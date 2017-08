 Tui und das Last-Minute-Geschäft: Urlaubsziel Türkei drohen Engpässe

Tui Der weltgrößte Reisekonzern Tui hat trotz der Türkei-Krise im dritten Geschäftsquartal weiter zugelegt. (Foto: dpa)

DüsseldorfUrlaubskapriolen 2017: Kaum vier Wochen ist es her, da warnte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) Reisende davor, „dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind“. Doch seinen Landsleuten scheint das egal, wie Tui-Chef Fritz Joussen am heutigen Donnerstag bei der Präsentation seiner Neunmonatszahlen durchblicken ließ. „Das Last-Minute-Geschäft für die Türkei zieht derzeit so stark an“, sagte er, „dass wir dort in der Zukunft sogar mit Engpässen rechnen müssen.“

Noch bis Ende Mai sah es für das Land, das bei deutschen Touristen traditionell zu den beliebtesten Ferienzielen gehört, düster aus. Nur 864.000 Bundesbürger zählte das Tourismusministerium in Ankara in den ersten fünf Monaten des Jahres – und damit ein Viertel weniger als im Vorjahr. 2015 waren noch fast doppelt so viele Deutsche ins Land gereist. Entsprechend zurückhaltend hatten sich Reisekonzerne wie Tui, Thomas Cook („Öger“, „Neckermann“) oder DER Touristik für die laufende Saison mit Hotel- und Flugkapazitäten eingedeckt.

Doch nicht nur die Rückkehr der Russen an Kleinasiens Küste und Preissenkungen um 30 bis 40 Prozent füllen allmählich wieder die Hotels. Auch Horrormeldungen aus Spanien, das zuletzt von der Türkeikrise profitierte, dem Andrang von Touristen aber kaum noch Stand hält, machen das Land am Bosporus wieder zur Reisealternative.

In Spanien brechen die Touristenzahlen derzeit alle Rekorde. Im ersten Halbjahr reisten mit 36,3 Millionen Gästen so viele Ausländer ein wie nie zuvor. Bei einem Plus von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum klingeln an der Mittelmeerküste und auf Mallorca die Kassen – nicht zuletzt für den Hannoveraner Tui-Konzern, der dort unter der Marke „Riu“ einen Großteil seiner Hotels betreibt.

Seit Wochen aber wehren sich dort die Anwohner mit zum Teil gewalttätigen Protestaktionen gegen den Ansturm der Touristen. In Barcelona zerstachen vor zwei Wochen Vermummte die Reifen eines Touristenbusses und sprühten mit Farbdosen Parolen auf die Windschutzscheibe wie „Der Tourismus tötet die Stadtviertel“.

Viele deutsche Urlaubsbucher reagierten offenbar schnell. „Die Türkei ist derzeit das gefragteste Reiseziel“, bestätigt ein deutscher Manager des britischen Reisekonzerns Thomas Cook.

Doch trotz der stürmischen Umschwünge im Reisegeschäft geben die Buchungen den Touristikriesen derzeit Anlass zur Freude. Nicht nur Thomas Cook, weltweit die Nummer zwei, steigerte den Umsatz April und Juni um 14 Prozent. Bei einem Quartalserlös von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro verdienten die Briten vor Steuern und Zinsen sieben Millionen Euro ¬ nach einem Verlust von 28 Millionen Euro im Jahr zuvor.