher für den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) hervor. In den ersten vier Monaten 2017 waren die Bundesbürger demnach gut 395 Millionen Tage unterwegs - rund ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Auch die Buchungen im Reisebüro stiegen laut GfK bis Ende Juni um drei Prozent. Gefragt sind danach derzeit neben Spanien vor allem Griechenland, Bulgarien, Zypern und Fernreisen in die Karibik. Auch nordafrikanische Länder wie Tunesien und Marokko, die zuletzt unter Terrorattacken litten, erholten sich langsam wieder.

So berichtet Thomas Cook schon vor wenigen Tagen, das Sommerprogramm sei zu 82 Prozent ausverkauft – und damit um zwei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Bei Tui sind es inzwischen sogar 88 Prozent.

Was Konzernchef Joussen in Hannover besonders freut: Nicht nur seine deutsche Airline Tuifly, die zuletzt wegen schwacher Ergebnisse vergeblich nach einem Kooperationspartner suchte, ist inzwischen um vier Prozent besser ausgelastet als 2016. Angesichts der Engpässe in vielen Urlaubsregionen stiegen auch die Buchungspreise. Um stattliche fünf Prozent.